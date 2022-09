Ødegaard tror han kan starte

Gode nyheter for landslaget.

SUPERDUO: Det går mot at Erling Braut Haaland får med seg Martin Ødegaard også mot Slovenia. Foto: Fredrik Varfjell

Selv om Martin Ødegaard sluttet seg til resten av troppen på onsdag, har det vært usikkert hvorvidt han kom til å bli klar til lørdagens kamp mot Slovenia.

Arsenal- og landslagskapteinen trente med laget torsdag.

Fredag kveld var han også med da landslagsspillerne testet forholdene på arenaen i Ljubljana.

På spørsmål fra TV 2 om han er klar til å starte, svarer han:

– Vi får håpe det.

– Det føles bra så langt, fortsetter 23-åringen.

– Tror du selv at du er klar til å starte?

– Ja, det vil jeg tro.

Tonen er den samme hos Ståle Solbakken.

– Martin Ødegaard trente i dag. Hvis han våkner i morgen som han føler seg i dag, er det en god sjanse for at han spiller, sier landslagssjefen, som sprudlet under fredagens pressekonferanse:

Solbakken forteller at han har hatt en god dialog med Mikel Arteta og det øvrige teamet i Arsenal. Han synes at han generelt sett har et godt forhold til spillernes trenere på klubblagene.

– Jeg har vært veldig heldig så langt. Jeg har ikke vært inne i noen kontroverser. Jeg har vært andreassistent under Semb og Aabrekk. Noen av de samtalene Semb hadde med Ferguson og David O'Leary, følte jeg gikk litt tyngre, humrer Solbakken.

Ødegaard måtte stå over helgens kamp for Arsenal. Han forteller at klubben først og fremst har ønsket å være på den sikre siden.

– Jeg fikk et spark i leggen og slet med det gjennom uka. Jeg fikk aldri den roen som jeg trengte. Det gikk akkurat ikke til Brentford-kampen, forklarer drammenseren.

– Arsenal ville bare være sikker på at alt var OK, og at jeg skulle gå igjennom noen tester og en scan, blant annet, fortsetter han.

Ødegaard har hatt et sterkt ønske hele uken om å bli kampklar.

– Jeg elsker å spille for Norge og det laget her. Jeg var veldig sugen på å komme meg hit, sier han.

Norge leder Nations League-gruppen når det er to kamper igjen. Landslaget er tre poeng foran Serbia, som møter Sverige hjemme på lørdag.

Tirsdag er det gruppefinale mellom Norge og Serbia på Ullevaal – med mindre Norge sikrer gruppeseieren allerede lørdag.

