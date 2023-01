Overgangsvinteren: Dette skjer med din klubb i Eliteserien

KAN MØTES I GULLKAMP: Veton Berisha, her i aksjon for Viking, er ønsket tilbake til Eliteserien av Molde. Der kan han bli et av de viktigste våpnene i kampen mot Patrick Berg (t.h.) og Bodø/Glimt. Foto: Carina Johansen

Molde har solgt David Datro Fofana til Chelsea for tidenes sum i Eliteserien.

Landslagsbackene Omar Elabdellaoui og Fredrik Bjørkan har signert for Bodø/Glimt.

Fortsatt kan flere tidligere landslagsspillere kan være på vei tilbake til norske klubber.

TILBAKE: Fredrik Bjørkan signerte onsdag for gamleklubben Bodø/Glimt. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Overgangssummene og lønningene i norsk fotball er på et nivå som virket utopisk for bare få år siden.

Derfor ligger det an til å bli høyinteressant å følge klubbenes kjøp og salg i de tre månedene før Eliteserien sparkes i gang i påsken – tilbake på TV 2 for første gang siden 2016.

Gjennom samtaler med klubbene selv samt andre kilder i miljøet har TV 2 laget en oversikt over hva som har skjedd, kommer til å skje og kan skje med din klubb før seriestart.

Molde Spillere inn: Ingen Spillere ut: Mathis Bolly (kontrakt utgått) David Datro Fofana (Chelsea, England)

Den regjerende seriemesteren har allerede fått en rakettstart på 2023 etter rekordsalget av David Datro Fofana til over 130 millioner kroner.

– Vi har ikke tenkt til å bli fulle sjømenn fordi vi klarte et bra salg av Datro. Vi drifter videre som vi har gjort i alle år, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde FK, som snart erstattes av Øystein Neerland.

Jakter Berisha

Det skal legges klarere planer for overgangsvinteren på Aker stadion i dagene som kommer, men prioriteten er klokkeklar: å erstatte Fofana.

Nummer én på listen er Veton Berisha.

Molde prøver å signere Hammarby-spissen, men må nok i så fall ut med flere titalls millioner kroner.

– Han er en god fotballspiller, sier Stavrum kryptisk og fortsetter:

– Det er et begrenset antall spisser vi føler er gode nok til å gå inn og forsterke laget. Men jeg vil ikke si noe om enkeltspillere.

ØNSKET: Molde skal etter TV 2s opplysninger jakte Hammarby- og tidligere Viking-spiller Veton Berisha Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Signeringer i andre posisjoner avhenger av hvem som eventuelt forsvinner ut portene.

Nå jobber Molde med å komme til enighet med Sheriff Sinyan om en ny kontrakt, samtidig som de er i markedet for en midtstopper.

Ifølge TV 2s opplysninger er Molde enige med Martin Ellingsen om en ettårig forlengelse av kontrakten etter at denne løp ut ved nyttår.

Ellers er Sivert Mannsverk og Ola Brynhildsen brennhete salgsobjekter som kan kreve erstattere dersom de skulle bli solgt de neste ukene.

– Jeg håper ikke det. Men vi har forståelse for at det kommer bud på våre spillere fordi mange av dem er attraktive, så vi får sette oss ned med dem hvis det eventuelt kommer inn noe bud på dem. Der er vi ikke nå, sier Molde-sjefen.

Foreløpig hevder han at klubben ikke har mottatt konkrete bud på noen spillere.

Bodø/Glimt Spillere inn: Fredrik Bjørkan (Hertha Berlin) Ask Tjærandsen-Skau (tilbake fra Jerv etter lån) Lasse Selvåg Nordås (tilbake fra Tromsø etter lån) Gilbert Koomson (tilbake fra Aalesund etter lån) Sigurd Kvile (tilbake fra Kristiansund etter lån) Omar Elabdellaoui (Galatasaray, Tyrkia) Spillere ut: Nikita Khaikin (kontrakt utgått) Ola Solbakken (Roma, Italia) Alfons Sampsted (FC Twente, Nederland) Anders Ågnes Konradsen (lagt opp) Marcus Ellingsen Andersen (Hødd) Elias Hagen (IFK)

Det er allerede full fart inn og ut av portene på Aspmyra. Med Omar Elabdellaoui og Fredrik Bjørkan på plass har Glimt fått en spektakulær start på overgangsvinteren.

– Vi jobber året rundt med å styrke produktet vårt, sier sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt.

STORSIGNERING: Omar Elabdellaoui blir å se i gult i år. Foto: Kent Even Grundstad / NTB

Glimt vil ha mer

Den neste i rekken er trolig Odin Bjørtuft, ettersom Glimt torsdag kom til enighet med Odd om en overgang for midtstopperen.

Trolig er det også mer i vente.

Og da er det ikke vanskelig å tenke seg til hvor skoen trykker for bodøværingene:

De trenger en erstatter for keeper Nikita Haikin, og de er ute etter et klart førstevalg som spiss. I tillegg viser de interesse for Niklas Wassberg (Brann).

Fra før er det kjent at Glimt ønsker seg Leopold Wahlstedt som ny keeper fra Odd, men ulike faktorer som kommende svenske landskamper og Rune Almenning Jarsteins rettssak i Odd fører til at den saken kan trekke ut i tid.

Egil Selvik i Haugesund kan være et annet aktuelt navn som Glimt-keeper.

– Vi jobber på der også, sier Sakariassen generelt om keeperjakten.

På topp er Faris Pemi Moumbagna fra Kristiansund et navn som har blitt nevnt gjentatte ganger. Ifølge Tidens Krav er Glimt enige med KBK om en pris for 22-åringen.

– Det er ikke noe vi kommer til å kommentere, sier Sakariassen.

TIL-spiss August Mikkelsen har lenge vært ønsket av Glimt, men det sier seg selv at rivalene i nord vil være mer komfortable med å selge ham til en klubb utenfor Norge enn å sende juvelen til Bodø.

Etter at Elias Hagen ble klar for IFK Gøteborg, kan midtstopper Marius Høibråten være nestemann ut. Ifølge Nettavisen er Glimt enige med japanske Urawa Red Diamonds om en overgang.

Ellers har Glimt signert en femårskontrakt med unggutten Fredrik Sjøvold, ifølge TV 2s opplysninger.

De neste ukene vil vise om han blir en del av 2023-troppen eller lånes ut, men han har imponert mange på Aspmyra til tross for lite spilletid i fjor.

Rosenborg Spillere inn: Ísak Snaer Thorvaldsson (Breidablik, Island) Vebjørn Hoff (tilbake fra Odd etter lån) Mikkel Konradsen Ceïde (tilbake fra Tromsø etter lån) Rasmus Wiedesheim-Paul (tilbake fra Helsingborg, Sverige etter lån) Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland, Danmark) Santeri Väänänen (HJK Helsinki, Finland) Morten Bjørlo (HamKam) Spillere ut: Victor Christoffer Jensen (tilbake til Ajax, Nederland etter lån) Renzo Giampaoli (tilbake til Boca Juniors, Argentina etter lån) Magnus Hammerås (lån til Brattvåg ut sesongen) Pawel Chrupalla (lån til Wisla Plock, Polen ut sesongen)

I Trondheim har RBK allerede hentet Ulrik Yttergård Jensen, Morten Bjørlo, islendingen Isak Snær Thorvaldsson og finske Santeri Väänänen.

Samtidig har de sluppet Renzo Giampaoli til Boca Juniors og Victor Jensen til Ajax, da de begge er ferdig med sine respektive låneavtaler.

Til TV 2 bekrefter imidlertid sportslig leder Mikael Dorsin at trønderne jobber for å beholde sistnevnte.

– Det er en dialog der, så vi får se hva som skjer. Vi har vært åpen om at vi ønsker å beholde ham om det er mulig. Det handler også om økonomi, hans arbeidsgiver og hva Victor selv vil. Så får vi se når vi får svar på det, sier Dorsin, som legger til at de i utgangspunktet er godt fornøyd med den troppen de allerede har tilgjengelig.

– Det skal mye til for at vi skal slippe noen av de vi har, men gjør vi det kan det hende at noen kommer inn. Ellers så må det være noe veldig spesielt, om det skal komme inn noe annet.

RBK-favoritter kan forsvinne

TV 2 vet at det er interesse for flere RBK-ere, deriblant Casper Tengstedt, Stefano Vecchia og Ole Sæter, der det er mest sannsynlig at sistnevnte forsvinner i løpet av overgangsvinduet.

Spillere som Vebjørn Hoff, Rasmus Wiedesheim-Paul og Mikkel Konradsen Ceide er også forventet å forlate Lerkendal i løpet av vinteren.

Lillestrøm Spillere inn: Ruben Gabrielsen (Austin FC, USA) Ulrik Mathisen (tilbake fra Sogndal etter lån) Martin Bergum (tilbake fra Ull/Kisa etter lån) Philip Alexander Kolberg Slørdahl (tilbake fra Sogndal etter lån) Shahram Rashid Majid Jabari (tilbake fra Eidsvold Turn etter lån) Uranik Seferi (tilbake fra Kvik Halden etter lån) Martin Ove Roseth (Sogndal) Uba Charles Nwokoma (Ljungskile, Sverige) Kristoffer Tønnessen (Start) Spillere ut: Ibrahim Ciise (tilbake til Zoman FC, Elfenbenskysten etter lån) Doğuhan Aral Şimşir (tilbake til Midtjylland, Danmark etter lån) Holmbert Aron Briem Fridjónsson (tilbake til Holstein Kiel, Tyskland etter lån) Pål-André Helland (lagt opp) Tobias Hammer Svendsen (pause fra fotball) Frederik Holst (kontrakt terminert) Edmund Koranteng Owusu (Grorud) Ifeanyi Matthew (kontrakt utgått) Kaan Kairinen (Sparta Praha, Tsjekkia) Colin Rösler (Mjällby AIF, Sverige) Tom Petterson (Mjällby AIF, Sverige)

Det er skyhøy trafikk i Lillestrøms midtforsvar i vinter: Klubben har allerede signert Martin Ove Roseth (Sogndal) og Kristoffer Tønnessen (Start) for å sikre seg to nye venstreben i de bakre rekker.

Torsdag be signeringen av Ruben Gabrielesn fra Austin FC bekreftet, og i tillegg er HamKams suksess-stopper Vetle Skjærvik nær en overgang.

FUGLA-GUTT: Ruben Gabrielsen vender tilbake til Åråsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Med så mange stoppere på vei inn banes det vei for at ettertraktede Igoh Ogbu (22) kan bli solgt i januar. TV 2 kunne torsdag avsløre at LSK har takket ja til et bud på over 20 millioner kroner fra Slavia Praha.

Spilleren reiser snart til Tsjekkia for å fullføre overgangen.

Utenom dette er hovedoppgaven til sportssjef Simon Mesfin å finne en erstatter for nøkkelspilleren Ifeanyi Mathew sentralt på midtbanen.

– Vi klarer ikke å klone ham, så vi må erstatte ham på vår måte, sier Mesfin.

Odd Spillere inn: Ole Erik Midtskogen (Kjelsås) Sondre Rossbach (tilbake fra Vålerenga etter lån) Leon Hien (Hammarby Talang FF, Sverige) Spillere ut: Magnus Lekven (lagt opp) Vebjørn Hoff (tilbake til Rosenborg etter lån) Ivan Mesik (tilbake til Nordsjælland, Danmark etter lån) Philipp Zulechner (kontrakt utgått) Gilli Rolantsson Sørensen (kontrakt utgått) Kevin Egell-Johnsen (kontrakt utgått) Adama Diomande (kontrakt utgått) Flamur Kastrati (lagt opp)

Odd er økonomisk i rød sone og har heller ikke de helt store planene for overgangsvinduet, ettersom troppen nesten er fulltallig.

– Vi har det aller meste på plass, sier sportslig leder Morten Rønningen til TV 2.

Onsdag signerte de spissen Ole Erik Midtskogen rett fra Kjelsås på nivå tre.

Nå jakter de en midtbanespiller. En stund kikket de også etter en venstre vingback, men det ser ut til at den knipen løses med interne omrokkeringer.

Samtidig har de attraktive spillere: Leopold Wahlstedt er ønsket av blant andre Bodø/Glimt, men det er lite trolig at den saken får en avklaring med det første.

Med tanke på at Rune Almenning Jarsteins rettssak mot Hertha Berlin er først i mars, kan det også ta tid å få avklart om han vender hjem og blir svenskens erstatter.

Milan Jevtovic (29) er også aktuell for en overgang. Ved flere salg vil det naturlig nok åpne seg rom for flere signeringer.

Ifølge Rønningen har det ikke kommet noen bud på Odd-spillere foreløpig.

Med Filip Rønningen Jørgensen (20), Dennis Gjengaar (18) og Syver Aas (18) i troppen kan dette bli sesongen der stortalentene virkelig blomstrer i Skien, men de er ennå noen steg unna å være aktuelle for store salg.

Vålerenga Spillere inn: Omar Bully Drammeh (Grorud) Jacob Storevik (Sandefjord) Spillere ut: Jonatan Tollås Nation (lagt opp) Sondre Rossbach (tilbake til Odd etter lån) Henrik Udahl (HamKam)

Vålerengas hovedmål i vinter er å forsterke seg i sentrallinjen. Sportssjef Joacim Jonsson er åpen om ønskene:

– Først og fremst ønsker vi en midtstopper. Så ser vi etter en midtbanespiller og kanskje noe i angrep også.

På stopperplass er det foreløpig et navn som skiller seg ut: Sigurd Rosted. Mannen med fem norske A-landskamper har bare et halvt år igjen av kontrakten med Brøndby.

VIF har vist konkret interesse, men må belage seg på konkurranse fra både Brann og utenlandske klubber.

TILBAKE TIL NORGE? Brøndbys Sigurd Rosted skal være ønsket av Vålerenga. Foto: Andy Buchanan

Rosteds fremtid kan bli avgjort i løpet av kort tid. På midtbanen er det ikke like lett å lese i VIF-kortene.

Et navn som har blitt nevnt av kilder TV 2 har snakket med, er tidligere Viking-spiller Joe Bell. Han satt mye på benken for Brøndby i høst og kan være interessant.

I angrep er det grunn til å tro at VIF vil vente og se an utviklingen, da det er vanskelig å skaffe seg kvalitetsspisser til akseptabel pris så tidlig i vinduet.

– Det kan fortsatt skje at spillere forsvinner ut, innrømmer Jonsson.

Da er det mest nærliggende å tenke på Osame Sahraoui, som i sommer var sterkt ønsket av tyrkiske Galatasaray. Nye fremstøt fra utlandet er forventet de neste ukene.

Odin Thiago Holm er også en spiller som tiltrekke seg sterk interesse.

Tromsø Spillere inn: Vegard Erlien (Ranheim) Yaw Paintsil (Kjelsås) Jakob Haugaard (AIK, Sverige) Mats Trige (tilbake fra Alta etter lån) Spillere ut: Lasse Selvåg Nordås (tilbake til Bodø/Glimt etter lån) Mikkel Konradsen Ceïde (tilbake til Rosenborg etter lån) Jasse Tuominen (tilbake til Häcken, Sverige etter lån) Didrik Hafstad (Tromsdalen) Warren Kamanzi (Toulouse, Frankrike)

Tromsø imponerte og endte på en 7.-plass i fjor. Erik Kitolano og Warren Kamanzi var en stor del av årsaken til det, men i 2023 er ikke disse med i TIL.

Kamanzi er allerede solgt til franske Toulouse for godt over seks millioner kroner, mens Kitolano nærmer seg å bli presentert for Molde.

Ifølge TV 2s opplysninger betaler Molde rundt fire millioner kroner for spilleren som bare hadde kontrakt fram til sommeren.

Men selv om Tromsø har hentet inn over ti millioner kroner på salg allerede, blir det ingen kjøpefest i nord.

– Vi har stort sett signert oss ferdig. Vi har allerede hentet Vegard Erlien og Yaw Paintsil, så ser vi etter en spiss til. Vi har ikke voldsomt med penger for øyeblikket, så i utgangspunktet ser vi etter muligheter for et lån eller lignende, sier sportssjef Lars Petter Andressen.

Tidligere i vinter forsøkte TIL å hente leiesoldaten Lasse Nordås fra Glimt, men partene er per dags dato ikke i nærheten av hverandre. Derfor virker et salg der særdeles lite sannsynlig for øyeblikket.

Interesse for TIL-juvel

Noe som imidlertid kan gjøre kapital for Tromsø er August Mikkelsen.

Tromsø er åpen for å selge 22-åringen for rundt 12 til 15 millioner kroner, og ifølge TV 2s info er det konkret interesse fra flere skandinaviske klubber for øyeblikket.

HET: August Mikkelsen er ifølge TV 2s opplysninger ønsket av flere skandinaviske klubber. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Tromsø har fra før av signert Vegard Erlien og Yaw Paintsi på gratis overganger, og enn så lenge ser det ut til at Tromsø må trylle på overgangsmarkedet nok en gang uten å betale de helt store beløpene.

Sarpsborg 08 Spillere inn: Peter Reinhardsen (Start) Markus Olsvik Welinder (tilbake fra Moss etter lån) Martin Hoel Andersen (Kongsvinger) Spillere ut: Tobias Heintz (CSKA Sofia, Bulgaria) Anders Hagelskjær (tilbake til Aalborg, Danmark etter lån) Gustav Engvall (tilbake til MV Mechelen, Belgia etter lån) Ole Jørgen Halvorsen (lagt opp) Anton Salétros (Caen, Frankrike) Guillermo Molins (kontrakt utgått) Jørgen Horn (kontrakt utgått)

Sarpsborg 08 har som hovedmål å signere to eller tre erfarne spillere som skal forsterke startelleveren.

Den ene blir en venstrefotet midtstopper som erstatter for Andreas Hagelskjær. Den andre blir en offensiv midtbanespiller som skal fylle tomrommet etter playmakeren Anton Salétros.

TV 2 er kjent med at Sarpsborg har forsøkt å kjøpe Sander Kartum fra Kristiansund, men foreløpig krever KBK fire millioner for trønderen. Det er altfor mye, mener sarpingene.

I tillegg kan det komme en defensiv midtbanespiller inn. Sarpsborg har varslet at de vil få på plass en nøkkelsignering innen kort tid. Slik TV 2 forstår det, kan denne spilleren bli presentert allerede til helgen.

TV 2 vet at Sarpsborg har forhørt seg om Etzaz Hussain, som er på utgående kontrakt i Molde, men at midtbanespilleren for øyeblikket prioriterer en overgang til utlandet.

Aalesund Spillere inn: Markus Seehusen Karlsbakk (tilbake fra Raufoss etter lån) Tor Erik Valderhaug Larsen (tilbake fra Stjørdals-Blink etter lån) Stian Aarønes Holte (tilbake fra Brattvåg etter lån) Kristoffer Strand Ødven (tilbake fra Hødd etter lån) Mamadou Diaw (tilbake fra Bryne etter lån) Kasper Lunding (Heracles Almelo, Nederland) Spillere ut: Fredrik Haugen (Stabæk) Simen Bolkan Nordli (Randers FC, Danmark) Erikson Spinola «Nenass» Lima (kontrakt utgått) Gilbert Koomson (tilbake til Bodø/Glimt etter lån) Simen Rafn (Fredrikstad) Torbjørn Kallevåg (Hødd) Kristoffer Ramos Barmen (kontrakt utgått)

Sportssjef Bjørn Erik Melland er åpen om AaFKs ønsker i vinter:

– Vi jobber med å få på plass en spiller i hver enkelt lagdel.

Det innebærer en høyreback, muligens to midtbanespillere og en angriper.

Samtidig er Aalesunds plan å beholde spillerne som allerede er i klubben. Det gjelder også Kristoffer Barmen, selv om midtbanespillerens kontrakt gikk ut ved nyttår.

Basert på TV 2s opplysninger virker det sannsynlig at dialogen mellom partene kan ende i en forlengelse av avtalen.

Haugesund Spillere inn: Torje Naustdal (tilbake fra Grorud etter lån) Claus Niyukuri (Vard Haugesund) Joacim Emil Godhei Holtan (tilbake fra Start etter lån) Kjartan Kari Halldorsson (Grótta, Island) Spillere ut: Hilary Gong Chuhwak (kontrakt utgått) Ibrahima Cissokho (tilbake til US Goree, Senegal etter lån) Andreas Endresen (Vard Haugesund) Thore Baardsen Pedersen (kontakt utgått) Nikolas Walstad (lån til Stabæk ut sesongen)

Haugalendingene har lenge vært aktive for å styrke troppen før en ny sesong, med signeringene av den unge angriperen Kjartan Kari Halldorsson (19) som har aldersbestemte landskamper for Island, midtstopperen Claus Niyukuri (22) fra Vard og treårskontrakten til Bruno Leite (27).

– Det er første gang så lenge jeg kan huske, at vi har en så fyldig tropp allerede i oppstarten. Vi er ganske fornøyde, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Han påpeker samtidig at FKH jakter en venstreback og en spiss.

Thore Pedersen (26) var fast på laget som venstre vingback hele høsten, men kontrakten hans gikk ut ved nyttår.

– Han hadde et tilbud som sto ut første januar. Siden har jeg ikke hørt noe, så jeg vet ikke hva som skjer der. Vi har vært i markedet for en venstreback i hele høst, sier Opedal.

LEVERTE: Christos Zafeiris noterte seg for åtte målpoeng i hans første sesong i Eliteserien. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

FKHs mest attraktive salgsobjekt er Christos Zafeiris (19), men de har ingen intensjoner om å selge med det første.

– Det kommer jo an på situasjonen, men vi håper å spille med ham i hvert fall ut dette året, så får vi se, sier Opedal.

Viking Spillere inn: Lars Erik Sødal (tilbake fra Sandnes Ulf etter lån) Heine Åsen Larsen (tilbake fra Egersund etter lån) Simen Kvia-Egeskog (tilbake fra Skeid etter lån) Jost Urbancic (Gorica, Slovenia) Spillere ut: Rolf Daniel Vikstøl (kontrakt utgått) Naatan Mikael Skyttä (tilbake til Toulouse, Frankrike etter lån) Sebastian Sørlie Henriksen (Grorud)

Viking startet overgangsvinteren med signeringen av venstrebacken Jost Urbancic (21) fra Slovenia tirsdag.

Nå er rogalendingenes plan å styrke både midtbanen og angrepet, og sporene deres er ingen hemmelighet.

De har lagt inn flere bud på Kristiansunds midtbanespiller Sander Kartum (27), men med et motkrav på fire millioner kroner står saken foreløpig stille.

– Det er en liten avstand i økonomi, for å si det sånn. KBK står i sin fulle rett til å gjøre det, så det skal jeg ikke mene så mye om, men vi hadde ikke planlagt å bruke så mye penger, sier sportslig leder Erik Nevland om prislappen.

Venter på Salvesen-svar

I angrep bekrefter Nevland at de hadde Glimt-spiss Lars-Jørgen Salvesen på en «uforpliktende prat» i Stavanger på nyåret.

– Vi blir enige med Glimt, så det er han det står på, sier Nevland.

OPP TIL HAM: Lars-Jørgen Salvesen kan bli Viking-spiller. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Han bekrefter for øvrig at de har lagt jakten på Rosenborg-back Adrian Nilsen Pereira (23) død.

– Det blir ikke aktuelt, sier han etter RBKs svimlende motkrav da de prøvde seg med et bud.

Strømsgodset Spillere inn: Jostein Ekeland (Sandnes Ulf) Spillere ut: Fred Friday (kontrakt utgått) Niklas Gunnarsson (kontrakt utgått) Kristoffer Tokstad (kontrakt utgått) Aleksander Stenseth (kontrakt utgått) Morten Sætra (kontrakt utgått) Sondre Fosnæss Hansen (kontrakt utgått)

I Drammen sitter en smørblid Jostein Flo og legger planer for overgangsvinduet. Han spøker om at «vi skal kjøpe spillere i alle posisjoner og vinne seriegull», men sannheten er langt mer nøktern for Strømsgodset.

De har allerede signert Jostein Ekeland fra Sandnes Ulf og planlegger ifølge Flo én eller to signeringer utover vinteren. Hvilke posisjoner det gjelder, er foreløpig ikke helt avgjort, men pengene må brukes med omhu.

Johan Hove er het på markedet etter 11 mål forrige sesong, og har tiltrukket seg interesse fra blant annet Belgia, som TV 2 tidligere har meldt.

– Det er en mulighet, sier Flo om et eventuelt Hove-salg i januar, som er siste mulighet for klubben til å sikre seg noen millioner.

Hove blir sammenlignet med Tiger Woods:

Kontrakten hans går ut til sommeren, men dersom det ikke kommer gode nok bud i januar, blir han nok værende til da, ifølge Flo.

– Vi skulle jo gjerne forlenget kontrakten hans, sier sportssjefen, men den resignerte tonen i stemmen hans tilsier at det er helt uaktuelt.

Tobias Gulliksen (19), klubbens andre store salgsobjekt, blir derimot værende etter all sannsynlighet. Det er i hvert fall den klokkeklare beskjeden fra sjefen.

HamKam Spillere inn: Henrik Udahl (Vålerenga) John Olav Norheim (Jerv) Tore Andre Sørås (KFUM Oslo) Spillere ut: Yuriy Yakovenko (kontrakt terminert) Victor Lind (tilbake til FC Midtjylland, Danmark etter lån) Fernán José Faerrón Tristán (tilbake til FC Desamparados, Costa Rica etter lån) Hasan Kurucay (kontrakt utgått) Eduards Daškevičs (kontrakt utgått) Rilwan Olanrewaju Hassan (kontrakt utgått) Morten Bjørlo (Rosenborg) Markus Nakkim (kontrakt utgått) Amin Nouri (kontrakt utgått) Emil Sildnes (kontrakt utgått) Marcus Pedersen (kontrakt utgått)

Det pågår forhandlinger mellom HamKam og Vetle Skjærviks barndomsklubber Lillehammer og Roterud om videresalgsprosentene i forbindelse med en mulig overgang til Lillestrøm, som TV 2 meldte onsdag.

Det er forventet at totalpakken på overgangen vil lande på mellom fire og fem millioner kroner, noe som vil sette premisene for klubbens evne til å forsterke seg i etterkant.

KAN FORSVINNE: HamKams Vetle Skjærvik (t.v). Foto: Trond R. Teigen / NTB

Som Nettavisen tidligere har meldt, er KFUM-stopper Aaron Kiil Olsen aktuell som Skjærvik-erstatter.

Daglig leder Bent Svele bekrefter at det er ventet mer aktivitet.

– Vi er ikke ferdige, nei. Vi jakter spillere i flere posisjoner, sier han og legger til:

– Men akkurat hvilke posisjoner det er, har jeg ikke lyst til å si.

Sandefjord Spillere inn: Andreas Brede Albertsen (tilbake fra Halsen etter lån) Danilo Andres Al-Saed (Sandvikens IF, Sverige) Filip Ottosson (Landskrona BOIS, Sverige) Spillere ut: Albin Eric Winbo (tilbake til Varbergs BoIS, Sverige etter lån) André Sødlund (lagt opp) Fredrik Flo (Skeid) Deyver Vega (kontrakt utgått) William Kurtovic (kontrakt utgått) Jacob Storevik (Vålerenga) Harmeet Singh (kontrakt utgått) Mats Haakenstad (kontrakt utgått) Lars Markmanrud (kontrakt utgått) Sivert Stenseth Gussiås (kontrakt utgått) Rubén «Rufo» Herráiz Alcaraz (kontrakt utgått)

Mens andre ladet batteriene i julen, var det ingen uthvilt Hans Erik Ødegaard som møtte opp på jobb over nyttår. Det har gått i ett for Sandefjord-treneren, som sjonglerer den jobben med ansvaret for spillerlogistikken i klubben.

– Jeg har holdt på hele tiden og ikke hatt én dag fri, sier Ødegaard.

Så langt har Sandefjord sikret seg to forsterkninger fra svensk nivå to: Midtbanespilleren Filip Ottosson, etter hard konkurranse fra Allsvenskan-klubben Mjällby, og kantspilleren Danilo Andres Al-Saed fra Sandvikens IF.

Men laget trenger fortsatt nye spillere i alle lagdeler, sier Ødegaard, som etter litt betenkningstid trekker frem forsvaret som stedet som har høyest prioritet.

– Der må vi ha inn minst én spiller, sier han.

Det er enkelt å forstå ut av måten han prater på, at å stable sammen en stall for ligaens minst ressurssterke klubb ikke er en enkel jobb.

– Det kan være krevende. Vil andre ha de samme som oss, taper vi så å si alltid på betingelser. Det gjør at vi bruker altfor mye tid på dette. Men vi er veldig fornøyd med de vi har fått inn, og blir veldig fornøyd hvis vi kan lande de prosessene vi er i gang med, sier Ødegaard.

SF-profil: Mohammed Ofkir var Sandefjords store spiller forrige sesong. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Onsdag publiserte VG et intervju med Mohamed Ofkir der Sandefjords nøkkelspiller uttalte at «jeg vil vekk fra Sandefjord».

– Vi har pratet med «Moa». Det han sa til oss, var at han kunne tenke seg ut hvis det kom muligheter. Sånn tror jeg alle tenker. Men jeg synes vinklingen ble litt rar, sier Ødegaard om VG-saken.

Brann Spillere inn: Ole Martin Lekven Kolskogen (tilbake fra Jerv etter lån) Filip Møller Delaveris (tilbake fra KFUM Oslo etter lån)

Moonga Aluta Simba (tilbake fra IFK Värnamo, Sverige etter lån) Spillere ut: Runar Hove (lagt opp)

Vegard Leikvoll Moberg (Kongsvinger)

Ingen storhandel i Bergen

Brann er tilbake i Eliteserien, men planlegger ikke å revolusjonere troppen for å ruste seg for comebacket.

– Det overordnede målet er å bygge videre på spillerstallen vi allerede har, og sikre kontinuiteten som vi tror skal til for å utvikle oss, sier sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen til TV 2.

Han erkjenner samtidig at også Brann jakter én eller to forsterkninger.

TV 2 vet at Sigurd Rosted er en prioritet for bergenserne, men Vålerenga er også med i kampen om midtstopperen. Det er ventet en avklaring i løpet av de neste dagene.

– Jeg har ingen kommentar til konkrete spillere, sier Jacobsen.

Et comeback fra utlandet for bergenseren Andreas Vindheim kan bli en sen overraskelse dersom det ikke skjer noe med vingbacken før det internasjonale vinduet stenger i slutten av januar.

Brann skal også være i markedet for en kantspiller og en spiss.

Motsatt vei er det naturligvis stor interesse for både venstreback David Møller Wolfe (20), som Molde ønsket i sommer, og Niklas Jensen Wassberg (18), som Bodø/Glimt følger med stor interesse.

Jacobsen vil hverken bekrefte eller avkrefte om det har kommet bud på de to hete salgsobjektene. Forskjellen mellom de to er at Wassberg kun har ett år igjen av kontrakten, mens Wolfe signerte femårskontrakt i april.

Derfor jobber Brann nå intenst med å forlenge kontrakten til den lokale gullkalven. Eirik Horneland sier han har et stort håp om å få det til, mens Jacobsen er litt mer avmålt på spørsmål om stortalentet.

Stabæk Spillere inn: Kristoffer Lassen Harrison (tilbake fra Grorud etter lån) Fredrik Haugen (Aalesund) Nikolas Walstad (lån fra Haugesund ut sesongen) Spillere ut: Adam Hamza Kaied (tilbake til Helsingborg, Sverige etter lån) Victor Christoffer Wernersson (tilbake til Mechelen, Belgia etter lån) Diabagate «Dia» Junior (tilbake til Optima Sport FC, Elfenbenkysten etter lån) Marcus Sandberg (kontrakt utgått) Kornelius Normann Hansen (kontrakt utgått) Fitim Azemi (kontrakt utgått) Peder Vogt (kontrakt utgått)

Stabæk er ikke stinne av gryn, så det går mot et vindu der det nyopprykkede bærumslaget må tenke kreativt – for det er fortsatt mange plasser å fylle.

I tillegg til Nikolas Walstad fra Haugesund som venstre vingback og Fredrik Haugen som forsterkning på midtbanen, er Stabæk på jakt etter ytterligere fem forsterkninger.

Alt var klart for at Sondre Rossbach skulle bli Stabæks nye keeper, men foreløpig har overgangen falt igjennom. Sportssjef Torgeir Bjarmann jakter også en høyre vingback, en defensiv midtbanespiller og to spisser.

– Vi har litt begrensede ressurser, så vi må skynde oss langsomt, sier Bjarmann til TV 2.

Gift Emmanuel Orban (20) er klubbens store salgsobjekt, men Stabæk nekter å selge ham i januar. Dersom han slår til i Eliteserien på våren, er det høyaktuelt med et salg til sommeren.