Ødegaard-møte for Bodø/Glimt: – Den tøffeste gruppen

Bodø/Glimts Champions League-drøm ble brutalt knust mot slutten av andre ekstraomgang mot Dinamo Zagreb.

Dermed blir det spill i Europas nest gjeveste klubb-turnering denne høsten. Fredag ble Europaliga-gruppene trukket.

Glimt havnet i gruppe med Arsenal, PSV og FC Zürich. Dermed kan det bli Aspmyra-tur for Martin Ødegaard. Hos sveitserne er Ole Selnæs i troppen.

– Vi har fått en sinnssykt spennende gruppe med ekstremt gode lag. Det var den tøffeste gruppen, men en fantastisk flott utfordring. Spennende oppgjør og oppgjør som kan gi oss vanvittig mye læring, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Det er en gruppe som innehar interessante lag og som jeg tror fenger publikum. Utfordringen vi får sportslig i de kampene, vil jeg si er på Champions League-nivå, legger Knutsen til.

PSV er trent av Ruud van Nistelrooy. Nederlenderne ble slått ut av mesterligakvalifiseringen av skotske Rangers.

Manchester United møter Real Sociedad, Sheriff og Omonia.

Gruppe A: Arsenal, PSV, Bodø/Glimt, FC Zürich

Gruppe B: Dinamo Kyiv, Rennes, Fenerbahce, AEK Larnaka

Gruppe C: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

Gruppe D: Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise

Gruppe E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia

Gruppe F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Gruppe G: Olympiakos, Qarabag, Freiburg, Nantes

Gruppe H: Røde Stjerne, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

De første gruppespillkampene spilles 8. september. Kampprogrammet foreligger ikke. Det er ventet at dette blir offentliggjort senest lørdag formiddag.

Moldes gruppe i Conference League trekkes klokken 14.30.

– Mye av nøkkelen ligger på Aspmyra

Selv om de har havnet i en tøff gruppe, tror Knutsen Glimt kan ha muligheter, spesielt på hjemmebane.

– Momentumet vil vi ha på hjemmebane. Aspmyra er en arena vi er gode på og der ligger mye av nøkkelen, tror jeg, sier Glimt-treneren.

Selv om det var skuffende å ikke ta seg til Champions League, mener Knutsen nivået i Europaligaen er et riktig nivå for Glimt.

– Det å spille Europaligaen er et riktig nivå for Bodø/Glimt, og det er et nivå opp fra der vi var i fjor. Jeg tror vi skal være stolte over at vi har kommet til Europaligaen.

– Hva tenker du om å møte Arsenal?

– Det er det beste laget i England for øyeblikket. De har en norsk spiller der som gjør det veldig bra, har stor status i klubben og er kaptein. Det er en stor klubb med masse tilhengere fra Norge, så jeg tror ikke det blir vanskelig å selge ut stadion til den kampen, sier Knutsen med et smil og legger til:

– Og så blir det en sportslig utfordring, kanskje på det høyeste nivået vi har fått. Det gleder vi oss til, og det føler vi oss faktisk klar for.

Lukrativ turnering

Foruten at taperen av siste runde i Champions League-kvalifiseringen får utbetalt 49 millioner kroner, venter 35,7 millioner kroner for deltakelse i gruppespillet i europaligaen.

Hver seier der gir 6,2 millioner kroner, mens uavgjort belønnes med 2,1 millioner. Puljevinnerne mottar 10,8 millioner og toerne halvparten.

For avansement til cupspillet venter følgende premiesatser:

Første utslagsrunde: 4,9 mill. kroner

Åttedelsfinale: 11,8

Kvartfinale: 17,7

Semifinale: 27,6

Finale: 45,3

Vinner: 39,4.

