Overrasket: – Så ingen vei tilbake for ham

– Jeg er ikke overrasket over at han gjør det bra. Men han virket helt «død» en periode etter at Mendy kom og storspilte. Da så jeg ingen vei tilbake for ham som førstekeeper i Chelsea, jeg trodde på et klubbytte.

Det sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

I 2018 punget Chelsea ut 760 millioner kroner for Kepa Arrizabalaga (28). Det gjorde ham til tidenes dyreste keeper.

Spanjolen signerte sjuårskontrakt og mange trodde Chelseas keeperfremtid var spikret for de neste ti årene.

To år senere var Arrizabalaga ute i kulden. Chelsea valgte på nytt å bruke mye penger på en keeper. Senegalesiske Edouard Mendy ble hentet fra fransk fotball.

Før nåværende sesong hadde rekordkeeperen fra Spania stått i mål i elleve Premier League-kamper de to siste sesongene. Spanjolen havnet nederst i fryseboksen, mens Mendy storspilte hver uke.

For Arrizabalaga var veien fra himmel til helvete kort. I løpet av to år hadde han gått fra å være fremtiden, til å bli verdens dyreste keeperreserve.

– Det er et enormt press å ha den prislappen i en ny liga, sier Mina Finstad Berg i TV 2s Fotballpodkast.

Se Salzburg-Chelsea på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 18.00!

NY START: Kepa Arrizabalaga har fått en ny sjanse som førstekeeper etter at Graham Potter tok over jobben til Thomas Tuchel. Foto: ADRIAN DENNIS

Mener Arrizabalaga kan være et eksempel for andre

Nå er virkeligheten en helt annen for Arrizabalaga. Fra å være fast benkevarmer på Chelsea-benken, har keeperen gjort seg til Chelseas nye manager Graham Potters førstevalg.

Fem Premier League-kamper har resultert i tre rene bur og to innslupne mål. Totalt står Chelsea med elleve av 15 poeng etter at spanjolen fikk tillit.

– Jeg synes Kepa er et fint eksempel for alle om at det ikke alltid går den veien du ønsker og at man må lide litt i livet. Jeg må innrømme at jeg har blitt veldig imponert over ham. Det er fint når de typene får belønningen, som kommer fra hardt og målrettet arbeid, sa Chelsea-manager Graham Potter under en pressekonferanse i forrige uke.

Før denne sesongen hadde Arrizabalaga stått i mål i elleve Premier League-kamper siden 2019/2020-sesongen.

– Jeg synes det er deilig å se spillere som har fått tyn og blitt avskrevet slå tilbake. Det sier noe om hvor kjappe vi er til å komme med konklusjoner i fotballen, sier Mina Finstad Berg, og fortsetter:

– Jeg tror vi undervurdere ralle mulige faktorer som kan påvirke hvordan en karriere blir. Alt fra kjemi med trener, lagkamerater og ikke minst skader. Også det mentale – hvilke spillere tåler en trøkk og klarer å gjøre det om til motivasjon?

KONKURRENTER: Kepa Arrizabalaga har tatt plassen til Edouard Mendy hos Chelsea. Foto: GLYN KIRK

Trekker fram den bisarre hendelsen fra 2019

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah trekker fram en hendelse fra 2019, som har brent seg fast i minnet til de fleste Chelsea-supporterne.

Daværende Chelsea-manager Maurizio Sarri ønsket å bytte ut den spanske keeperen før straffekonkurransen mot Manchester City i ligacupfinalen i 2019.

Spanjolen nektet å gå av banen. Dermed ble Arrizabalaga værende på banen. Det endte med tap etter straffesparkonkurranse.

– Det var jo på grunn av det at han havnet i unåde hos mange i Chelsea, sier Amankwah i TV 2s Fotballpodkast.

– Da viste han troen han hadde på seg selv. Du skal være på grensen til å ha en psykopatisk selvtillit for å gå imot treneren der. Han ble seende litt dum ut etter den hendelsen, men jeg tror det er den selvtilliten som har gjort at han har stått igjennom dette.