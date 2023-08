Ole Sæter slår tilbake: – Det er hinsides å tro

– Jeg har hørt og lest veldig mye. Økonomi er en personalsak, så jeg har bestemt meg for ikke å si så mye, sier Sæter.

Han er gjest i TV 2s eliteseriepodkast Spiss Vinkel. Og han bestemmer seg for å si litt likevel.

– At jeg har krevd fire-fem millioner kroner, det er hinsides å tro. Et tilbud fra Rosenborg kan jeg ikke sammenligne med tilbud jeg får fra utlandet, i hvert fall ikke på økonomi. Det må jeg sammenligne med hva jeg har her, sier Sæter.

– Åpenbart vil ikke det Rosenborg kan gi meg være i nærheten av andre ting, men jeg sammenligner en god blanding av det økonomiske, det sportslige og en satsning i fremtiden. Vi skal nok noen millioner under fire millioner for å finne det jeg har krevd, sier han.

– Rosenborg ønsker ikke selge meg

I skattelistene for 2021 stod Markus Henriksen oppført som den klart best betalte spilleren i Rosenborg, og i hele Eliteserien, med drøye ti millioner kroner i inntekt. Stefano Vecchia tjente 7,5 millioner, Per Ciljan Skjelbred 6,1 millioner, og André Hansen 4,15 millioner kroner.

– Jeg føler Rosenborg kom tidlig på banen. Hva de kunne gjort annerledes? Da må du ta ting langt, langt, langt tilbake. Nå står man i en økonomisk situasjon som gjør at man er veldig presset både på signering og lønn til spillere. Det ser man jo. Det er ikke bare meg som ikke har forlenget inntil videre. Det er nok enkelte ting som det der. Nå har ikke jeg en fasit på hvordan en klubb skal drives, men situasjonen klubben står i nå, er krevende, sier Sæter.

I januar ønsket Serie A-klubben Cagliari å signere ham. De la inn flere bud, men samtlige ble avslått av Rosenborg. Klubben har signalisert at bud vil få samme svar også i sommer.

– Akkurat nå ønsker ikke Rosenborg å selge meg. De ser meg som en spiller de ikke har råd til å selge. Det er uavhengig av hvordan kontrakten min er. Jeg kommer nok ikke til å bli solgt i år, nei, sier Sæter.

Han innrømmer at situasjonen kunne vært krevende, med alle spekulasjonene rundt fremtiden hans, men at en endring i innstilling har bidratt til at han nå bøtter inn mål til tross for press og uro.

– Det var en ny situasjon for meg å være ettertraktet og på utgående kontrakt i fjor. Jeg følte veldig at da jeg gikk inn i kamp, så ble jeg veldig egoistisk. Jeg tenkte veldig mye på hva jeg selv måtte gjøre, at jeg selv måtte score. Det endte med at jeg scoret lite på slutten av året. Jeg har prøvd en helt annen inngang til det nå, sier Sæter og forklarer:



– Nå får jeg daglige henvendelser, men merker at det skaper ekstremt lite spenning i kroppen min, i motsetning til i fjor. I fjor synes jeg alt var spennende, jeg syntes det hørtes kult ut, Cagliari hørtes kult ut, men alt som kommer nå, er for min del helt uinteressant før det eventuelt skjer noe.

Glimt-stikk

– Tror du selv at du spiller kamper for Rosenborg neste sesong?

– Nå spør du godt her. Det er veldig vanskelig å si. Akkurat nå har fokuset mitt vært veldig her, men sånn som Roar Vikvang (leder for sport i RBK) sa i går, så er jeg nok ikke Rosenborg-spiller i 2024. Den følelsen hadde man jo før dette året også. I fotball er det vanskelig å si aldri, men sånn som det står nå, har jeg ikke kontrakt neste år.

På spørsmål om hvordan han veier økonomisk fremtid opp mot muligheten for å være frontfiguren i Rosenborgs gjenreisning, svarer Sæter:

– Vil man være en som står der som frontfigur? Selvsagt vil jeg jo det. Men vil jeg det på bekostning av en helt annen økonomisk fremtid? Det er der dilemmaet kommer inn. Hittil har det i forhandlingene jeg har hatt, endt der det har endt.

– Kunne du dratt til en annen norsk klubb?

– Nei. Det kunne jeg nok ikke. Ikke Bodø, i hvert fall, da hadde jeg heller dratt til Tromsø. Men det hadde nok ikke blitt en annen norsk klubb, sier Sæter.

– Hvorfor ikke?

– Det er litt i respekt for folkene mine i Trøndelag, for Rosenborg. Vinner du gull i Rosenborg, får du opplevelser du ikke får i en annen klubb. Oppnår du noe her, når du maksen i norsk fotball.