Østigård avslører hemmeligheten bak den ekstreme egenskapen

Nylig var TV 2 på reise nedover Italia for å møte landets nye norske fremmedlegionærer.

Kristian Thorstvedt var første stopp i Sassuolo før turen gikk sørover til Leo Skiri Østigård i Napoli.

Før han reiste av gårde til en ettermiddagsøkt med sitt nye lag, kom Thorstvedt med et oppdrag til TV 2 da Østigårds spenst og hodestyrke ble bragt på banen som tema:

– Spensten hans er én ting, men timingen hans i dueller også. Når han står igjen etter treningene og får noen innlegg, og du ser timingen hans på opphopp og hvor presis han er … det er helt sykt.

– Jeg har prøvd å spørre ham så mange ganger: «Hva er hemmeligheten, liksom?» Så sier han bare et eller annet om at han har stått og headet i en vegg. Da sier jeg «kom an, Leo, det kan ikke stemme». Jeg håper du kan få det ut av ham når du spør ham, sier Thorstvedt.

Pappa-råd

Utenfor sitt nye hus i Napoli sitter Østigård i et hagemøbel for å bli intervjuet av TV 2.

Åndalsnes-gutten utmerket seg som landslagets store forsvarsfunn under suksess-samlingen i juni, ikke minst på grunn av sin høytflyvende stil; han tapte knapt en hodeduell og ble blant annet kåret til banens beste etter å ha vunnet utallige slag mot Serbias røslige angripere – til tross for at han ikke er mer enn 182 cm høy.

– Det har vært noe jeg alltid har visst at jeg er god på. Du får litt den «wow»-følelsen som tilskuer fordi jeg ikke er den høyeste, men hopper ganske høyt, sier Østigård.

Det var et råd fra hans far, den tidligere Åndalsnes-bautaen Even Østigård, som førte til at headinger ble et viktig fokus allerede i svært ung alder.

– Pappa sa alltid til meg da jeg var yngre at jeg måtte ha noe jeg var ekstrem på, som jeg var best på, en spissferdighet som alltid kan være en fordel, sier han og fortsetter:

– Jeg begynte å trene på det ganske tidlig. Jeg og pappa sto og headet da jeg var 2-3 år. Det var en av hans aller største styrker som fotballspiller også.

Derfor bestemte Østigård seg tidlig:

– Jeg har alltid tenkt at det ikke skal være noe jeg skal være god på, men noe jeg skal være best på.

Punget ut etter konfirmasjonen

Thorstvedts tips om at Østigård «headet i en vegg» viste seg til en viss grad å stemme. Men det var ikke en hvilken som helst vegg.

Da han var 14 år gammel, punget Østigård nemlig ut for en helt spesiell investering.

– Jeg fikk en del penger til konfirmasjon, som var kjekt på den tiden. Da kjøpte jeg meg en M-Station, som det kalles. En fotballvegg. Det var det jeg skulle ha. Jeg og pappa satt og bestilte den. Jeg betalte. Det kostet 5000, husker jeg. Den skulle jeg ha, sier Østigård.

HEMMELIGHETEN: En 14 år gammel Leo Skiri Østigård viser frem våpenet som har gjort ham til en oppsiktsvekkende god hodespiller. Foto: Privat

En M-Station er en justerbar nettvegg som sørger for at ballen kommer tilbake til deg når du sparker, header eller kaster den mot overflaten.

– Den ble min beste kompis i et par år. Den var alltid med meg, sier Østigård.

Selv om den bød på noen logistiske utfordringer.

– Jeg fant etter hvert ut at det ble litt tungt å dra den ned på banen hele tiden, selv om det ikke var lange veien. Den er ganske stor. Så jeg fant en gammel sykkel. Der var det et stativ bakpå. Da klarte jeg å legge den kanten på veggen ned i stativet, så syklet jeg med veggen bakpå. Den hadde to hjul, så det så omtrent ut som jeg hadde en henger på.

– Jeg begynner å lure på hva folk tenkte da jeg kom syklende ned der, flirer Østigård.

– Klikket fullstendig

Veggen kunne brukes til så mangt, men for Østigård handlet det som oftest om headinger.

– Det endte med at jeg stod i mange timer og headet ballen i den veggen hver dag, justerte den så den kom høyere og høyere, lengre og lengre unna, slik at jeg måtte finjustere siktet for å treffe. Det gjorde at jeg måtte time, treffe og hoppe høyt. Det kan være en av grunnene til at jeg har blitt en god hodespiller, fått den timingen og de tingene der, sier han.

Etter å ha stått og headet og headet, så Østigård på videoer av seg selv for å lære.

– Det var et fint iPhone-feste på veggen. Jeg filmet det og så etterpå hvor jeg bommet, hvor jeg hoppet for tidlig, hvor jeg hoppet for sent. Jeg fikk noen artige snutter der jeg klikket fullstendig fordi jeg bommet. Jeg har aldri likt å bomme. Lillebror stakkars fikk seg noen ganger noen utskjellinger hvis vi trente sammen, ler Østigård.

TRENTE I TIMESVIS: Det sies at Leo Skiri Østigårds suksess førte til at «hele» Åndalsnes investerte i lignende nettvegger. Foto: Privat

Kompisene ble også utfordret til konkurranser med å heade hver sin gang på veggen.

– Jeg kan telle på én hånd hvor mange ganger jeg har tapt. Det ble noen heftige dueller, sier Østigård, som har tatt med seg den samme innstillingen inn i profflivet:

– Jeg har alltid sagt til meg selv at det er ingen som slår meg på hodet. Det mener jeg fortsatt. Kom, de som vil, og prøv å ta meg på hodet. Det skal jeg gjøre veldig vanskelig for dem. Det er noe jeg alltid har lyst til å være best på, og noe jeg har gjort alt for å være best på.

Ser på basketspillere

Østigård har også sett til andre idretter for inspirasjon knyttet til spillet i luften.

– Det er ikke bare å heade ballen; du må være smart i de situasjonene. For meg har det alltid vært det å hoppe ganske tidlig fordi du kan være lengre i luften enn motstanderen. Det er små ting som kan bidra til det også, sier han.

– Som hva da?

– Det er en liten hemmelighet der også. Hvis man ser på basketspillerne, hopper de aldri strakt med bena når de er i luften. De går opp med leggene. Det gjør jeg alltid når jeg hopper. Jeg satser og tar opp leggene for å henge lengre.

– Du ser når de dunker ballen ned i kurven, så hopper de ikke med strake ben. Jeg har sett litt på det. Du ser det på Cristiano Ronaldo også. Han hopper aldri med strake ben, da klarer du ikke komme deg høyt nok og være i luften lenge nok. Det er små ting som har fungert for meg, sier Østigård.

GJESTFRI: Leo Skiri Østigård tok imot TV 2 hjemme i Napoli. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Inngikk veddemål

At det har fungert, er det ingen tvil om – selv på det aller høyeste nivået.

Under sesongoppkjøringen med Brighton i Premier League i fjor sommer skulle klubbengjennomføre målinger for spenst.

På veggen sto det oppført hvem som til enhver tid hadde hoppet høyest; første-, andre- og tredjeplass.

Foran Østigård i køen stod Danny Welbeck, som gikk inn i ledelsen.

– Jeg gikk til den fysiske treneren og sa at jeg veddet femti pund på at jeg kom til å vinne, sier Østigård.

Og det gjorde han, med god margin.

– Jeg har alltid vunnet spenstmålingene vi har hatt i klubber, sier Østigård.

Plages av dette

Men det er noe som plager ham. Til tross for at han har gjort seg til en svært verdifull ressurs i det defensive hodespillet, har han fortsatt til gode å få full uttelling på motsatt side av banen.

Han stanget inn en scoring for Genoa mot AC Milan i den italienske cupen i januar, men det er hans eneste scoring i 2022.

– Det er noe jeg har vært skuffet over de siste årene, at jeg ikke har fått nok mål. Jeg har hatt ekstremt mange muligheter. I Genoa hadde jeg to som ble reddet på streken, sier Østigård.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hvordan forklarer du det?

– Det handler nok litt om erfaring som jeg etter hvert håndterer bedre fordi jeg lærer meg hvor ballen ofte kommer. Du må klare å oppfatte situasjonene, være på rett plass til rett tid, samtidig som du må heade bra nok. Litt uflaks og litt mangel på erfaring.

På landslaget gir han alltid beskjed til Martin Ødegaard om hvor han ønsker seg cornerne.

– For min del har det alltid funket best på bakerste stolpe. Den kan være litt høy, det gjør ingenting, for da får jeg lengre tid og får kommet opp på riktig måte.

– Du sparer den første for landslaget til scoringen som sender Norge til EM?

– Det kan vi gjerne gjøre, gliser Leo Skiri Østigård.