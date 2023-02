Ola Solbakken scoret sitt første mål for Roma

Roma - Verona (1-0, pågår)

Ola Solbakken fikk starte for Roma for første gang i Serie A, og takket for tilliten med å score på Stadio Olimpico.

Se målet i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra VG+ Sport,

I hjemmekampen mot Verona, som pågår nå, scoret Solbakken like før pause og sendte Roma i ledelsen.

Han ble spilt gjennom av Leonardo Spinazzola, og fra en litt vanskelig posisjon satte 24-åringen ballen i mål.

Med drøye 20 minutter igjen ble Solbakken byttet ut for Roma.

Solbakken kom gratis fra Bodø/Glimt i januar, men har slitt med å få tillit for Serie A-giganten.

Tidligere i februar fikk han knallhard kritikk fra trener José Mourinho på spørsmål om hvorfor han ikke har fått spille mer.

– Solbakken forstår ikke taktikken vår på samme måte som resten av gutta. Han vet ikke forskjellen mellom 5-3-2 og 3-4-1-2 (fotballformasjoner). Han forstår ikke hva høyt press er, sa Mourinho på pressekonferansen ifølge Football Italia.