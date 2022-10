Ødegaard om suksessfaktor: − Det er det jeg føler må til for å nå toppen

Han ble riktig nok tatt imot som en ekte helt da han landet på norsk jord og ankom Aspmyra i går kveld, men i Nord-Norge er det liten tvil om at Bodø/Glimt er høyt i kurs om dagen.

− Martin Ødegaard er en legende, men Patrick Berg er en sann legende, konkluderte en av de frammøtte med da Arsenal-kaptein Martin Ødegaard ble ønsket velkommen til Bodø av flere titalls barn på selfiejakt onsdag kveld.

Selv satte Ødegaard pris på å være tilbake på norsk jord for å spille en klubbkamp.

− Det er stas. Jeg merker det får mye oppmerksomhet i Norge, og det er kult, sier Ødegaard.

Forgjeves skrek flere titalls barn i håp om å få en signatur eller en prat Arsenal-kapteinen i forkant av kveldens oppgjør mot Bodø/Glimt, men i kveld får supporterne i det minste se Premier League-lederen på norsk jord.

Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland nyter for øyeblikket livet som to av Premier Leagues formspillere, og landslagskapteinen er ikke i tvil om hva den absolutt viktigste suksessfaktoren har vært.

− Både for meg og Erling er det enkelt: Hardt arbeid er nøkkelen, sier Ødegaard på spørsmål om hva norske talenter kan lære av hans og Braut Haalands på vei mot toppen bortsett fra det som er fysisk medfødt.

− Jeg kan ikke snakke for Erling, men jeg har alltid trent mye og jobbet hardt. Jeg elsker å spille fotball, og det tror jeg Erling også gjør, så kjærligheten for fotball gjør at man vil gjøre alt som skal til. Det er det jeg føler må til for å nå toppen, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Historiene om all egentreningen til Ødegaard er velkjente. På en liten kunstgressflik i Drammen, kalt Kjappen, la han bak seg uttallige treningstimer. I lag med spesielt faren, som nå er Sandefjord-trener, terpet han detaljer i det uendelige.

Nå mener Ødegaard at ting er i ferd med å skje i norsk fotball.

− Det er tydeligvis gjort noe riktig. Vi blir bedre. Vi har utviklet toppspillere, og landslaget føler jeg er blitt bedre de siste årene. Vi har tatt steg, sier Martin Ødegaard.

Fra én til to superstjerner

Ikke bare har landslaget som helhet tatt steg. I mange år handlet absolutt alt om stortalentet Martin Ødegaard fra Drammen. Nå er det ingen tvil om at det er Erling Braut Haaland som får det meste av oppmerksomheten.

– Helt ærlig, så synes jeg det er deilig. Som du sier, var det veldig mye oppmerksomhet i starten og i veldig ung alder. Så for min del er det deilig at han kommer og tar unna det meste nå, har Ødegaard tidligere uttalt til TV 2.

Arsenal-manager Mikel Arteta virker å være mektig imponert over måten Ødegaard har taklet opp- og nedturer i offentlighetens siden han var 15 år gammel.

– Det er reisen hans. Han havnet i rampelyset tidlig. Noen ganger glemmer man hvor gammel han er, for han har opplevd så mye allerede. Men Martin kunne ikke velge, det ble valgt for han. For han var så god på den alderen, sier Arteta.

TOK SEG TID: Arsenal-manager Mikel Arteta tok seg god tid til både norsk og britisk presse på Aspmyra. Foto: Fredrik Varfjell

For Glimt-spiller Hugo Vetlesen har jevngamle Ødegaards karriere være til inspirasjon – både sportslig, og ikke minst hvordan han har taklet presset utenfra.

– Det står respekt av hva han har stått i av press og hvordan han har håndtert det på en så god måte, sier Vetlesen.

På gårsdagens pressekonferanse ville ikke Arsenal-trener Mikel Arteta spekulere i hvilken rolle Ødegaard får på Aspmyra torsdag kveld, men trolig er det et sterkt ønske fra 22-åringen selv å slippe til på kunstgresset.

– Jeg vet ikke, men forhåpentligvis blir bidraget hans for banen. Det er viktig for Martin å komme tilbake hit. Han elsker landet sitt, og forhåpentligvis blir det en fin retur for han, sier Mikel Arteta.