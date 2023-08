Ødegaard vant sitt første trofé som Arsenal-kaptein

Arsenal – Manchester City 1-1

Knappe én uke før sesongstart i Premier League barket forrige sesongs ligavinner Manchester City og serietoer Arsenal sammen i Community Shield.

Unggutten Cole Palmer viste for alvor frem skuddfoten etter 76 minutter og curlet lekkert inn 1-0 i høyre hjørne.

Det så lenge ut som om Manchester City skulle dra seieren i land, men elleve minutter (!) på overtid kom utligningen fra Arsenal. Skuddet fra innbytter Leandro Trossard gikk via Manuel Akanji og kampen gikk til straffesparkkonkurranse.

Både Kevin De Bruyne og Rodri bommet på sine straffer, samtidig som Arsenal-spillerne var sikre fra straffemerket.

Dermed sikret Arsenal årets første mulige trofé. Det er også Ødegaards første trofé som kaptein i klubben.

Ødegaard var selv iskald fra ellevemeteren.

I LENGSTE: Aaron Ramsdale strakte seg så langt han kunne, men Cole Palmers skudd gikk i mål. Foto: Dylan Martinez

Erling Braut Haaland spilte 63 minutter for Man. City uten å gjøre alt for mye ut av seg, mens banens andre nordmann Martin Ødegaard spilte hele kampen for Arsenal.

I utgangspunktet møtes ligavinneren og FA-cupvinneren i dette storoppgjøret, men siden Man. City dominerte forrige sesong og vant begge deler ble Arsenal motstanderen i søndagens oppgjør.



Slo hardt ned

På tampen av juli måned gikk flere engelske fotballinstanser sammen om nye regler for å fremme god oppførsel på og utenfor banen.

De nye reglene ble brukt allerede etter åtte minutter i Community Shield-oppgjøret, hvor Arsenals Thomas Partey fikk gult kort for å unødvendig sparke bort ballen. Den samme feilen gjorde Julian Alvarez etter halvtimen spilt, og også han så det gule fra dommeren.

I tillegg fikk Mikel Arteta gult kort for å protestere mot dommerteamet angående en frispark-situasjon etter 17 minutter.

INGEN KRANGLEFANT: Hoveddommer Stuart Attwell ga gult kort til Mikel Arteta for å protestere på en avgjørelse under Community Shield-kampen mot Manchester City. Foto: Nick Potts

Nesten - to ganger

Sportslig sett startet lignet store deler av første omgang på en treningskamp.

Kampens første store målsjanse kom etter 25 minutters spill.

Først vendte nysigneringen Kai Havertz og fikk skutt alene med Stefan Ortega, men Man. Citys sisteskanse reddet. Returen ble snappet opp av Gabriel Martinelli, men også hans skudd ble blokkert.

Rodri prøvde seg på en frekk variant etter 43 minutter. City-spilleren så at øvde seg at Aaron Ramsdale sto langt ute, men avslutningen fra midtbanen gikk like over mål.

PRØVDE SEG: Aaron Ramsdale måtte strekke seg langt etter Rodris skudd, men heldigvis for sisteskansen gikk balen over mål. Foto: Justin Tallis

Man. Citys superspiss Erling Braut Haaland var mer eller mindre usynlig de første 45 minuttene, mens hans norske duellant Martin Ødegaard viste fram et par lekre finter og var mer involvert offensivt.

Ut med Haaland

Braut Haaland ble byttet ut etter 63 minutter spill, uten å ha gjort noe nevneverdig ut av seg.

UT: Erling Braut Haaland fikk knappe timen mot Arsenal før Pep Guardiola tok stjernespissen av banen. Foto: Dylan Martinez

Cole Palmer fikk vist frem skuddfoten etter 68 minutter, men avslutningen ble blokkert til corner. Men da 21-åringen kom til en ny skuddmulighet åtte minutter senere satte han lekkert inn 1-0.

På overtid ble skallet Kyle Walker og Partey i hverandre under en hodeduell, og begge ble liggende. Etter flere minutter med behandling var begge to tilsynelatende tilbake på beina.

Så, elleve minutter ut i overtiden, kom utligningen.

En Arsenal-corner ble klarert ut på første stolpe, og endte hos Trossard. Belgieren la inn en finte og fyrte løs mot mål, hvor ballen gikk via Akanji og i nettet.

AI AI AI: Leandro Trossards skudd endte i scoring og det stod 1-1 mellom Arsenal og Manchester City ved fulltid. Foto: John Walton

Kampen gikk dermed til straffesparkkonkurranse. Ødegaard scoret på sin, samtidig som De Bruyne og Rodri bommet. Dermed slo Arsenal Manchester City og kan juble for både seier og trofé.

Braut Haaland og Manchester City møter Burnley borte i sesongens første Premier League-kamp. Den spilles fredag 11. august.

Arsenal tar i mot Nottingham Forest dagen etter.