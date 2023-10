Ødegaard-oppskrift avslørt: – En enorm risiko

– Du tror vel ikke at jeg kommer til å forklare hva vi skal gjøre for å prøve å stoppe ham, eller i hvert fall det vi skal prøve å gjøre?

Da TV 2 snakket med ham før tirsdagens kamp mot Arsenal, holdt Lens-trener Franck Haise kortene tett til brystet på spørsmål om hva som var planen for å begrense Martin Ødegaards innflytelse.

Men etter at Haise hadde stått bak et fotballsjokk på Stade Bollaert-Delelis og feiret 2-1-triumfen foran 38.000 gule og røde tilhengere som gikk av hengslene, var franskmannen langt mer snakkesalig.

Blant nøklene til at Lens holdt Arsenal i sjakk, var nemlig at de hindret en Ødegaard i storform i å diktere gjestenes spill på vanlig vis.

– Ønsket å begrense

Drammenseren skapte én stor sjanse, men det var på corner. Deretter ble han uvanlig nok byttet ut da Arsenal jaktet utligning med ti minutter igjen å spille.

– Det går fint med Martin, forsikret Arsenal-manager Mikel Arteta etter kampen.

Da siktet han til 24-åringens helse snarere enn prestasjonen mot Lens, som hadde følgende plan for å stoppe ham, ifølge Haise:

– Siden Arsenal bygger opp spillet sitt med en «3+2» med Oleksandr Zinchenko som går inn som et andre anker, må du presse på en smart måte. For å gjøre det, må vi dytte frem våre to midtbanespillere. Det kan skape rom for Ødegaard.

– Når vi gjennomførte det presset, måtte vi også involvere midtstopperne våre. Det er en enorm risiko. Men hvis vi ønsket å begrense den store kvaliteten og intelligensen til Ødegaard, måtte vi ta de risikoene. Det var noe vi var klar over, sier Haise.

Han ble kåret til årets beste trener i fransk fotball etter å ha ledet Lens til andreplass i Ligue 1 forrige sesong, kun slått av langt mer ressurssterke PSG.

Ødegaard-trekk vakte oppsikt

Denne uken har et klipp fra Arsenals kamp mot Bournemouth gått viralt, der de spiller seg ut bakfra, trer ballen enkelt forbi motstanderens press og angriper lynraskt.

Ødegaard spiller en nøkkelrolle; han trekker dypt ned i banen for å tilby keeper David Raya en ekstra pasningsmulighet og åpner dermed opp for pasningen til Zinchenko, for deretter å sprinte i angrep og være i sekstenmeteren når angrepet avsluttes.

– Skal du presse Arsenal høyt, må du gjøre det bra. Veldig, veldig bra. Det gjorde ikke Bournemouth. Denne typen ting er som en drøm som blir virkelighet for Arsenal, skriver Telegraph-journalist Sam Dean om situasjonen.

Flere fans og analysekontoer slang seg på og understrekte at Ødegaards dypere rolle skaper mer uforutsigbarhet for motstanderen.

Haise nikker anerkjennende da TV 2 beskriver situasjonen. Slike bilder var en viktig del av forberedelsene hans til møtet med Arsenal.

– Hva slags utfordringer skaper det?

– Det fører til at vi må involvere også defensive spillere i det høye presset, og det må gjennomføres med millimeterpresisjon. Det må være veldig presist. Spillerne våre var veldig, veldig kloke i måten de forsvarte seg på. Det innebærer en stor risiko, men jeg er den første til å ta ansvar for den risikoen, sier han.

Søndag håper Ødegaard og Arsenal på å slå tilbake når de tar imot Manchester City i Premier League. En seier vil sende dem til tabelltopp før landslagspausen, der Ødegaard skal lede Norge borte mot Kypros og hjemme mot Spania.