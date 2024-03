Ødegaard til TV 2 etter straffedrama: – Magisk

LONDON (TV 2): Martin Ødegaard hylles som en av verdens beste spillere etter at Arsenal tok seg til kvartfinalen for første gang på 14 år.

Arsenal - Porto 1-0 (1-1 sammenlagt, 4-2 på straffer)

Martin Ødegaard og Arsenal er videre til Champions League-kvartfinale etter straffesparkkonkurranse mot Porto.

– Det føles magisk, sier Ødegaard til TV 2.

– Det satt langt inne, og vi gravde dypt her. Vi viste igjen hva slags lag vi er og hva som bor i oss. Vi spilte ikke vår beste kamp, men du ser hvor mye vi vil ha det og mentaliteten når vi går opp der, sier Arsenal-kapteinen.

VILL JUBEL: David Raya og Martin Ødegaard etter seieren i åttedelsfinalen på Emirates. Foto: Adrian Dennis / AFP / NTB

Kampen gikk til straffer etter at det sto 1-1 sammenlagt ved 120 minutter. Arsenal klarte bare å score én gang i returkampen på Emirates.

Arsenal-målvakt David Raya ble den store helten med to strafferedninger. Han reddet forsøkene fra både Wendell og Wenderson Galeno.

– Vi har jobbet mye med straffer i år. På kvelder som dette trenger man å være veldig, veldig god. Alt det harde arbeidet med keepertrener og laget har gitt uttelling, sier David Raya til TNT Sports.

Martin Ødegaard satte sikkert inn Arsenals første straffespark. Det samme gjorde lagkameratene Kai Havertz, Bukayo Saka og Declan Rice.

Ødegaard hylles

I tillegg til straffescoringen, hadde Ødegaard en strålende kamp for Arsenal. Han leverte en utsøkt målgivende i første omgang, og etter pause fikk han en scoring annullert.

– Martin Ødegaard er rett og slett en av verdens beste fotballspillere. Det er ikke mange som gjør det der, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om Ødegaards involvering i Arsenals mål.



– Han er blant verdens beste midtbanespillere. Han er et unikum! Han spiller på øverste nivå nesten hver eneste gang. Jeg er ekstremt imponert. Det er bare å ta av seg hatten og alt som er, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli om Norges landslagskaptein.



HYLLES: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard. Foto: Andrew Boyers / Reuters / NTB

– Det er slikt du trenger mot disse lagene som er godt organisert og det er små rom. Han fant åpningen, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til TV 2.

Det er første gang siden 2010 at Arsenal er i kvartfinalen i turneringen.

– Jeg er så glad og stolt, spesielt på vegne av klubben. Det har vært 14 år uten kvartfinale i Champions League. Det er lang, lang tid, og det viser hvor vanskelig det er. Guttene skal ha honnør for å ha fått det til, sier Mikel Arteta til TV 2.

– Gudbenådet

Arsenal startet med et stormløp mot Porto-målet, men gjestene fra den portugisiske havnebyen frustrerte både spillere og fans hos London-laget.



Det måtte en magisk involvering til fra Martin Ødegaard for å få hull på Porto-forsvaret. Snaut fem minutter før pause lurte han fire gjestende spillere og spilte gjennom Leandro Trossard, som satte inn 1-0 for Arsenal.

– Det er et gudbenådet venstrebein som kan levere noe sånt på en stor kveld, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er skalpellpresisjon. Det ene sekundet han gjør alle disse små tingene, er helt, helt enormt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Champions League-studio.

ANNULLERING: Martin Ødegaard trodde han satte inn 2-0. Foto: Andrew Boyers / Reuters / NTB

Midtveis i andre omgang trodde Ødegaard at han hadde satt inn 2-0, men dommer Clément Turpin stilnet feiringen til Arsenal-kapteinen. Stopperveteran Pepe fikk frispark for trøyeholding fra Kai Havertz i forkant.

– Det var litt overtent feiring. Jeg fikk ikke med meg hva som skjedde bak der. Det var surt. Jeg så den akkurat på nytt. Den ser litt billig ut, men sånn er det. Vi vant til slutt, sier Ødegaard til TV 2 etter kampen.

På overtid gikk Ødegaard ned i duell med Pepe innenfor 16-meteren, men drammenseren fikk ingenting. Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

HELTEN: Arsenal-målvakt David Raya, her med Mikel Arteta. Foto: Andrew Boyers / Pa Photos / NTB

Etter to innholdsfattige ekstraomganger gikk kampen til straffekonk. Der ble David Raya den store helten med to strafferedninger. Martin Ødegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka og Declan Rice scoret sikkert for Arsenal.

– Jeg skulle reddet tre straffespark, men jeg er høyt oppe for å ha reddet to og for at vi tar oss videre i Champions League, sier Raya til TNT Sports.