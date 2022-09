Østigård om serbiske stjerner: – De jukser en del

Pressekonferansen med kaptein Martin Ødegaard og landslagssjef Ståle Solbakken handlet i stor grad om én ting:

Hvordan skal Norge stoppe Mitrovic?

Den serbiske spisskjempen scoret hat trick mot Sverige i helgen og står med seks mål etter syv serierunder for Fulham i Premier League.

Østigård vet godt hva som venter; han har møtt Serbia-spissen både i Championship og i den norske 1-0-seieren i Beograd i juni.

– Han er en veldig god boksspiller. Ikke den aller beste når det kommer til å løpe og sånne ting, men en smart fotballspiller i boksen vår. Vi må virkelig være obs på ham. Han er ekstremt god på hodet, tung og sterk, sier Østigård til TV 2, men han legger til:

– Vi kan ikke sitte her og skjelve fordi vi skal møte Mitrovic. Det gjør vi ikke. Jeg tror nok han vet at han møter gode fotballspillere, han også. At det blir en fight, er sånn vi liker det.

Ved siden av Østigård sitter Hanche-Olsen, som etter alle solemerker blir stoppermakker også mot Serbia.

– En god boksspiller som ikke nødvendigvis liker å være så mye med i det oppbyggende. I boksen må vi ha et ekstra øye på ham, sier Hanche-Olsen.

Han mener Norge trenger en «sinnssyk» innstilling i møte med det serbiske angrepsarsenalet.

– Ikke de skarpeste

I tillegg til Mitrovic stiller de trolig med Juventus-spiss Dusan Vlahovic, for ikke å snakke om den kreative Ajax-stjernen Dusan Tadic.

Vlahovic var ute med skade da Norge slo Serbia i juni, men Østigård har møtt ham før for Genoa mot Juventus.

– En spiller som liker å gå litt mer i bakrom og har en bra mentalitet og er sulten på å score mål. En litt kinkig spiller å møte fordi han er veldig aggressiv, beskriver Østigård.

Men han mener både Vlahovic og Mitrovic har én spesiell svakhet som Norge kan utnytte.

– For vår del som lag så er de to spillere som jukser en del defensivt, som vi kan få en del rom fra, sier Østigård.

– Hva legger du i at de jukser?

– De er ikke de skarpeste i press-spillet, vil jeg si. Det er noe vi kan ta fordel av, sier Østigård og fortsetter:

– Jeg husker jeg møtte Vlahovic i Juventus. Det var ikke all verden til press jeg fikk fra ham da vi hadde ballen i laget. Det er noe vi ser på.

– Gjøre dem slitne

Uavgjort holder for Norge til å sikre den uhyre verdifulle gruppeseieren i Nations League. Dermed er oppgaven klar for Østigård og Hanche-Olsen; klarer de å holde nullen, har Norge klart målet sitt.

For å gjøre det, trenger de en «perfekt» kamp i forsvar, ifølge Ståle Solbakken.

– En perfekt defensiv kamp er å holde nullen. Det handler om å følge kampplanen til punkt og prikke, at vi har avstandene og intensiteten i det. Det er det viktigste, sier Hanche-Olsen.

– Vi må «pushe» ut linja for å gjøre dem slitne. Det er ikke gøy for dem å være med på en forsvarslinje som pushes opp og ned og gjør dem slitne i bena. Og så er det å vinne sine dueller i kampen. Det har vi tenkt til å gjøre, sier Østigård.