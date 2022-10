Ødegaard om milliardsommeren: − Dette vi har manglet i Norge

Norske landslagsspillere ble solgt for over én milliard i sommer.

MØTER GLIMT: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard er med når Premier League-lederen i dag inntar Bodø by for å møte Bodø/Glimt på Aspmyra torsdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle

Erling Braut Haaland drar naturligvis mye av lasset med en overgangssum på godt over 600 millioner kroner, men superstjernen er langt ifra den eneste norske landslagsspilleren som bikket en overgangssum på tresifret antall millioner i sommer.

Fredrik Aursnes ble solgt for 150 millioner fra Feyenoord til Benfica, Kristian Thorstvedt kostet Sassoulo over 100 millioner kroner og både Leo Østigård og Jørgen Strand Larsen kostet henholdsvis Napoli og Celta Vigo rundt hundre millioner kroner.

I tillegg ble Morten Thorsby og Patrick Berg solgt for rundt 40 millioner kroner i sommer.

Det gir en total overgangssum på 1130 millioner kroner bare for spillerne som var med i forrige landslagstropp, ifølge tall fra Transfermarkt og TV 2s egne opplysninger.

− Jeg føler det sier at vi har noe spennende på gang i norsk fotball, sier Arsenal-kaptein Martin Ødegaard om den spinnville norske overgangssommeren.

Han ble selv solgt fra Real Madrid til Arsenal for snart 400 millioner kroner i fjor sommer, og ble da tidenes dyreste norske fotballspiller.

Den rekorden knuste Erling Braut Haaland i sommer.

− Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Du har først og fremst Haaland og Ødegaard-effekten: Med vikingen Haaland fra Norge har nok utenlandske klubber skjønt at man kan produsere verdensklassespillere også i Norge, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Selv ønsker ikke Ødegaard selv å spekulere i om han og Braut Haaland har bidratt til å sette en ny standard.

− Det kan være, men jeg vet ikke helt. Det har vel vært litt sånn overalt at det ikke bare er norske spillere som går for mer nå, sier Ødegaard.

− Er viktige spillere i store klubber nå

Samtidig er det liten tvil om at overganger på over 100 millioner kroner, har vært sjelden vare for norske fotballspillere.

Det har blitt mer vanlig, og det har Ødegaard lagt merke til.

− Jeg føler at vi har sagt lenge at vi har noe spennende på gang med unge spillere på vei opp og fram. Nå føler jeg at alle har tatt et steg videre. Vi er mer etablerte nå, og ikke de unge talentene lenger, sier Ødegaard i dette intervjuet som ble gjort under forrige landslagssamling.

Selv er han kaptein hos Premier League-leder Arsenal. I gullrival Manchester City er Erling Braut Haaland den store stjernen.

− Flere er blitt viktige spillere for lagene i store klubber. Det føles bra ut. Det er kanskje det vi har manglet litt i Norge: At vi går fra lovende talenter til litt mer etablerte spillere. Det tror jeg vi vil nyte godt av på landslaget framover, sier Ødegaard.

Underveis i VM-kvalifiseringen i fjor, skrev TV 2 at Norge hadde til da hadde stilt med det yngste laget av samtlige 55 nasjoner i kvalifiseringen.

– Det forteller meg at vi er i ferd med å bygge noe og at vi har tiden foran oss. Samtidig må vi tåle å leve i nuet og bli målt på det, uttalte landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Yaw Amankwah er ikke i tvil om at overgangssummene er positive for norsk fotball på sikt.

– Soleklart. Samtidig viser jo Serbia-kampen sist at det er et stykke igjen til toppen selv om du har Erling Braut Haaland på topp. Men at man får flere dyre og sentrale spillere i store klubber, er selvsagt positivt, sier han.