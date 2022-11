Peker på VM som forklaringen på nedturen

Se Real Madrid - Cádiz kl. 21.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Real Madrid var toget som durte og gikk i starten av sesongen, og høstet mye ros.

På TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møllers «Power ranking» over de beste klubbene i Europa, har han plassert Real Madrid som nummer én, to og tre i løpet av høsten.

– Denne høsten har Real Madrid gjort det de må og ikke så mye mer, skrev han i starten av november.

VM stjeler fokus?

Inn mot VM har det imidlertid sett svakt ut. Bare én av de siste fire kampene er vunnet. I LaLiga plukket Carlo Ancelotti og co. ett poeng mot Girona og Rayo Vallecano. Tabelledelsen har Barcelona tatt over.

De spanske avisene peker på det kommende verdensmesterskapet.

– Alt gikk bra i Real Madrid inntil kalenderen brakte oss nærmere Qatar-VM, skrev Marca-kommentator Raúl Varela.

Mange, eller mer presist de aller fleste skal til det omstridte mesterskapet.

Flere av troppene er ikke tatt ut, men ifølge TV 2s anslag kan så mye som 14 av 21 spillere i Real Madrid med spilletid i LaLiga denne sesongen ha gode muligheter for en plass i VM.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tror nedturen har en sammenheng med VM som starter 20. november.

– Det er umulig å si sikkert, men det er helt naturlig å tro det. Sannsynligvis er det en stor grunn når de vet hva som kommer, sier han.

Real Madrid-spillerne under VM Skal sannsynligvis til VM: Rüdiger, Valverde, Vinicius Jr, Carvajal, Modric, Militao, Tchouameni, Rodrygo, Courtois, Benzema, Hazard, Camavinga

Antall: 12

Usikker: Asensio

Antall: 1

Skal ikke til VM: Alaba, Ceballos, Vazquez, Nacho, Lunin, Mariano Diaz, Kroos, Mendy

Antall: 8

Han har kompetanse innenfor idrettspsykologi, er helt sikker på at et VM som nærmer seg har preget spillerne.

– Definitivt. Dette er det største som skjer hvert fjerde år, og spillerne har begynt å forberede seg mentalt på det som kommer. Dette stjeler fokus og kverner i hodene. Selv for de aller beste, sier han.

Skadefykt

Å bli skadet kan ødelegge for spill i VM. Med et allerede tøft kampprogram denne høsten er skaderisikoen allerede høy.

– Med VM så tett på er det blitt færre skader. Det er helt naturlig at spillere går rundt med frykt for å pådra seg skader. Det er mye mer tilbakeholdenhet, og dette går ut over intensiteten.

– Ta for eksempel Luka Modric, som skal spille sitt siste VM. Når han kommer i en 50/50-duell, er det da forståelig at han trekker seg litt? Det syns jeg, sier han.

Karim Benzema har vært borte de siste kampene, og spiller ikke mer LaLiga-fotball før VM. Men trener Carlo Ancelotti avviser at han spares for å være klar til Qatar.

– Det er tull å tro at Benzema holdes ute for å være frisk til VM. Jeg har ikke sett noen spillere ta det rolig. Ikke en gang i trening, sa han på en pressekonferanse før kampen mot Cádiz.

SKADEPLAGET: Karim Benzema har vært lite involvert i de siste kampene. Han håper å rekke Verdensmesterskapet i Qatar. Foto: FRANCK FIFE

Stjerner som Paul Pogba, Reece James og Sadio Mané mister VM, mens andre kjemper en kamp mot klokka for å rekke det omstridte mesterskapet.

Amankwah påpeker at det også er en vanskelig situasjon for klubbene rundt hensynet til spillerne. Han tror det vil merkes når sesongene starter opp igjen i slutten av året.

– Lagene med flest spillere med et langt VM kommer til å bære preg av det. Vi har sett tidligere etter VM om sommeren at spillere har slitt. Nå blir det slitasje på steroider, sier han.