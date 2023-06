Øyeblikket som kunne endret alt: – Jeg har aldri hatt så vondt i magen før

Manchester City tok klubbens aller første Champions League-tittel. Men i de kaotiske overtidsminuttene i Istanbul hadde Inter nok av muligheter til å sørge for ekstraomganger.

I det 93. minutt lagde et Erling Braut Haaland frispark i en duell med Inter-kaptein Marcelo Brozovic.

– Jeg lagde et dumt frispark. Jeg har aldri hatt så vondt i magen noen gang. Jeg dyttet ham litt, også tenkte jeg: «Hvorfor gjorde jeg dette?» Jeg ga ham en sjanse, sier Haaland til CBS.

Situasjonen, som oppstod kort tid etter at Haaland ble dyttet av keeper Andre Onana, gjorde at Inter fikk en god innleggsmulighet. Frisparket ble klarert, men klareringen gikk rett til Nicolo Barella som fyrte løs. Heldigvis for City gikk forsøket like utenfor krysset.

Også helt på tampen av overtiden fikk Inter flere dødballsjanser, men italienerne klarte ikke å krige ballen i mål.

Haaland forteller om en overflod av følelser etter at sluttsignalet lød.

– Jeg var full av følelser. Det har vært en så lang sesong. Det føltes som det forsvant 100 kilo fra skuldrene mine.

– Jeg tenkte bare at dette er første gang klubben har klart dette.

Det er ingen tvil om at Inter skapte mer enn Manchester City i den intense finalen. Statistikken viser at italienerne hadde dobbelt så mange skudd som City, samt en klart høyere xG.

– Laget har lært av finalen for to år siden. De har vært gjennom mye.

– Vi visste vi måtte være mentalt sterke. Vi måtte gå inn i kampen for kanskje ikke å spille den vakreste kampen, men for å vinne. Det var det viktigste, sier Haaland.