Ødegaard scoret da Arsenal ydmyket Lens

Arsenal - Lens 6-0 (5-0 til pause)

Se Martin Ødegaards første scoring i videovinduet øverst!

De fremmøtte Arsenal-supporterne fikk se et hjemmelag som gikk rett i strupen på gjestene fra Frankrike.

Seieren sørger for gruppeseier for Ødegaard & co.

– Tapet borte mot Lens såret dem. De slår tilbake og cruiser videre. Om de er en tittelkandidat? Svaret mitt er ja, sier Morten Langli.

Én, to, tre, fire og fem. Så mange ganger plukket Lens-keeper, Brice Samba, ballen ut av målet i løpet av de første 45 minuttene.

Arsenal-manager Mikel Arteta fikk etter kampen spørsmål om dette var den beste omgangen han hadde sett av laget sitt.

– Det må det være … Når man scorer fem mål på én omgang mot et så bra lag, sier Mikel Arteta.

Kai Havertz startet målshowet på elegant vis, så doblet Gabriel Jesus ledelsen, mens Bukayo Saka la på til 3-0 to minutter senere.

27 minutter var spilt da Gabriel Martinelli vartet opp med en vakker scoring.

GØY KVELD PÅ JOBBEN: Martin Ødegaard og Arsenal herjet med Lens. Foto: John Walton

Like før pause var det Martin Ødegaards tur.

Drammenseren var både presis og nådeløs, da han hamret ballen på volley ned i hjørnet.

– Helt fantastisk. Han er i full balanse idet han avslutter. Det er teknisk vakkert utført, var dommen til TV 2s ekspert Morten Langli.

20 minutter i andreomgang ble Ødegaard grisetaklet av en Lens-spiller. Nordmannen kom seg på beina igjen, men det var tydelig at han kjente smellen.

Andreomgang var en betydelig roligere affære, men etter 84 minutter pekte dommer på Lens sitt straffemerke.

Ødegaard gikk frem, men valgte å gi ballen til Jorginho, som var sikker fra straffemerket.

Dermed ble Jorginho kampens sjette målscorer.

Saken oppdateres med reaksjoner!

