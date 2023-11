Ødegaard melder forfall: – Vet ikke hvor mye jeg skal si

Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på mandagens pressekonferanse. Også Alexander Sørloth må melde forfall grunnet skade.

– De er ute begge to. Martin har vi egentlig visst ganske lenge at ikke ville komme. Men dette skal koordineres med Arsenal, og så lenge de prøvde i det siste å få han frisk og klar, så var vi ganske sikre på at det ikke ville gå, sier Solbakken.



Ødegaard er nå i en toukers opptreningsperiode.

– Han skal ha et individuelt program i noen dager nå, så håper vi han kommer og ser Færøyene-kampen og er med oss hele fredagen. Det er i hvert fall det som er planen, sier Solbakken.



HEMMLIGHETSFULL: - Klubben er så tilbakeholden, så jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det, sier Ståle Solbakken om Martin Ødegaards skade. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Det hentes ikke inn erstattere.

– Vi er 23 spillere nå og det siste jeg hørte er at alle de er friske. Det holder det, så per nå tar vi ikke inn noen nye, bekrefter landslagssjefen.



Hemmelighetsfull rundt skaden

På spørsmål om hvilken skade Ødegaard sliter med, var Solbakken noe hemmelighetsfull.

– Klubben er så tilbakeholden, så jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det. Men jeg har visst såpass mye om skaden, at jeg har egentlig aldri planlagt med Martin, sier Solbakken og forklarer videre:



– Vi tok han ut i troppen, fordi da var det et håp om at han kunne spille kampen mot PSV eller Burnley i helgen. Men da det tidlig i uken ble klart at han sannsynligvis ikke rakk det, har vi ikke planlagt med ham. Jeg kan si det sånn at det er en veldig vanlig fotballskade som du antageligvis blir veldig frisk av og som ikke er karrieretruende. Så han kommer til å spille mange landskamper til for Norge, betrygger Solbakken.



Ødegaard har slitt med skade den siste tiden og har ikke spilt de tre siste kampene for Arsenal. Senest var han ute i 3-1-seieren over Burnley. Etter kampen hadde Mikel Arteta følgende å si om skadesituasjonen:

– Jeg vet ikke. Jeg skal ha et møte nå med det medisinske apparatet og Edu (Arsenals sportsdirektør). Jeg tror han kommer til å være tilbake etter landslagspausen, sa Arsenal-manageren under pressekonferansen etter kampen.



Nå må altså Solbakken klare seg uten landslagskapteinen i kampene mot Færøyene og Skottland.

Forrige uke ble det klart at Osame Sahraoui, Ørjan Nyland og Antonio Nusa også må melde forfall til de kommende kampene. Inn kom Aron Dønnum, Mohamed Elyounoussi og Viljar Myhra som erstattere.

Privatlandskampen Norge-Færøyene ser du på TV 2 Direkte og Play torsdag fra klokken 17.30.