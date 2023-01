Odin Thiago Holm-overgang strandet

Se TV 2s Deadline Day-sending fra 18.55 på TV 2 Sport 2 og i vårt helt nye overgangssenter her.

FC København og Vålerenga forhandlet på overgangsvinduets siste dag om et salg av stortalentet Odin Thiago Holm.

Det siste budet fra FCK var over 30 millioner kroner, men Vålerenga var ikke fornøyd med strukturen på avtalen. I korte trekk betyr det at Vålerenga ikke var fornøyd med summen som ville være garantert i overgangen.

Dermed har overgangen falt sammen.

– Det er ingen dialog med FCK lengre. Vi fikk et bud fra dem som var respektabelt på alle mulige måter, men Odin er en bra spiller, og vi hadde enda større forventinger. Vi kan kalle det «deal off», sier Joacim Jonsson til TV 2.

Det har vært en særdeles hektisk på Valle. Tirsdag meldte TV 2 at Herenveen har lagt inn et bud på Osame Sahraoui på rundt 18 millioner kroner. Senere bekreftet Joacim Jonsson til VG og andre medier at det lang på vei nærmer seg enighet.

– Vi er i en positiv dialog med Heerenveen. Vi får se hva som skjer utover nattetimene. Det har vært dialog de siste dagene. Det er mulig at det kan materialiseres, sier Joacim Jonsson.

Amor Layouni blir også værende, selv om han har stått over trening.

– Det er ingen diskusjoner med noen rundt ham, så han må innfinne seg å komme på trening innen kort tid, sier Jonsson.