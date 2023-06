Østigård på gråten: – Jeg klarer ikke å bevege meg

Norge – Skottland 1-2

– Det er selvfølgelig tungt. Landslaget betyr veldig mye og laget gjør det vi kan, også sier det stopp for min del. Vi står som et lag, men jeg føler ekstra på den der og skulle ønske jeg kunne gjøre noe med det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier stopperen til TV 2 etter kampen.



Norge ledet 1-0 etter straffemål fra Erling Braut Haaland mot Skottland, men så skjedde det som ikke skulle skje.

Nesten ut av ingenting scoret Skottland to ganger på to minutter. Leo Østigård stod bak tabben under 1-1-målet, og var helt knust etter kampen.



Etterpå brukte han langt tid på å formulere seg i intervjusonen. og beklager til alle som er glad i Norge.

– Det er desidert verste. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe med det, men når jeg får fullstendig krampe i begge legger på 1-1-målet er det bare å beklage, egentlig. Jeg klarer ikke å bevege meg.

– Det er bare å beklage

Romsdalingen forteller at han kjente det i beina allerede etter 60 minutters spill. På spørsmål om hvordan han opplever det første skotske baklengsmålet, svarer han:

– Jeg skal prøve å springe etter ballen og begge leggene låser seg fullstendig. Man kan sikkert tro at jeg står og lyger om dette, men det er fakta, sier 23-åringen.

Landslagssjef Ståle Solbakken byttet ut fem mann i varmen på Ullevaal. Tre av dem kom etter 84 minutter, kun minutter før 1-1-målet.



PREGET: Leo Skiri Østigård var langt nede etter tapet mot Skottland. Foto: TV 2

Østigård var ikke en av dem som ble tatt av banen, selv om han var sliten i solsteken på Ullevaal.

– Jeg kjente det ganske tidlig og sier fra om det, men det er vanskelig å si at man vil bli byttet ut. Jeg prøvde å gjøre det jeg kunne, og til slutt går det dessverre ikke. Det er veldig synd for laget og resten av Norge. Det er bare å beklage for det, sier Napoli-stopperen.

Meldte til benken

23-åringen forteller at han signaliserte flere ganger at han var sliten. Likevel ble han værende på banen.

– Jeg sier ifra det jeg føler, og sier ifra tre-fire ganger, men selvfølgelig er det vanskelig for meg som fotballspiller å si at man vil ut. Man vet aldri når det blir fullstendig stopp, men kanskje jeg skulle vært tydeligere. Det er lett å stå å si etterpå.

Solbakken oppfattet det ikke slik at Østigård ba om å bli byttet ut.

– Om du vil bli byttet ut, så gjør jo du sånn, sier Solbakken og viser «byttetegnet» med hendene.

Han fortsetter:

– Nei, det gjorde han ikke, han ba ikke om å bli byttet ut. Vi følte at vi hadde kontroll. Brede Hangeland fulgte med, de «pumpet» fint og hadde god kontroll. Men hvis noe ble gærent, så var det jo det. Og det er mitt ansvar. Men jeg hadde et godt inntrykk av at han ville stå distansen, og han løp jo også opp på 1-2 for å være med på et frispark.

– Så er det ikke umulig at han er preget av resultatet, men hvis det er sånn som han sier, så tar jeg på meg den, sier Solbakken.

Fem av de seks spillerne i midtbane- og angrepsleddet ble byttet ut til slutt. Ingen i forsvarsfireren.

– Hva tenker du når det ikke er flere bytter igjen?

– Jeg tenker etter 1-1-målet at jeg egentlig ikke klarer å være utpå der. Det sier fullstendig stopp. Jeg har prøvd å gjøre det jeg kan, drikke vann og slikt, men av og til er det sånn. Det kom i dag og det er utrolig kjipt.



FÅR TRØST: Leo Skiri Østigård hjelpes opp av Erling Braut Haaland etter tapet mot Skottland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Klokkeklar ekspert

TV 2-ekspert Solveig Guldbrandsen mener Østigård burde blitt tatt av banen. Hun legger til grunn at 23-åringen ikke har nok spilletid på klubbnivå.

– Hvilken spiller er det som gjør den feilen? Det er Leo, som ikke spiller 90-minuttere. Å legge inn en ekstra stopper der, når han har ligget nede med krampe før og begynte å bli sliten, hadde vært mye viktigere enn de andre grepene vi gjør, tror jeg. Sånn kan selvfølgelig skje, men det skal ikke skje at vi slipper inn to mål, sier Gulbrandsen.