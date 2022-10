Østigård grep sjansen i CL-debuten: – Det var en spesiell følelse

Se scoringen til Østigård i videovinduet øverst!

Åndalsnesgutten Leo Skiri Østigård fikk tillit fra start i sin aller første Champions League-kamp onsdag kveld mot Rangers.

Og debuten kunne knapt nok vært bedre for 22-åringen, som scoret 3-0-målet for Napoli i seieren mot Rangers.

– Det var en spesiell l følelse. Jeg har jobbet hardt for det her øyeblikket. Jeg var veldig klar for kampen, og jeg ville vise mine kvaliteter. Det er et godt lag, så man må være på sitt beste, sier Østigård etter kampen.

Scoringen til Østigård var også hans første i Napoli-trøya, som kunne feire foran ekstatiske hjemmefans:

– Jeg har alltid elsket fansen, de er alt. Å score foran de er en helt utrolig følelse, og det var en stor opplevelse, sier Østigård.

Midtstopperen har slitt med spilltid for napolitanerne etter overgangen i sommer.

– Det er et sterkt lag, så når man får sjansen må man vise sine kvaliteter, og i dag fikk jeg sjansen. Å holde nullen er like viktig som å score. Det er en veldig god følelse, summerte Østigård.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fullroser både duellspillet og scoringen til Østigård.

– Det er det han er så vanvittig god på. Han viser det hver gang i landskampene når det er dødball, at det blir farlig når Østigård er der. Han er så enormt god på timingen. Det er ikke lett å sette den i mål. Men han klarer det, og fikk vist seg frem fra sin beste side, sier Mathisen.

– Det er sterkt å få sånn kraft i den headinga når han må rygge på den måten, men han er en ekstremt god hodespiller, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli om scoringen.

Langli tror Østigårds opptreden i Champions League-debuten kan gi mer spilletid fremover.

– Han har vært et fjerdevalg på stopperplass, men samtidig er han på kanskje Europas beste lag akkurat nå. Det er ikke bare å spasere seg inn der. Nå får han føle litt på det i ligaen, og nå en helt kamp her. Scorer mål og er nærmest prikkfri defensivt, riktignok mot en dårlig Rangers-lag. Men det her øker hans aksjer i Napoli, konstater Langli.

Napoli har tre poeng ned til Liverpool på andreplass i gruppa, og styrer mot seier i gruppe A med en runde igjen.