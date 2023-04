Pappaen raser mot Xavi: – Jeg blir forbannet

Se Elche - Barcelona lørdag kl. 20.55 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

Ansu Fati var selve arvesølvet til Barcelona da Lionel Messi dro for to år siden, og tok over argentinerens legendariske draktnummer 10.

Men den unge spanjolen har så langt ikke klart å fylle skoene til Messi. De siste årene har vært preget av skader, hvor Fati har hatt to lengre opphold utenfor banen.

Nå er han skadefri, men noe fast plass på laget har ikke 20-åringen.

Fati har startet seks LaLiga-kamper etter VM, og spiller stort sett rollen som et offensivt våpen som innbytter i Barcelonas kamper.

Det setter ikke hans far særlig pris på. Han er misfornøyd med spilletiden sønnen har fått.

– Jeg er sint, ja, som en far blir. Når jeg ser Ansu kun får korte innhopp, blir jeg forbannet, freser Bori Fati i et intervju med Copes El Partidazo, gjengitt av Marca.

– Jeg må forsvare ham

Pappa Fati er helt klar på at sønnen hadde fortjent bedre.

– Han tok nummer 10 da ingen andre ville overta Messis nummer. Det plager meg hvor mye spilletid de gir Ansu. Ett, to eller tre minutter. Vi snakker om en på det spanske landslaget, en fra klubbens ungdomsavdeling... Hvis man ikke lar ham spille, hvem da?

Det var i november 2020 marerittet startet. En brutal kneskade satte angriperen ute av spill i nesten et år. Han holdt bare i åtte kamper før han måtte tilbake på sidelinjen.

Et par kamper i januar i fjor og et halvveis comeback på tampen av forrige sesong er alt av fotball han fikk spille før han kom ordentlig tilbake igjen utover høsten denne sesongen.

IKKE FØRSTEVALG: Ansu Fati kom inn mot Real Madrid i forrige kamp som innbytter. Foto: Lluis Gene

– Jeg sier ikke at han må få sjansen, jeg sier bare at han fortjener det. Han har gjennomgått skadeavbrekk, og Barcelona forhastet returen. Tidligere sa vi at han er god, men nå er han ikke det? Jeg er hans far, jeg må forsvare ham, sier Bori Fati.

– Hvis ikke Ansu scorer, sies det at han ikke spiller bra – og det er ikke rettferdig. Ansu fortjener mye mer. Vi snakker om Barcelonas nummer ti.

Far Fati kan imidlertid ikke trekke frem målpoengproduksjonen som et godt argument for sønnen. Forrige mål kom den 20. oktober, mens hans hittil siste assist var enda tidligere den måneden.

I intervjuet snakket han også om fremtiden til Ansu Fati.

– Ansu kommer til å fortsette om klubben vil beholde ham, men jeg tenker ofte på Sevilla, innrømmet Bori Fati.

Han og familien har bodd i Sevilla, og har sterke bånd til klubben. Men ifølge spanske medier tyder lite på at en overgang er aktuelt.

Stusser på strategien

TV 2s LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg syns ikke det er en veldig smart manøver av Ansu Fatis far.

– Jeg tror ikke dette er lurt for noen egentlig. En far vil jo alltid ønske at barnet skal få best mulige forutsetninger, men det er sjelden positivt at noen blander seg inn. Så vet man ikke om dette er en far på soloraid, eller om uttalelsene er i samråd med Ansu selv, sier eksperten.

REFSES: Barcelona-trener Xavi får passet sitt på skrevet av Ansu Fatis far. Foto: Juan Medina

Likevel tror hun ikke Xavi legger mye vekt på utspillene.

– Jeg tviler på at han legger vekt på det. Han har fremstått pragmatisk som Barcelona-trener, og virker å ta vurderinger utfra et sportslig behov.

– Fortjener Fati mer spilletid?

– Problemet er at han har vært så skadeplaget. Det har vært skyhøye forventinger, men skadene har vært et stort problem. Han ser ikke like skarp ut, men Barcelona er føre var nå. Det er stor konkurranse, og han har ikke levert like bra som før.

Hun håper skadeproblemene ikke har stagnert utviklingen av 20-åringen, som ble tidenes yngste målscorer i Champions League.

– Han er ikke ferdigutviklet. Han kan fortsatt komme tilbake og ta nye steg. Samtidig har man sett unge talenter bli hemmet av skadeavbrekk. Men det er ingen grunn til bekymring enda.

