Opplysinger til TV 2: Barcelona med langvarig Hegerberg-jakt

Den spanske storavisen Marca skriver at Barcelona vurderer å kjøpe Ada Hegerberg. Det skal være et av klubbens mål å hente den norske spissen i sommer.

Hegerberg har spilt i Lyon i ni sesonger, og vunnet Champions League flere ganger. Kontrakten med den franske klubben går ut 30. juni 2024.

TV 2 kjenner til at Barcelonas interesse for den norske superspissen ikke er ny.

Allerede etter Champions League-finalen i 2019, der Hegerberg scoret hat trick mot nettopp Barcelona, gjorde den katalanske klubben fremstøt.

Også i fjor sommer - etter at Hegerberg igjen inntok hovedrollen i en Champions League-finaleseier over spanjolene - var Barcelona i kontakt med Lyon i et forsøk på å sikre seg den norske spissen.

Barcelona har ikke gitt opp jakten på 27-åringen, selv om de ikke skal ha gjort noen konkrete fremstøt mot Lyon eller Hegerberg i 2023.

TV 2 har ikke lykkes å få tak i Hegerbergs agent Victor Bernard.

Kan få monsterlønn

Marca skriver at Hegerberg kunne bli en av de best betalte spillerne i kvinnefotballen. Ifølge L'Equipe tjener hun 420 000 euro i året i Lyon.

Denne vil altså bli bedre i Barcelona, ifølge Marca, som er en avis som vanligvis følger Real Madrid tettest av de spanske klubbene.

Det kan også bli overgangsrekord, skriver Marca.

Barcelona-baserte Mundo Deportivo skriver at Barcelona kan være interessert i 27-åringen.

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen spiller i Barcelona. Forrige sesong scoret Ada Hegerberg i Champions League-finalen da Lyon slo Barcelona.

– Positivt for landslaget

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland har selv tenkt på at en mulig overgang for Hegerberg kunne skje.

– Det er mange andre klubber som utvikler seg og tar igjen litt på Lyon. Jeg vet ikke hvor fornøyd Hegerberg har vært. Hun har vært skadet og det har skjedd mye der, sier Ryland til TV 2 og fortsetter:

– Og spesielt nå når de ikke gikk videre i Champions League kan hun bli interessant for andre.

Lyon røk ut for Chelsea i Champions League for noen uker siden.

SLO BARCELONA: Ada Hegerberg scoret da Lyon slo Barcelona i fjorårets Champions League. Foto: Jonathan Moscrop

At Hegerberg vil passe godt inn i Barcelona er Ryland ikke i tvil om.

– Der vil hun få ligge mye i bakrommet og ha mange gode spillere for rundt seg. Hun vil få gjøre det hun er best på, å score mål.

Det at 27-åringen da få norsk kollega i Caroline Graham Hansen er også positivt.

– Det er positivt om hun og Caroline og får jobbe tettere sammen og bygge relasjoner med tanke på landslaget, sier fotballeksperten.

Ada Hegerberg måtte ut med strekkskade i Norges treningskamp mot Sverige tirsdag, som endte 3-3 i Gøteborg.