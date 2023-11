Onana tas i forsvar, men slaktes av TV 2s eksperter: – Kjempebomkjøp

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Igjen kostet tabber av André Onana dyrt for Manchester United.

To ganger måtte han slukøret reise seg fra den våte gressmatten i Istanbul etter tvilsomme mål imot.

Ekspertene i TV 2s studio mener keeperen må ta fem av de fjorten innslupne målene i gruppespillet på sin kappe.

– Det er et kjempebomkjøp, ingen tvil om det. Han er fullstendig ødeleggende for laget sitt, sier Simen Stamsø-Møller.

Han bruker ordet «skrekkelig» for å beskrive Onanas Champions League-prestasjoner.

Onana har vært direkte avgjørende i at United ikke har tatt tre i begge oppgjørene mot Galatasaray, samt mot FC København.

– Kan han være direkte årsak til at United ikke tar seg videre?

– Han er jo det! Det er fem situasjoner hvor han nærmest kaster ballen i eget mål, sier Morten Langli.

Tar Onana i forsvar: – En strålende keeper

Både Erik ten Hag og Bruno Fernandes beskytter Onana etter kampen. I intervjuer med TV 2 ville de ikke legge skylden på sisteskansen.

– Vi spiller som et lag. Vi vinner sammen og vi taper sammen, sier United-sjefen til TV 2.

– Stoler du fortsatt på keeperen din?

– Han er en strålende keeper. Han har spilt veldig bra de siste kampene. Du vinner som et lag og taper som et lag. Vi legger ikke skylden på én person. Det handler om laget, svarer han.



BRUTAL HØST: André Onana og Manchester United har spilt seg inn i trøbbel i Champions League. Foto: MOLLY DARLINGTON

Bruno Fernandes scoret et drømmemål i kampen da han sendte United opp i 2-0-ledelse tidlig i førsteomgang.

Også han tar keeperen i forsvar.

– Keeperen deres gjør to feil, kan United-fansen stole på ham?

– Det handler ikke om at keeperen gjør feil. Vi gjør alle feil, og vi gjorde alle feil i kveld som gjorde at vi ikke vant kampen. Alle må ta ansvar for sine egne feil. Det er ikke én spiller som gjør at vi ikke vinner kampen i dag. Det er mange ting vi burde gjort bedre, svarer United-kapteinen.



Katastrofal kollaps for tredje gang i gruppespillet. Personlige feil fører til kaos, poengtap, og høyst sannsynlig exit fra Champions League. Ikke fortjent bedre. Kastet bort ledelsen fem ganger. Sluppet inn 14 mål. Umulig å bli klok på dettt laget. — Eivind B. Holth (@EivindHolth) November 29, 2023

Har sluppet inn 14 mål i gruppespillet

Etter fem kamper i Champions League har Man. United sluppet inn fjorten mål.

Seks mot Galatasaray, fire mot FC København og fire mot Bayern München.

– Det er ikke mye å forklare. Vi har også scoret mange mål. Med den mengden mål vi har scoret, burde vi ha vunnet mer kamper enn vi har gjort. Som du sier har vi sluppet inn for mange mål, sier Bruno Fernandes og fortsetter:

– Vi må se på det og forstå at man på disse stadiene i slike turneringer ikke kan slippe inn så mye. Da blir du straffet.