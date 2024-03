Ødegaards fakter vekker oppsikt: – Vet ikke hva som går gjennom hodet mitt

Etter hvert som Ødegaard har tatt internasjonal fotball med storm de siste årene, har fans, eksperter og verdenspressen blitt kjent med hans ulike trekk, vaner og særegne ferdigheter på banen.

Gjennom å ha fulgt drammenseren i stormform for Arsenal de siste månedene – og dekningen som hører med både i TV-sendinger, i internasjonale aviser og på sosiale medier – har TV 2 satt fingeren på fire av Ødegaard-egenskapene som skaper ståhei.

Under et intervju dagen før privatlandskampen hjemme mot Slovakia forklarer 25-åringen de ulike sidene:

1) Henter «energi»

Det har etter hvert blitt et kjennetegn. Særlig på Emirates Stadium, men også på Ullevaal Stadion.

Ødegaard snur seg mot tribunene og veiver armene i været, roper på tilskuerne og oppfordrer dem til å lage mer lyd.

Det skjedde flere ganger under den nylige åttedelsfinalen mot Porto i Champions League, som på bildet under, og var en gjenganger da Norge kjempet om viktige poeng i EM-kvalifiseringen i fjor.

Foto: Zac Goodwin

Ødegaards opphaussing av egne fans har blitt tatt godt imot av mange som holder med Arsenal, og skapt irritasjon på sosiale medier hos motstanderne.

– Det er energi, da. Når du er på banen og det er tett og jevnt, får vi ekstremt mye energi fra publikum, forklarer Ødegaard.

Han peker på at det «særlig» har vært tilfelle på Emirates de siste to årene.

– Det har vært helt enormt. Det gir oss mye. Det er egentlig bare for å prøve å få litt ekstra energi i laget når det trengs.

– Funker det?

– Jeg føler det. Jeg føler det har hatt bra effekt på alle sammen. Det er flere som også gjør det, ikke bare meg. Vi har snakket mye om forbindelsen vi har til fansen. Jeg tror det gir oss litt ekstra.

– Du har gjort det på Ullevaal også. Føler du at det er det samme her?

– Altså, det er nok litt annerledes på landskamp, vil jeg si. Men ja, absolutt. Jeg tror det har en effekt for oss å føle at publikum er der, at de er på og gir oss litt «energy». Det er fint det. Gjerne mer av det.

– Synes du det er et godt nok samspill mellom laget og publikum her i Norge?

Ødegaard tenker seg litt om.

– Det er annerledes enn det er i klubb. Det vil jeg si.

– På hvilken måte?

– Det er mer trykk rundt i klubb. Men jeg tenker at vi må først og fremst prestere på banen, og så får vi se på alt det andre. Det viktigste for oss er å finne ut av det vi gjør på banen, de små detaljene som gjør at vi bikker kampene i vår favør, så tipper jeg det har en bra effekt på folk.

– Hvis du skal komme med en oppfordring til det norske folk på Ullevaal, om hva du ønsker fra dem, hva er det?

– Først og fremst må jeg takke alle for støtten. Jeg føler vi har hatt god støtte fra folket i lang tid. Vi har ikke vært i mesterskap på mange år. Men det er noe vi skal gjøre sammen. Gi oss all den energien vi kan få. Det vil være bra for oss. Vi skal prøve å levere. Forhåpentligvis klarer vi det samme, sier Ødegaard.

POPULÆR: Martin Ødegaard med en heldig supporter i september 2023. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

2) «Ødegaard shuffle»

Han er naturligvis langt mer enn bare veiving med armene, selv om lederen Ødegaard har gjort en tydeligere inntreden med det økte ansvaret de siste årene.

En egenskap som alltid har kjennetegnet Ødegaard, er evnen hans til å åpen forsvar med geniale pasninger. Statistikken viser at han er den spilleren i Europas syv største ligaer som skaper flest sjanser gjennom åpent spill, og at han er den største sjanseskaperen i Premier League denne sesongen.

Nå har også det han gjør i forkant av disse pasningene, kommet under lupen. For å skaffe seg den best mulige vinkelen til pasningene, har Ødegaard det nemlig med å ta noen ekstra berøringer og drible seg til det øyeblikket han ser at alt åpner seg opp.

Fenomenet har fått et navn: «The Ødegaard shuffle» kalles det i den engelske avisen The Daily Telegraph. Nettstedet The Athletic har også viet oppmerksomhet til det de kaller Ødegaards «manipulering» i forkant av «dødelige pasninger».

Ødegaard ler litt da han får videreformidlet navnet på sin nye merkevare-bevegelse. Han hevder ikke å ha fått det med seg.

– For å være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hva som går gjennom hodet mitt i de situasjonene der. Det skjer veldig fort. Ofte ser du noe, men ombestemmer deg og tar en ekstra berøring. Så åpner det seg noe, så spiller du. Det går mye på instinkt. Den typen berøringer har alltid vært en veldig naturlig del av spillet mitt. Jeg har alltid gjort det fra jeg var liten og brukt mange små touch i trange situasjoner. Men i de situasjonene er det mest instinkt og hva jeg ser og føler for, sier playmakeren.

– Har du knekt en kode i det siste?

– Jeg føler at det jeg har blitt best på, er å bruke det enda mer effektivt og i riktige faser av spillet, og i enda flere ulike faser. Jeg kan gjøre det dypt i banen og inne i boksen. Jeg har utviklet den delen av spillet der jeg kan prege spillet på forskjellige måter og enda mer enn jeg gjorde før.

– Tallene tilsier at du er best i verden på akkurat dette. Mener du selv at du er best i verden der?

– Sånne ting føler jeg det blir rart for meg å snakke om. Men det er der jeg ønsker å være, jeg ønsker å være av de farligste spillerne og prege kamper når jeg spiller. Så hvis tallene tilsier det, så er det bra, sier Ødegaard.

3) «Spaceman»

Det er ikke bare Ødegaards evne til å sette opp lagkamerater som har fått bred anerkjennelse den siste tiden. Det har også målteften hans.

På to og et halvt år har Ødegaard notert seg for 30 mål i Premier League og Champions League.

Mange av dem har kommet på samme måte: En lagkamerat dribler seg ned mot dødlinjen og slår inn rundt straffemerket, der Ødegaard fullfører et løp fra dypet og plasserer ballen i mål.

Nylig la Premier League, med 43 millioner følgere på X, ut en samling av seks svært like scoringer og teksten: «Ødegaard scorer fra en 'cutback'. Det er det han gjør».

Martin Odegaard scoring from a cutback. It's what he does 🤷‍♂️ pic.twitter.com/gccmhYrUgz — Premier League (@premierleague) March 4, 2024

The Athletic har gått Ødegaard-trenden etter i sømmene og døper nordmannen «Spaceman» på grunn av hans evne til å lese rommet og være på riktig plass til riktig tid.

– Jeg føler mye av det handler om utgangsposisjonen min og hvor jeg er når ballen går ut bredt. Hvis jeg har et 10-metersløp, så er det enklere enn om jeg må gjøre et 30-metersløp. Det handler også om hvilke rom jeg truer, forbindelsen til de rundt meg og en liten følelse på hvor ballen faller ned. Det er noe jeg har jobbet mye med, men det er små, enkle ting, sier Ødegaard.

På landslaget har han bare halvparten av antallet berøringer i boksen som det han har for Arsenal, viser tall som Ødegaard ble konfrontert med av VG på mandagens pressekonferanse.

– Jeg vil gjerne få opp det på landslaget også. Det er der jeg ønsker å være mest. Det er der ting skjer. Men det er en litt annen rolle der jeg må være litt mer involvert i det oppbyggende spillet, sier Ødegaard om forskjellen på landslaget.

4) Hyllet av Henry

En gjennomgang av Ødegaards mest oppsiktsvekkende egenskaper ville ikke vært komplett uten å anerkjenne jobben han gjør uten ballen.

Det har blitt et kjent bilde: Når motstanderen spiller seg ut bakfra, er Ødegaard den første som stuper i press med en intens spurt for å igangsette lagets forsøk på å gjenvinne ballen.

Og det funker.

Ifølge WhoScored er Ødegaard den spilleren i de fem største europeiske ligaen som – med god margin – har vunnet ballen flest ganger på motstanderens tredel. Han er også jevnt og trutt blant spillerne som legger ned flest meter i hver kamp.

Den franske superstjernen Thierry Henry har ved flere anledninger rost Ødegaards evne til å stupe i presset og vinne tilbake ballen for laget.

– Hver gang vi snakker om ham, snakker vi om det han gjør med ballen. Men det han gjør uten ballen, er uten sidestykke, sa Henry på Sky Sports nylig.

– Det koster mye det, altså, sier Ødegaard og ler.

– Men jeg tror det er en viktig del av fotballen. Enda viktigere enn det noen gang har vært. Kamper blir tettere og tettere og jevnere og jevnere, og det defensive er en viktig del av det. Jeg har alltid løpt mye, alltid orket mye, men jeg føler jeg har blitt bedre på å vinne baller og blitt enda sterkere i de duellene.

– Da fikk vi dekket fotballspilleren Ødegaard på fem minutter?

– Ja, jeg synes det var bra, sier han til TV 2.