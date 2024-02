Oppførselen slaktes: – Hva er dette?

Arsenal beseiret Liverpool i søndagens toppkamp på Emirates Stadium.

Arsenal-manager Mikel Arteta og Arsenal kunne for alvor slippe jubelen løs etter at Leandro Trossard punkterte kampen på overtid.

Etter scoringen feiret en engasjert Arteta med å løpe langs sidelinjen. Feiringen etter scoringen, og etter kampslutt, fikk imidlertid flere til å steile.

– Med måten Arsenal feiret på, så skulle man tro at de vant ligaen. Treneren deres tar flere runder rundt stadion, sa tidligere Manchester United- og England-spiller Rio Ferdinand, og fortsatte:

– Han har fullført sine ti tusen skritt med rundene rundt stadion etter seieren. Hva er dette for noe?

VISTE FØLELSER: Arsenal-sjefen tok av på benken. Foto: John Sibley / Reuters

– Bør vise mer klasse

TV-profil Richard Keys reagerte også på spanjolens oppførsel.

– Jeg forstår at dagens seier var verdt å feire. Men jeg skulle ønske at Arteta først og fremst ville ha oppført seg mye bedre enn det han gjør.

– Han har vendt tilbake til å oppføre seg slik han gjorde hele forrige sesong, før reglene ble endret slik at han skulle holde seg innenfor den tekniske sonen. Jeg skulle bare ønske at han kunne vise mer klasse, sier Keys, gjengitt av Goal.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher kritiserte også feiringen til Arsenal etter kampen, da blant annet Martin Ødegaard tok over jobben som fotograf.



– Bare gå i spillertunnelen. Du har vunnet en kamp, det er tre poeng, sa den tidligere Liverpool-spilleren.

VIKAR: Martin Ødegaard tok over jobben til Arsenal-fotograf Stuart MacFarlane. Foto: John Sibley / Reuters

Arsenal-legende reagerer

Kritikken mot Arsenal og Artetas feiring etter kampen får Arsenal-legende Ian Wright til å reagere.

– Hva har han (Arteta) gjort, utenom å feire et mål og lagets prestasjon, spør han i en video på X.

OPPGITT: Ian Wright fikk nok av kritikken rettet mot gamleklubben. Foto: Molly Darlington / Reuters

Kritikken mot Martin Ødegaards kamera-stunt etter kampen får også Wright til å stusse.

– Hva er det som er galt med at kapteinen (Ødegaard) gjør det? Hvorfor prøver alle å drepe gleden, spør han videre.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt fnyser av kritikken som kom i kjølvannet av søndagens storkamp.

– Jeg mener at folk må få feire som de vil: Hvorfor skal det sitte noen gamle folk å mene noe om hvordan folk velger å feire, spør Thorstvedt.

Han mener det har skjedd en utvikling i fotballen de siste årene.

– Det er mer følelser i fotballen nå enn før. Jeg tror det er en bra ting for lagbygging å feire sammen på den måten. Men det kan være en nedside – det kan bli for mye følelser, legger TV 2s ekspert til.

STEILER: Erik Thorstvedt skjønner lite av kritikken. Foto: Markus Engås / TV 2

Jansrud: – Skal være forsiktig!

Liverpool-supporter og tidligere alpinist Kjetil Jansrud mener det bør være lov å vise følelser – til tross for at det er mot favorittlaget hans.

– Følelser er alt i idretten, så et visst hovmod lever jeg godt med. For å snu på det, så kan man elske at det å slå Liverpool er så digg. Jeg husker mange magre år hvor det var mer som forventet, sier Jansrud.

LIVERPOOL-SUPPORTER: Kjetil Jansrud tar feiringen til Arteta og co. med knusende ro. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Jansrud sier selv han er skyldig i å ta av etter scoringer.

– Jeg har vært oppi ansiktet på en del kompiser som heier på Manchester United opp igjennom tiden, så jeg skal være forsiktig med å ta et standpunkt uansett, legger han til.

Dette sier Arteta

Seieren mot Liverpool betyr at Arteta og Arsenal er to poeng bak serieleder Liverpool – og dermed for alvor er med i kampen om seriegullet.

– Det var en viktig kamp som kom til å diktere hvor vi er, og hvor vi er på vei, sa Arteta til BBC etter 3-1-seieren.

41-åringen forklarte også egen oppførsel på sidelinjen.

– Det spillerne produserte var fenomenalt. Når de presterer slik, så er også jeg nødt til å legge energien min inn, sa den spanske treneren.