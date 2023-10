Oscar (11) herjet og stjal alle overskriftene. Årene som fulgte, ble tøffere å takle

KYPROS (TV 2): Han er 20 år, har fått tillit av Pep Guardiola i Manchester City og er Norges ferskeste landslagshåp. Men veien til fotballens stjernehimmel har ikke bare vært en dans på roser for Oscar Bobb.

– Jeg har ikke lyst å snakke om hele reisen min. Det blir for langt.

Oscar Bobb sier fra på en høflig, men bestemt måte.

Fortsatt er han bare 20 år gammel.

Likevel må Manchester City-spilleren nikke anerkjennende til at han hittil har hatt en karriere utenom det vanlige.

– Det har tatt litt tid, men jeg har hatt det kjempegøy på veien. Det har vært både opp- og nedturer, så klart, men jeg føler fortsatt at jeg bare er på starten av reisen min, sier Bobb.



KLAR BESKJED: Oscar Bobb røper rådene han fikk fra Manchester City-lagkamerat Erling Braut Haaland før den pågående landslagssamlingen: - Slipp deg løs, vær rolig og jobb hardt, var rådet ifølge Bobb.

Den reisen har nå tatt han til Norges A-landslag i fotball.

I løpet av de siste månedene har han dessuten debutert i både Premier League og Champions League, for det som i en årrekke har vært verdens beste fotballag: Pep Guardiolas Manchester City.

– Det har gått fort?



– Ja, det har det, svarer Oscar Bobb kort og konsist.

– Tenker at man er i trøbbel

Allerede da Oscar Bobb var 11 år gammel, snakket han med beina. Og det ble lagt merke til.

Bobb herjet regelrett under Norway Cup.

– En liten Messi i spillestilen, uttalte daværende TV 2-kommentator Per Jarle Heggelund.

I ung alder fikk Oscar Bobb mye spalteplass.

Langt mindre spalteplass er brukt på årene som fulgte.



For de årene var ikke like enkle å håndtere for stortalentet, som stadig følte jevnaldrende tok igjen og passerte ham.

– Det var jo kjedelig. Man ønsker jo alltid å være best. I alle fall når man er ung, så tror jeg følelsen – selv når man er 12–13 år – er at hvis man ikke er best, så er man i trøbbel, sier Bobb.



Han påpeker at det først er når man er 25–26 år at man kanskje skal være på sitt ypperste.

DEN FØRSTE ØKTEN: Her er Oscar Bobb på sin første treningsøkt med Norge. Torsdag kan han få debuten. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg tror det er lett å glemme at man har lang utviklingstid og hvor lenge man skal spille fotball, sier Bobb.



– Hva var det kjipeste med det?



– Selvfølelsen. Man føler at man ikke er god og sånn, sier Bobb.

Fifa nektet overgang

Det er heller neppe noen overdrivelse å si at Oscar Bobb har hatt en vei til A-landslaget som er litt utenom det vanlige.

I mars 2013, da Oscar var 12 år gammel, flyttet han og moren til Portugal.

VG har siden avslørt at Fifa nektet Bobb å signere for den portugisiske storklubben Porto – fordi de mener de brøt overgangsreglementet på grunn av hans lave alder.

- KLEINT: 13 år gammel fikk Oscar Bobb møte Martin Ødegaard på treningsfeltet til Real Madrid. Nå håper Bobb at bildet ikke blir tema i samtalene med landslagskapteinen. Foto: Dag Vidar Hanstad

Etter hvert vendte Bobb tilbake til norsk fotball, der han spilte for Vålerenga fra han var 14 til han var 16 år.

– Jeg var vel omtrent skadet fra jeg var 14 til jeg var 16 år, forteller Oscar Bobb.



Gutten som få år tidligere hadde herjet på Norway Cup, fikk knapt spilt fotball i denne perioden.

– Det var jo kjedelig. Men det viktigste er at jeg synes fotball er gøy. Det er det gøyeste jeg vet fortsatt, sier Oscar Bobb.

Skadeplagene til tross: Talentet var ubestridt og da han var 16 år gammel var ikke Manchester City i tvil om at de skulle signere ham.

Lei av PlayStation

Sommeren 2019 ble overgangen klar, og i løpet av de siste månedene har Oscar Bobb virkelig blomstret i den engelske storklubben.

Det har altså ført han inn på A-landslaget, der Ståle Solbakken har vært åpen for at Bobb kan gå rett inn i startelleveren allerede mot Kypros torsdag.

– Det er så klart en drøm å være her. Men så jeg fortsatt der at jeg skal vise meg fram fra min beste side, sier Bobb.

Fra utsiden er det ingen tvil om at han lever drømmelivet til alle unge fotballspillere.

Likevel virker det som om Oscar Bobb kjenner på en følelse av at han har ofret noe for å komme dit han er.

– Jeg vet at kompisene mine i Oslo er noe jeg har ofret. Men det er man klar over. Det er man happy med, sier han.

Han gir ikke inntrykk av å ha hatt en tøff oppvekst («jeg har hatt det fint, det var jo ikke så ille»), men han tror kanskje mange har et glorifisert inntrykk av livet hans.



For at livet som ung fotballstjerne i utlandet bare er et liv i sus og dus, det går han ikke med på.

– Jeg har hatt det veldig bra og veldig gøy. Men fra man er 16-17-18-19 år, så er det sånn at man dedikerer livet sitt til noe, sier Bobb.



FOKUSERT: Fotballen har stått i høysetet hos Oscar Bobb hittil i livet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Hans neste svar høres kanskje ut som en drøm for mange unggutter.

For Oscar Bobb forteller det mer om at livet som ung fotballspiller i utlandet kan by på litt uvanlige utfordringer.

– Det er mange kule stunder, men samtidig mange kjedelige stunder. Tenk deg at du kommer hjem fra fotballtrening hver dag mellom klokken 13 og 14. Jeg har spilt Fifa sikkert hundretusenvis av timer, sier Oscar Bobb og legger ikke skjul på at akkurat det spillet er han litt lei av.