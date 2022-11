Overtidsmål sørget for gruppeseier til Tottenham: – Visste det ble tøft

Marseille-Tottenham 1-2

– Du skal være rimelig iskald i hodet som bortespiller om du ikke blir preget av dette her.

Det sa TV 2s ekspertkommentator Yaw Ihle Amankwah, som var tilstede på Stade Vélodrome.

For det kokte i Marseille. I natt ble det skutt opp fyrverkeri opp utenfor Tottenham-spillernes hotell. Da spillerne entret gressmatten gjorde franskmennene det de kunne for å skremme Tottenham-spillerne.

– Vi visste at Vélodrome er et veldig vanskelig sted å komme til, sier Hugo Lloris etter kampen.

Men koket før kamp var bare en forsmak på det som ventet.

Like før pause tok hjemmelaget ledelsen og Stade Vélodrome tok fullstendig fyr. Tottenham jaktet febrilsk utligning etter pause og fikk betalt allerede etter åtte minutter.

Fire minutter på overtid sørget Pierre Højbjerg for kampens siste mål da Marseille hadde sendt alt i angrep. Det målet kan vise seg å være viktig. Det sørger nemlig for at Tottenham vinner gruppen.

– Jeg nyter det nå, men jeg gjorde ikke det under kampen. Vi er veldig glad for at vi klarte målet vi satte oss. Vi gjorde det vanskelig for oss selv, ettersom vi måtte avgjøre det her, sier Eric Dier til TV 2.

I løpet av kvelden var samtlige lag i gruppen innom de to øverste plassene.

– Dette er Champions League! Dette er fotball for meg! Det bølger frem og tilbake. Samtlige lag er videre i løpet av kvelden. Gi meg det hver dag! Man står og skriker i sofaen, sier TV 2s ekspert Morten Langli engasjert.

Se målet til Pierre Højbjerg i videovinduet øverst!

For Marseille betyr overtidsmålet at de mister Europa League-plassen, som de hadde tatt ved uavgjort.

Franskmennene hadde kun én spiller igjen bak da Harry Kane fikk ballen og spilte gjennom til Pierre Højbjerg. Selv om de ville få plass i Europa League-sluttspillet ved uavgjort.

Marseille-trener Igor Tudor så ut til å miste det helt. I det Kane fikk ballen var Tudor inne på banen og gestikulerte mot spillerne som stod igjen fremme på banen. Etter kampen forklarer han hva som skjedde.

– Spillerne hørte ikke. Vi sa de skulle bli igjen bak. Jeg vet ikke om det var på grunn av bråk fra tribunen eller om de ønsket å score. Planen var å stå igjen, men det var så høylytt. Jeg ropte at de skulle bli igjen bak. Helt utrolig, sier Tudor.

Under kan du se bildeserie fra Stade Vélodrome!

Son måtte forlate banen med skummel skade

Etter 27 minutter måtte Heung-min Son forlate banen etter å ha ligget nede i flere minutter. Det var en hodeduell med Chancel Mbemba som fikk Spurs-stjernen til å gå i bakken.

På reprisen kunne man se at skulderen til Mbemba traff hodet til Son, som til slutt måtte forlate banen groggy.

– Det er nesten som å bli påkjørt av en semitrailer når man får Mbemba inn i seg slik, sa Amankwah.

Son måtte hjelpes av banen: – Nesten som å bli påkjørt av en semitrailer

– De hopper så det rister i betongen

Like før pause eksploderte det på Stade Vélodrome. Chancel Mbemba steg til værs og stanget inn kampens første mål. En fantastisk heading av midtstopperen.

Hele Stade Vélodrome gikk av hengslene.

– De hopper så det rister i betongen her, sa TV 2s kommentator Espen Ween som var tilstede på arenaen.

Tap ville sørget for at Tottenham røk ut av Champions League.

Her sender Mbemba Marseille til himmels

Tottenham svarte

I andre omgang var det et helt annet Tottenham-lag som kom på banen. Allerede etter åtte minutter fikk de betalt.

Clément Lenglet steg til værs og stanget inn utligningen. Dermed tok Tottenham tilbake kontrollen over avansementet.

Ti minutter før slutt hamret Pierre Højbjerg ballen i tverrliggeren. To minutter senere var Harry Kane alene med keeper, men Mbemba vartet opp med en ellevill sklitakling.

Fire minutter før slutt fikk tidligere Arsenal-spiller Sead Kolasinac en eventyrlig mulighet til å knuse Tottenhams drøm om avansement, men bosnieren headet på utrolig vis utenfor.

– Det er nesten ikke til å tro! Det er større prestasjon å bomme enn å score der, var dommen til Espen Ween.

Gruppe D endte slik: 1. Tottenham, 2. Eintracht Frankfürt, 3. Sporting CP, 4. Marseille.