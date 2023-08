– Ønsket av Pep Guardiola

I KIKKERTEN: Brigthon-spiller Kaoru Mitoma kan glede seg over å stå på ønskelisten til Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: Glyn Kirk

Kaoru Mitoma avventer å signere ny kontrakt med Brighton og Liverpool ser til Aston Villa i overgangsvinduet. Her er søndagens fotballrykter!

Manchester City-manager Pep Guardiola ønsker å hente den japanske vingen Kaoru Mitoma fra Brighton, melder Sun. Ifølge avisen avventer 26-åringen å skrive under på en femårskontrakt med hans nåværende klubb.

Lørdag ble det klart at Man. City henter Josko Gvardiol fra RB Leipzig, trolig for rundt én milliard norske kroner. De pengene ønsker klubben å å hente inn igjen ved å selge forsvarsspiller Aymeric Laporte, skriver Sunday Mirror.

NY KLUBB: Kaoru Mitoma (t.h) er ønsket av Manchester City og Pep Guardiola. Foto: John Sibley

Tyske Bild melder at Tottenhams styreleder Daniel Levy har ignorert Bayern Münchens frist for å ta en beslutning på deres bud på 86 millioner pund, omtrent 1,2 milliarder kroner, på Spurs-spiss Harry Kane.

Liverpool skal ha Aston Villas kantspiller Jaden Philogene i kikkerten denne sommeren, melder Anfield Watch, via Liverpool Echo.

En annen Premier League-klubb, Newcastle, skal ha tatt kontakt med agenten til Galatasaray-spiss Nicolo Zaniolo om en mulig overgang.

Men klubben får konkurranse fra AC Milan og Juventus om å hente 24-åringen. Det skriver Hurriyet, via Newcastle Chronicle.

En ikke-offentliggjort klubb i Qatar har henvendt seg til Aston Villa med spørsmål om hvordan muligheten er for å hente midtbanespiller Philippe Couthino, melder overgangsguru Fabrizio Romano påX/Twitter.

Chelsea har blitt enige om personlige vilkår med den franske vingen Michael Olise, skriver RMC Sport, via Metro. The Blues skal ha tilbudt Crystal Palace 26 millioner pund, rundt 338 millioner kroner, for å hente 21-åringen.

ØNSKET I MIDTØSTEN: En klubb i Qatar ser i hvert fall på muligheten til å hente Philippe Coutinho Foto: Nick Potts

Crystal Palace ønsker også å hente Englands U21-stopper Lewis Hall på lån fra nettopp Chelsea, melder 90 min.

Og når den engelske klubben først er i gang: Manager Roy Hodgson ønsker å få signaturen til Southampton-spiss Che Adams, siden Palace` nåværende spiss Jean-Philippe Mateta er nær klubb-exit.

ENIG: Det kan fort bli en overgang til Chelsea for 21-åringen, som er enige om personlige vilkår med klubben. Foto: David Klein

Både RB Leipzig og Genoa er interessert i å hente 26-åringen, skriver Sun.

Klubben er også interessert i å hente forsvarsspiller Trevoh Chalobah, men får konkurranse fra både Eveton og West Ham. Teamtalk skriver at Chelsea har åpnet for at 24-åringen forlater klubben denne sommeren.