Ønsker ikke kvinnekamp om UEFA-plassen

Fotballpresident Lise Klaveness vil ikke stille til valg som «kvinnelig kandidat» i UEFA-styret, for å få en debatt om systemet. – Måten vi vil gjøre det på er å gå over radaren.

– Vi har landet at vi stiller på de åpne plassene, sa Klaveness på torsdagens pressemøte i etterkant av fotballforbundets styremøte på Ullevaal.

Valgprosessen i UEFA fungerer slik at det først velges en kvinnelig representant. Deretter velges de andre representantene til styret.

– Det hadde vært enklere å gå inn i kvinneklassen, men ordningen er vanskelig. Da stiller man kvinner opp mot hverandre.

Det ønsker ikke Klaveness.

Kandidaten hun ville blitt stilt opp mot er Laura McAllister fra Wales.

– Det landet ikke rett å stille på kvinneplassen og blokkere denne, og eventuelt nedsiden å tape mot henne. Det blir ikke noen god debatt ut av det, uttalte Klaveness.

– Vi tror det er en verdi i å få en debatt om utviklingen av systemet og at vi går inn hovedinngangen, fortsatte hun.

Klaveness ønsker på ingen måte å gå stille i gangene.

Det blir en utradisjonell valgkamp, forteller hun til TV 2, etter pressemøtet.

– Måten vi vil gjøre det på er å gå litt over radaren, og det tror jeg ikke egentlig er det mest effektive i henhold til disse som kan dette godt. Da bør man kanskje jobbe litt mer utenfor offentligheten da.

– Hva mener du med å gå over radaren?

– Snakke åpent. Jeg tror ikke det er andre presidenter som stiller til valg som snakker med media om de vanskelige sakene og dilemmaene vi står overfor, for jeg tror ikke det nødvendigvis gjør at presidentene stemmer på meg.

– Saker vi brenner for

Fristen for å stille til UEFA-styret var 5. februar. Nå er søknaden sendt inn.

Valget skjer i Lisboa i april. Ni styreposter ligger i potten.

– Minst 12 presidenter pluss meg skal vurderes, og det er to nordiske der fra før.

Dette er svenske Karl-Erik Nilsson og Jesper Møller fra Danmark.

– Jeg vet ikke sikkert om Danmark stiller, men velger likevel å prøve fordi det er saker som vi brenner for, og det er viktig vi lener oss inn i nå, sier Klaveness.

Sakene hun og fotballforbundet mener det er viktig å løfte er:

Forskjellen mellom topp og semiprofesjonelle klubber i Europa, der inflasjonen skyter fart og statseid kapital gjør at forskjellene øker.

Frafall breddeidretten - trenden går nedover og det er færre som spiller.

Likestilling i fotballen - også i UEFA-styret.

– Vi ønsker et sterkere UEFA og bedre FIFA som går på transparens og etterlevelse, og en skikkelig implementering av reformene til FIFA.

Klaveness viser til at det har tatt hundre år å få inn en kvinne i UEFA-styret.

– Hvis vi skal ha det (likestilling) som tema, må vi gå foran i ledelsen i forbundet og i UEFA. Nå stiller jeg til valg, da kan vi naturlig få inn en president som er motivert for oppgaven, uten et likestillingskort.

– Hvordan ser du på at det kun er en kvinne der?

– Jeg tenker at det viktig at man har de best kvalifiserte i styrer, men denne stukturen er slik at det må bli lite kvinner og «diversity» der - og mange med storkapital og eiere. Ved at kvinnene løper mot hverandre og du alltid bare kan få en kvinne inn, er ikke bra. Det blir også et verdispørsmål.

Hemmelig valg

Hun presiserer at hun ikke har en naiv tilnærming til prosessen.

– For oss er det viktig å gå over radaren ved at vi snakker høyt og saklig innsiktsbasert om disse sakene. Så kan det være at det koster oss å komme inn i styret, men da blir det starten på neste kampanje.

– Blir det en aktiv valgkamp?

– Jeg prøver ikke å se på det som en valgkamp, men som en plattform for å diskutere disse sakene, for jeg tror det er den eneste mulighet. Jeg tror vi kunne gått under radaren og bare jobbet relasjonelt med presidenter, men jeg tror ikke vi vil rekke å få nok støtte i nok land til at vi kommer inn.

Samtidig vil hun jobbe relasjonelt med de som skal stemme.

– Det er jo hemmelig valg og presidentene som stemmer.

– Du vil kanskje merke «gubbeveldet» når du skal sanke stemmer?

– Det er jo bare menn der, så er det en kvinneplass der nå som ikke er president. Mange av de er flotte, greie menn. Det er ikke utfordringen i selg selv. Det er strukturene er problematiske på flere områder.

Klaveness peker på det lukkede valgsystemet.

– Du får ikke skikkelige demokratiske prosesser. Da er det kun pengene som rår i styrerommet. Penger er viktig, men de rike, eierne, som selv investerer, kan ikke sitte på alle stolene i UEFA-styrene.