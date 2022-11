Ohi ble matchvinner: – Fikk litt av Haalands magi

Irland-Norge 1-2

– Da Ståle ringte, ble jeg utrolig glad. Da ble ferien lagt til side, forteller matchvinneren til TV 2.

Det var på dødballer at Norge fikk uttelling i privatlandskampen i Dublin. Begge gangene var Martin Ødegaard servitør.

Ohi Omoijuanfo var riktignok litt heldig da ballen datt ned på et sølvfat foran irenes mål. Brøndby-spissen, som ble hentet inn i troppen da Alexander Sørloth ble syk, satte inn 2-1 fem minutter før full tid.

28-åringen hadde ikke spilt en landskamp siden juni 2017, som også var hans eneste.

– Det betyr utrolig mye å score med flagget på brystet. Det er så deilig. Jeg hadde lyst til å bidra da jeg kom hit, sier Ohi.

Den tidligere Molde-spissen spilte med nummer ni, som vanligvis er Erling Braut Haalands nummer.

– Føles det vanskelig å slå seg inn som spiss på dette landslaget?

– Selvfølgelig. Du ser spissene jeg konkurrerer med. Det er fantastiske spisser, og er mye yngre enn meg. De er fremtiden. Da jeg fikk drakten til Haaland, fikk jeg litt magien og kanskje. Kanskje det er derfor jeg scoret, ler han.

– Glimrende utbytte

Målet sørger for en opptur etter en skuffende samling sist, hvor gruppeseieren i Nations League-røk etter tap mot Slovenia og Serbia.

– Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen. Det var en tempofylt og litt sånn prestisjefylt treningskamp. Det er ikke ofte du får privatkamper med 50 tusen tilskuere og trykk, og det fikk vi. Det har vi glimrende utbytte av, mener Ståle Solbakken.

Landslagssjefen understreker at de kunne vært bedre «i perioder».

– Og så er det mange nye spillere som får en god første opplevelse med landslaget. Sånn er det en gang, at det kunne vært en kvalikkamp, påpeker Solbakken.

Norges gruppe i EM-kvalifiseringen Spania Skottland Georgia Kypros To lag kvalifiserer seg direkte til EM.

Egil «Drillo» Olsen er kritisk til det som skjedde etter pause.

– Vi har ingen grunn til å være fornøyde med det som skjer i andreomgang, selv om vi vinner kampen, sier trenerlegenden.

Østigård roses

Norge tok ledelsen helt på tampen av det som hadde vært en sjansefattig første omgang. Ødegaard svingte inn corneren.

Der var – selvfølgelig – Leo Skiri Østigård sterkest.

Napoli-forsvareren, som fortvilte over at det ikke ble nettsus under forrige samling, stanget inn sitt første mål for landslaget. Til tross for at han ikke måler mer enn 182 centimeter på strømpelesten, blir hodespillet til åndalsnesingen applaudert.

– Helt fantastisk. Begge veier, både bakover og når han har muligheten fremover, roste landslagsassistent Kent Bergersen i pausen.

– Det der er det nesten ingen i hele verden som gjør bedre enn ham, sa fotballekspert Yaw Amankwah i TV 2s studio.

Egil «Drillo» Olsen fulgte opp:

– Vi må også skryte av at vi har spilt 45 minutter på bortebane mot en middels motstander uten å slippe til en eneste målsjanse. Det er også sterkt.

Etter sidebyttet åpnet det seg mer opp i det norske forsvaret. Irland hadde tre store sjanser på rappen, men Norge hadde centimeterne på sin side.

Irene fortsatte å presse. Halvveis i andre omgang fikk de uttelling. En Østigård-klarering havnet hos Alan Browne i returrommet. Han fikk et rent treff og sørget for 1-1 i Dublin.

Årets siste kamp for fotballgutta er på søndag. Da venter Finland på Ullevaal.

Den blir sendt på TV 2 Direkte og TV 2 Play kl. 14.00.