Ødegaard til TV 2: – En frykt som er der

Martin Ødegaard har herjet for klubblaget Arsenal denne sesongen, og går inn i landslagspausen med ti mål og sju målgivende så langt i Premier League.

Nå venter to viktige EM-kvalifiseringskamper mot Spania lørdag og Georgia tre dager senere.

– Det er dette vi har jobbet for i lang tid, jeg gleder meg veldig og er sugen på å komme i gang, sier Ødegaard i et intervju med B-laget, som kommer på TV 2 Play tirsdag klokka 21.

B-LANDSLAGET: Premieren kommer på TV 2 Play kl. 21.00 tirsdag kveld. Foto: Magnus Kaslegard

– Det er selvfølgelig nerver før viktige kamper, men jeg liker det. Man er alltid redd for å feile, og det er en frykt som er der hver gang man spiller. Men jeg liker det, og man blir ekstra skjerpet av det så lenge man ikke blir preget av det på banen, fortsetter kapteinen.

TØFT: Martin Ødegaard innrømmer at det er ekstra spesielt å spille med flagget på brystet. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

Noe helt spesielt

I Arsenal har 24-åringen virkelig blomstret. Som playmaker har han hatt en viktig rolle i suksessen for det dominerende London-laget, som topper liga-tabellen.

Norge har på sin side ikke levert på samme nivå. Hvis landslaget kvalifiserer seg til neste sommers EM i Tyskland, blir det første gang på 24 år at Norge deltar i et mesterskap.

SPENT: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard kommer til landslagssamlingen i kanonform. Foto: David Klein

– Her spiller man for hele landet, for alle som sitter hjemme og er en del av dette. Det er noe helt spesielt å spille for landet og det er et ekstra press, men jeg elsker det og koser meg, sier kapteinen.

Nå ønsker drammenseren å bevise at de har tatt store steg siden Nations League, og er tydelig på at den treningen og hverdagen flere og flere av spillerne har er et viktig moment når de nå møter sterk motstand.

FORBEREDT: Ståle Solbakken instruerer spillerne på tirsdagens treningsøkt. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

– Det er et spennende lag på gang. Det er dette vi har jobbet for i lang tid, og EM i 2024 har vært målet i mange år. Jeg tror mange er lei av å feile, meg inkludert, og vi har lyst å bevise noe.

– Det er flere og flere som spiller i store klubber og som har minutter for store lag i de største ligaene, sier Ødegaard.

Uten kompisen

Det kan komme godt med når landslaget må klare seg uten lagets stjernespiss Erling Braut Haaland.

Tidligere tirsdag kom beskjeden om at han har reist hjem fra samlingen på grunn av en skade og er ikke tilgjengelig for spill i de kommende kampene.

– Heldigvis er det fortsatt plenty med selvtillit, talent og samhold i denne gruppa til å vinne poeng i de neste kampene. Vi kommer ikke til å henge med huet en millimeter, men fortsetter jobben for å være maksimalt forberedt til lørdag og tirsdag, sier landslagssjefen.

Solbakken har ikke hentet inn en erstatter for Haaland. Det åpner rom for LaLiga-spillerne Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen og Italia-proff Kristian Thorstvedt.

– Det er kjipt at vi mister en av de beste i verden, men som Ståle Solbakken sa så må vi legge det bak oss og ikke bruke så mye tid på det. Vi må ha fokus på de som er her og har et godt nok lag til å få gode resultater, sier Ødegaard.