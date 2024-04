Om forholdet: – Det er kjempetøft

Johanna Rytting Kaneryd har vært i fyr og flamme for Chelsea denne sesongen. I Aftonbladets podkast Sportbladet Daily forteller 27-åringen om forholdet til den tidligere Eliteserie-profilen Anton Salétros.

– Jeg ser alle kampene hans. Det er en selvfølge, sier Kaneryd til Aftonbladet.

Med to ulike karrierer å ta hensyn til, er det ikke ofte så enkelt å se kampene live.

– Jeg skulle ønske jeg kunne sett hver kamp live. Det er dessverre vanskelig når man spiller i to ulike land.

For begge fotballspillerne har vært mye på reisefot. Salétros viste seg frem som en skikkelig klassespiller i løpet av sine to sesonger i Sarpsborg 08 fra 2020 til 2022. I tillegg har midtbaneeleganten spilt i Ungarn, Russland og Frankrike.

Kaneryd byttet ut svensk fotball med England og Chelsea i 2022.

Chelsea-stjernen forteller om et spesielt øyeblikk da kjæresten fikk debuten for det svenske herrelandslaget.

I GULT OG BLÅTT: Anton Salétros fikk A-landslagsdebuten i 2020. I år var han tilbake på landslaget til landskampene mot Albania og Estland. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Jeg kjente på en utrolig stolthet. Vi har vært sammen i sju år. Jeg har fulgt hele karrieren hans i medgang og motgang. Jeg vet hvor hardt han har jobbet, så jeg var så jæklig stolt. Jeg følte han tok sjansen også. Det var spesielt å se ham i landslagstrøyen, sier Kaneryd.



Men det har ikke alltid gått på skinner i det sju år lange forholdet. Kaneryd legger ikke skjul på at et avstandsforhold mellom to profesjonelle fotballspillere kan være svært krevende.

– Det er kjempetøft. Det går opp og ned og vi har vært gjennom utrolig mye. Det er ikke alltid lett å få det til å funke, men man lærer mye underveis.

NOMADE: Salétros ble en publikumsfavoritt under sin tid i Eliteserien og Sarpsborg. I 2023 gikk turen videre til franske Caen. Nå er han tilbake i Sverige og AIK. Foto: Annika Byrde

– Jeg klarer meg ikke uten ham. Jeg setter enormt stor pris på støtten vi gir hverandre. Jeg tror ikke jeg hadde klart å være sammen med noen som ikke forstår mitt yrke på den måten jeg forstår hans. Vi forstår hverandre 100 prosent, så det er utrolig fint.

– Det er klart at vi kunne ønske å få mer tid sammen. Det handler om å ta vare på de dagene vi får. Det er ikke mange, men det kommer et liv etter fotballen også.

Chelsea-stjernen, som senere i sesongen skal spile CL-semifinale mot Barcelona, mener støtten fra Saletros har betydd svært mye for karrieren hennes.

NØKELSPILLER: Kaneryd er også bitt en viktig brikke for det svenske landslaget. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Gjennom mine tøffe perioder, som da jeg slet litt i Chelsea i fjor, er det viktig å ha den støtten. Han støtter meg og ser alle mine kamper.

Fredag var Kaneryd med fra start da Sverige klarte et godt 1-1-resultat mot England på Wembley.