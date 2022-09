Øyeblikket som endret alt for Norge: – I sjokk

1-0-seieren i Beograd, etter scoring av Erling Braut Haaland, var startskuddet på den mest vellykkede norske landslagssamlingen på årevis.

Landslaget fulgte opp med seier både borte og hjemme mot Sverige. 0-0 mot Slovenia på Ullevaal Stadion var ikke nok til å dempe entusiasmen rundt den norske oppturen.

Ifølge Kristian Thorstvedt var det noe som endret seg da spillerne gikk gjennom den 240 meter lange tunnelen mellom banen og garderobeanlegget, og satte seg ned etter kraftanstrengelsen.

– Det er en lagfølelse jeg aldri har kjent på før. Lagmoralen og samholdet etter den kampen er det sterkeste jeg har vært med på, sier Thorstvedt til TV 2.

«Dette er noe jeg har tro på»

Han har akkurat fått spørsmål om det var øyeblikk ved suksess-samlingen i juni som var ekstra spesielle.

Og istedenfor å trekke frem jubelen i Stockholm eller feiringen av en ny seier og sommerferie på Ullevaal den 12. juni, mener han altså at noe helt spesielt skjedde i garderoben etter borteseieren i Beogard.

Selv spilte han bare det siste kvarteret, men det har ingenting å si, mener Thorstvedt.

– Alle følte seg som en del av det enten de startet eller ikke, det var den lagfølelsen der alle er like glad selv om man sitter på benken eller tribunen eller starter, sier han.

– Hva var det som gjorde det så spesielt?

– Det er vanskelig å beskrive, men da satt du med følelsen etterpå om at «dette er noe jeg har tro på».

– Hvordan vil du beskrive stemningen i garderoben etterpå?

– Hvis du skulle sett for deg hvordan det var, hadde det nok være roligere enn du tenkte. Men du merket det på energien, måten man pratet med hverandre på, alle gikk og ga hverandre «high five» og skrøt av hverandre: «Fuck, i dag vant du alle duellene dine». Vi står ikke der og spretter champagnen fordi vi slo Serbia borte, men det var kult å være en del av en sånn energi og et sånt samhold.

Thorstvedt understreker at han selv ikke kan sammenligne dagens landslag med hvordan det var før Ståle Solbakken tok over, men ut fra det han har hørt, «så har det ikke vært sånn før».

– Vi er gode fotballspillere, men det er viktig at vi kan spille sammen som et lag. Du ser nok av landslag som har masse sykt gode enkeltspillere, men som bare er egoister. Du ser Erling som sprinter i press og gjør alt for laget. Det er kult å se på og være en del av, sier Sassuolo-spilleren.

– Ikke ofte jeg har kjent på

Leo Skiri Østigård spilte sin første tellende kamp fra start i seieren over Serbia. Han kjenner seg igjen i Thorstvedts beskrivelser om stemningen etter kampen.

– Du kom inn i garderoben og var litt i sjokk. Vi vant mot Serbia borte, holdt nullen, vant 1-0. Det var den perfekte bortekamp. Du så litt rundt deg, folk var slitne og happy. Det ble litt stille stemning helt i starten der hvor folk bare tenkte litt over hva vi klarte, sier Østigård til TV 2.

Men det var på ingen måte ekstatisk stemning. Det som slo midtstopperen, var hvor fokuserte alle spillerne var på den neste kampen mot Sverige tre dager senere.

– Jeg merket at folk allerede var klare for Sverige. Det var neste tanke med en gang, at den kampen skal vinnes. Det er ikke ofte jeg har kjent på så god stemning og så tente gutter, sier han.

– Det er et lag, ikke enkeltspillere, understreker Østigård, selv om det ofte er Haaland eller Ødegaard det snakkes om.

– Da må du ha forskjellige typer. Martin er en fantastisk kaptein som er så fotballsmart og tar de riktige avgjørelsene. Haaland har bare en aura over seg. Alle i laget hadde en rolle i den kampen. Det er det som gjør at du vinner fotballkamper.

– Opplever du at noe har endret seg i det siste?

– Jeg har ikke spilt så mange kamper, det var en av mine første, men jeg har følt at det det har stått litt på før, er at folk ikke har kommunisert godt nok og hatt god nok lagfølelse. Vi har hatt gode lagspillere, men det hjelper ikke hvis vi ikke er en gjeng, sier Østigård.

Mot Serbia, og i de påfølgende kampene i juni, mener han at Norge fremstod som nettopp dét; en gjeng.

– Vi slet til tider, måtte ned i dritten et par ganger, men grunnen til at du klarer det, er at du løper for lagkameraten din; det er en gjeng som løper sammen. Er det en som ikke gjør det, så går det ikke. Det var den følelsen jeg satt igjen med.

Han beskriver Serbia-seieren som «en ekstrem milepæl».

– Nå er det veldig god stemning, men ikke bare god stemning. Nå er det en stemning som gjør at vi vil vinne og ofre ting for hverandre. Da vinner vi kamper, sier Østigård.

Norge jakter den svært viktige gruppeseieren i Nations League når de møter Slovenia borte (lørdag kveld) og Serbia hjemme (tirsdag kveld) den neste uken.