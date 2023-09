VIKTIGE BRIKKER: Haalands lagkamerat Kyle Walker signerte en ny kontrakt med de lyseblå. Pep Guardiola lar seg imponere over høyrebackens utvikling. Foto: OLI SCARFF

Pep Guardiola (52) møtte pressen for første gang etter operasjonen. Der kom han med en advaring i retning mot Erling Braut Haaland.

Manchester City-sjefen møtte pressen i forkant av lørdagens oppgjør mot West Ham. Da ble Kyle Walkers kontraktsforlengelse en snakkis.

Manchester City-manager Pep Guardiola er så imponert over utviklingen til Kyle Walker at han ber Erling Braut Haaland passe seg.

– Han kan ta nye steg. Han har unike kvaliteter som gjør at han kan demme opp for kantspillerne. Han blir bedre og bedre med ballen, og etter hvert kommer han til å konkurrere med Haaland om å score mål, sier Guardiola med et glimt i øyet, før han legger til:

– Pass deg, Erling!



Walker har signert en ny kontrakt med Manchester City fram til sommeren 2026. Det skjer etter et overgangsvindu der han har vært koblet til Bayern München.

– Sommerens treningskamper fikk jeg til å innse hvor viktig han er. Jeg snakket med lagkameratene hans, og de sa at vi ikke kunne la ham gå, sier Guardiola.



TILBAKE: Guardiola har vært under rehabilitering etter en ryggoperasjon i hjemlandet forrige måned. Nå er han tilbake på treningsfeltet. Foto: Nick Potts

Spanjolen bekreftet samtidig at John Stones, Jack Grealish og Mateo Kovacic alle mister West Ham-kampen grunnet skader. Guardiola var usikker om trioen rekker kampen mot Røde Stjerne tirsdag.



52-åringen fortelle også at Manchester City-spillerne de neste dagene skal stemme over hvem som bli klubbens kaptein, samt resten av kapteinsteamet.