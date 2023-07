Over et år uten kontakt – nå har Infantino sagt ja til et møte med Klaveness

Under VMs åpningskamp mellom Norge og New Zealand fikk Norges fotballpresident, Lise Klaveness, plass ved siden av Fifa-president Gianni Infantino.

Det var første gang de snakket sammen siden mars 2022.



TV 2 kunne fra tribuneplass se de to snakke engasjert sammen på VIP-tribunen.



I løpet av kampen fikk Klaveness tatt opp flere temaer som hun har ønsket å diskutere med Fifa-sjefen.

Det har nesten gått 500 dager siden de to snakket sammen under Fifa-kongressen i Doha i mars 2022.

GAMLE KJENTE: Lise Klaveness ankom søndagens trening sammen med tidligere lagkamerat og nåværende assistentrener på landslaget, Ingvild Stensland. Foto: Kristin Grønning / TV 2

I mellomtiden har ikke NFF fått til et møte med den mektige Fifa-sjefen.

Det var spesielt to saker som var viktig for fotballpresidenten å lufte for Infantino under VM-kampen.

En komité som handler om menneskerettigheter, som skal jobbe med kompensasjon til arbeiderne i Qatar.

Bonusutbetalingene til VM-spillerne.



På spørsmål fra TV 2 om hun fikk svarene hun ønsket, svarer fotballpresidenten:

– Det viktigste for meg var å få sagt det. Jeg oppfattet at han lyttet. Så sa jeg på slutten at jeg håper vi kan få til et møte som går litt mer i dybden på sakene vi snakket om, det sa han ja til, sier Klaveness til TV 2.

TETT PÅ: Lise Klaveness og Emilie Haavi under en av landslagets treninger denne uken. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Fifa svarer ikke: – Det frustrerer oss litt

Komiteen Klaveness ønsket å snakke med Infantino om er et resultat av Norges Fotballforbunds forslag under Fifa-kongressen i Kigali tidligere i år.

Klaveness har sammen med generalsekretæren i Det nederlandske fotballforbundet blitt nominert inn i Fifa-komiteen av Uefa.

Til TV 2 forteller hun at de skal jobbe med kompensasjon til arbeiderne i Qatar.

– Vi har ikke fått svar fra Fifa på noen måneder, det frustrerer oss litt, sier Klaveness.



DELER TANKENE SINE: Lise Klaveness har fått et navn i fotball-eliten på rekordtid etter flere tøffe oppgjør. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Selv har hun tenkt at talen hvor hun rettet hardt skyts mot Fifa-toppene under Fifa-kongressen i Doha, kan være en av grunnene til at det har vært umulig å få til avtaler og samtaler med Gianni Infantino.

– Hvordan er det at det er så vanskelig å få tak i den øverste sjefen i Fifa?



– Det synes jeg har vært synd. Vi fikk en spesiell posisjon med talen og med at vi var noen land som satt i en arbeidsgruppe for menneskerettigheter. Fem-sju forbund og at vi som kanskje det eneste forbundet ikke har fått truffet ham, det er ugunstig.



– Selvfølgelig vil man da tenke at det kan være en konsekvens av at man har gjort noe som ikke er populært og at vi da får en politisk fryseboks. Det er ikke gunstig.



PÅ PLASS: Det har ikke lykkes TV 2 å finne et bilde av Klaveness og Infantino fra Norges åpningskamp. Her er Infantino (t.h) fra en annen VM-kamp. Foto: MOLLY DARLINGTON

Nå håper Klaveness at Infantino holder ord, slik at det blir et møte mellom dem hvor de får gått mer i dybden på sakene som NFF og Klaveness er opptatt av.

– Vi er jo bare et land av 255, vi kan ikke forvente at Fifa-presidenten skal møte oss ofte, og det er ikke det vi vil heller. Men det er noen viktige saker som er viktige å ta opp, det må vi kunne forvente, at vi må snakke sammen om de vanskelige sakene, sier Klaveness.



– Radikale endringer

Lise Klaveness bruker ordene «radikale endringer» når hun snakker om bonusutbetalingene som Fifa har sagt alle spillerne skal få.

Totalt er bonusutbetalingene hevet med 397 prosent fra VM i 2019.



Norges fotballpresident innrømmer at hun skvatt litt til da Gianni Infantino under åpningstalen til VM på onsdag, ikke kunne love at alle pengene ville gå til spillerne.

– Jeg synes Fifa har gjort gode endringer, radikale endringer, men så var de litt mer nølende på pressekonferansen.

SUKSESS ELLER SKUFFELSE? Norge har et tøft utgangspunkt etter at de tapte mot New Zealand i åpningskampen. Foto: Kristin Gronning / TV2

Derfor valgte Klaveness å adressere overfor Infantino hvor viktig det er at Fifa står ved det, selv om noen forbund synes det er vanskelig.

For under åpningstalen fortalte Infantino at alle pengene blir overført til forbundene, også er det deres ansvar å videreføre pengene til spillerne.

– Det er viktig at Fifa står ved den helt utvetydige kommunikasjonen de hadde i brevene til forbundene, der det var helt tydelig at dette skulle gå uavkortet til spillerne. At det var en slags symbolhandling fra Fifa som skulle endre noe, da er det viktig å ikke begynne å nøle.

– Jeg fikk ikke noen annen respons enn at han virket enig i det. Jeg skal ikke gå i detaljer fra en uformell samtale, men jeg oppfattet at han var enig i det, sier Klaveness til TV2.



VG skrev først om Klaveness sin bekymring rundt pengeutbetalingene.



– I dag føler jeg meg ... sliten!

Håper Fifa holder det de har sagt

Fra podiet i Auckland fortalte altså Gianni Infantino at Fifa ikke kunne garantere at alle pengene som skal til spillerne, ender opp hos spillerne.

Noe Norges fotballpresident stusser på etter hvordan Fifa selv har uttalt seg etter offentliggjøringen av bonusordningen.

– De har vært så tydelige. Det er radikalt at Fifa dikterer utbetalinger, det er klart det er noen nedsider ved det, i andre tilfeller ville vi ikke likt det, men på kvinnesiden må det fortsatt reguleringer til.



– De har vært så tydelig både i ekstern kommunikasjon, men også til forbundene. De har sagt at dette er noe man må gjøre. Jeg reagerte vel egentlig med å lure på om det har vært et press fra forbund, om det var et forsøk på å skape et handlingsrom for forbund til å få lov til å bruke pengene annerledes, sier Klaveness.

Hun håper Fifa følger med på hvordan forbundene viderefører pengene, og at de ikke bruker deler av det på egne interesser.

– Det tror jeg er veldig dumt for saken og dumt for Fifa. For da vil en god sak bli en dårlig sak, sier Norges fotballpresident.



Norge møter Sveits til skjebnekamp tirsdag.