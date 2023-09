Onana til TV 2: – Nei, hør nå her!

Se gigantmøtet Bayern München mot Manchester United i Champions League på TV 2 Play fra klokken 20.00.

Erik ten Hag møter TV 2 med et smil i München, selv om Manchester United har levert en skrekkstart på Premier League-sesongen.

– Jeg har vært i Oslo mange ganger, smiler 57-åringen høflig, og bedyrer at han også tar med seg sitt stjernegalleri til Tyskland og kveldens gigantoppgjør med en god følelse.

– Vi er tilbake i Champions League, hvor denne klubben hører hjemme og gleder oss over å komme til München. Vi kjempet for det og jeg synes vi fortjener det etter en tøff fight i Premier League forrige sesong. Vi tror på et godt resultat og vet at denne kampen vil være viktig for vår utvikling.

– Vi er ikke glade



Ten Hag ledet Manchester United til 3. plass i Premier League forrige sesong, til seier i ligacupen og finale i FA Cupen.

Forventningene denne sesongen er at United skal ta ytterligere steg, men fattige seks poeng på fem kamper er en rekordsvak sesongstart for United i hjemlig liga, og nederlenderen legger ikke skjul på hva han mener om det.



– Vi er ikke glade eller fornøyde, det er klart. Det er ikke godt nok det vi har levert og vi må steppe opp, understreker ten Hag.

– Hvorfor tror du sesongen har startet slik?

– Det kan vi diskutere, men da blir vi værende her en halv time. Vi må håndtere situasjonen, vi må se fremover og vi må opp på et høyere nivå både individuelt og som lag.

Onana: – Hør nå her!

André Onana er keeperkjempen United har erstattet klubblegenden David de Gea med før denne sesongen. Kameruneren storspilte i Champions League-finalen mot Manchester City for Inter i juni, og avdramatiserer United svake sesongstart.



– Jeg har vært i andre klubber og starten er ikke alltid enkel, men jeg er veldig trygg på at det vil bli bedre. Vi trenger bare en opptur mot Bayern for å komme oss videre. Om vi fortsetter å jobbe hardt, pusher hverandre og holder sammen i vanskelige tider som nå, så er jeg ikke i tvil om at alt vil bli bra, sier Onana til TV 2.

– Det er mange røster utenfor en klubb som Manchester United, hvordan er det på innsiden?

– For å være ærlig er det som familie. Jeg er så glad for å være her, selv om ikke ting går helt som vi vil nå er vi rolige og stoler på prosessen.

– Men dere har sluppet inn ti mål på fem kamper?

– Nei, hør nå her, sier kjempen på 190 cm og legger en vennlig arm rundt TV 2 s reporter.

– Vi står i dette sammen, vi vinner sammen og vi taper sammen. Holder vi nullen, gjør vi det sammen. Mine lagkamerater jobber hardt og om de må peke på noen for baklengsmålene så skal de peke på meg, for jeg er keeperen.

Onana sier at United skal kjempe det de kan for å holde nullen på Allianz Arena i kveld, og gi Bayern München knallhard kamp om poengene.

– Jeg kan ikke garantere at vi vinner, men jeg kan garantere at vi skal dø på banen og for drakten vår og gi alt vi har.

Ten Hag på sin side har et klart budskap til sine spillere om hva som blir avgjørende mot det tyske storlaget.

– Tro! Troen på at vi kan slå dem, fra start til slutt!

