Ødegaard om Glimts «fordel»: – Kan ikke være redd

BYTTET INN: Martin Ødegaard startet på benken, men ble byttet inn for Arsenal i 3-0-seieren mot Bodø/Glimt torsdag. Foto: Nick Potts

Bodø/Glimt fikk det tøft mot et reservepreget Arsenal i Europa League torsdag kveld. 0-3-tap ble fasiten på Emirates, men landslagskaptein Martin Ødegaard var likevel imponert over sine landsmenn.

– De tør å spille seg ut bakfra, han nesten litt vel vågal noen ganger han keeperen der, sier Arsenal-spilleren, og smiler:

– De gjør sin greie og er tro mot sin stil. Det synes jeg er kult og gøy at de prøver, selv her på Emirates.

Sportsnyhetene: Arsenal herjet med Glimt

Neste torsdag venter det motsatte oppgjøret når de gule ønsker The Gunners velkommen til kunstgresset på Aspmyra.

– Det er selvfølgelig annerledes, en litt annen fart på ballen. Vi satser på at det skal gå fint, og at vi kan vinne igjen der, sier Ødegaard til TV 2.

Til et samlet norsk pressekorps i Nord-London legger han til:

– Man kan ikke være redd når man spiller fotball. Det er kanskje litt uvant for en del av gutta, men det er mange her som har spilt på kunstgress da de var yngre. Jeg tror ikke det blir noe stort problem.

Glimt-profil: – Vår store fordel

Bodø/Glimt-spillerne er allerede revansjesugne, og håper at kunstdekket i nord kan hjelpe de gule.

– Det er fordel oss. Vi spiller på kunstgress, og håper vi får spilt vårt spill, sier Joel Mvuka til TV 2.

FORDEL: Joel Mvuka tror kunstgresset kan hjelpe Bodø/Glimt i neste oppgjør mot Arsenal. Foto: Kin Cheung

– Jeg tror ikke de var fornøyde da de så hvilken gruppe de fikk. Det kommer nok til å være til vår store fordel, sier Brice Wembangomo.

Hugo Vetlesen krysser fingrene for at mer enn underlaget er på Glimts side i det neste møtet med Premier League-lederen.

– Vi får håpe på mye vind, og kanskje litt snø og diverse. De skal få det hardt, og vi skal være klare til å prestere enda bedre enn vi gjorde i dag, slår Vetlesen fast.

Glimts nummer ti tror imidlertid ikke på noen reprise av 6-1-kampen mot Roma.

– Nå må vi ikke ta av her. Vi har fått en leksjon i hvordan man skal spille fotball, rett og slett. Vi skal være ydmyk og si at Arsenal er et utrolig godt lag med utrolig gode spillere.

Ødegaard gleder seg til å spille på Aspmyra.

– Det blir fint det, selvfølgelig. Det blir fint å spille Europa-match med Arsenal i Norge.