Offentlig skittentøyvask etter stjerneparets brudd

Et av fotballverdens mest omstridte forhold ser ut til å være over.

Den argentinske angriperen Mauro Icardi (29) og hans kone Wanda Nara (35) har lenge vært blant fotballens mest omstridte par. Nå ser forholdet ut til å være over.

– Det er veldig smertefullt for meg, men med min eksponering og medienes spekulasjoner som kommer ut, er det å foretrekke at dere får vite det av meg. Jeg har ingen kommentarer og jeg ønsker ikke å gi noen form for detaljer om separasjonen. Jeg ber dere vennligst om å vise forståelse, også for våre barn, skrev Wanda Nara på Instagram forrige uke.

Etter noen dagers stillhet kom også svaret fra Icardi på Instagram. Der publiserte han skjermdumper av WhatsApp-samtaler mellom ham og Nara, der han anklager henne for å være «giftig» og for å ville kontrollere livet hans.

Ifølge Marca ble bildene slettet etter kort tid, men da var de for lengst blitt foreviget av andre.

Var gift med lagkompisen

Forholdet mellom Icardi og Nara startet på svært kontroversielt vis.

De hele startet da argentineren ble hentet til Sampdoria, der han ble nær venn med landsmannen Maxi López - som var gift med Wanda Nara og hadde tre barn med henne.

Da forholdet mellom López og Nara begynte å skrante, skjedde det som fikk en brå slutt på vennskapet mellom de to fotballstjernene - hun ble sammen med Icardi.

Etter at sistnevnte hadde meldt overgang til Inter, og etter flere kjærlighetserklæringer mellom Icardi og Nara på Twitter, møttes de to spillerne til kamp mellom Sampdoria og Inter våren 2014.

Der nektet López å ta sin gamle venn i hånden.

I mai 2014 ble Icardi og Nara gift, og et par måneder senere nådde konflikten nye høyder da Icardi tatoverte et bilde av de tre barna til Nara og López på armen.

Los amo a estos tres Angelitos 👼👼👼 Gracias Jorge Master tattoo !!!!💉💉 pic.twitter.com/3Sj87Gj21U — MauroIcardi (@MauroIcardi) June 19, 2014

Beskyldt for affære

Nara har også trukket López for retten på grunn av manglende barnebidrag.

Hun er nå fembarnsmor, ettersom hun også har fått to barn med Icardi. Hun er for tiden dommer i den argentinske utgaven av Maskorama, har sine egne kolleksjoner innen kosmetikk, badetøy og sportsklær og har over 15 millioner følgere på Instagram.

I tillegg har hun fungert som Icardis agent, men det spørs om det kommer til å vare.

Nara, Icardi og de omstridte tatoveringene:

Også i 2021 så det ut til at stjerneparets forhold var over etter at Icardi angivelig hadde hatt en affære med den argentinske skuespillerinnen China Suarez.

Nara slettet alle bilder sammen med PSG-spilleren på sosiale medier, og la ut følgende melding på Instagram:

«Du har ødelagt nok en familie», skrev hun, men det endte opp med at de ble værende sammen. Nå har hun igjen slettet alle Icardi-bilder.



Om det er slutt for godt denne gangen, gjenstår å se...