Ola Brynhildsen på vei til Midtjylland

PÅ VEI BORT: Ola Brynhildsen, her under kamp mot Galatasaray og keeper Fernando Muslera, nærmer seg en overgang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ifølge TV 2s opplysninger reiste Brynhildsen fredag morgen til Danmark for å signere for FC MIdtjylland.

Molde og FC Midtjylland skal ha kommet til enighet om en overgang for en totalpakke på rundt 40 millioner kroner, får TV 2 opplyst.

Nærmere 30 millioner av disse skal være garanterte penger. En andel av avtalen består av prestasjonsrelaterte bonuser.

Brynhildsen skal etter planen gjennomføre de medisinske undersøkelsene før han signerer sin nye kontrakt før det danske overgangsvinduet stenger natt til lørdag. Moldetrener Erling Moe forteller at de har jobbet en stund med overgangen:

– Det var vel i utgangspunktet planlagt. Så lakket det og lidde før det formaliserte seg.



Moe er fornøyd med jobben Brynhildsen har gjort i klubben:

– Han har gjort en god jobb i tiden han har vært her hos oss. Han har vært med på Europa, han vært med oss å vinne ting, så da er det bestandig sånn at det er trist miste gode gutter. Selvfølgelig drar han med et klapp på skulderen og en klem for vel utført jobb her i Molde.

Molde har allerede erstattet Brynhildsen i form av den hjemvendte angriperen Fredrik Gulbrandsen (30), som ble offentliggjort som ny MFK-spiller torsdag.

– Det er jo mye derfor vi har vært og sett, for vi har skjønt at det har vært jobbet hardt fra agentsiden for å få ham ut. Og det lyktes de med, så da blir det sånn, forteller Moe.

På spørsmål om hva Moe tenker om Brynhildsens klubbvalg, sier Moe at det er opp til spilleren å velge hvor man går.

– Det er opp til spilleren hva han syns er et godt valg. Så det får være opp til han. Vi får tro det blir positivt for Ola.

Brynhildsen er ikke den eneste nøkkelspilleren som forlater Molde fredag. Det gjør også Sivert Mannsverk. Ifølge TV 2s opplysninger har han gjennomført de medisinske undersøkelsene og alt papirarbeidet før overgangen til Ajax i Amsterdam. Han ventes å bli offentliggjort som klubbens nye storkjøp i løpet av kort tid.

Saken oppdateres!