Ødegaard med Glimt-advarsel: – Folk i Arsenal har fått det med seg

En kruttsterk 3-1-seier over byrival Tottenham i helga - og en nesten prikkfri start på sesongen i kanskje verdens tøffeste liga.

Det er ingen tvil om at Bodø/Glimt står foran en formidabel utfordring når Premier League-leder Arsenal venter torsdag kveld.

Det blir landslagskaptein Martin Ødegaards første møte med en norsk klubb siden han ble Real Madrid-spiller i 2015.

– Det blir kult, melder Arsenal-kapteinen til TV 2.

For Glimt blir det en av de største kampene i klubbens historie. Men tross styrkeforholdet mellom lagene: Ifølge Martin Ødegaard er det ingen i Arsenal som har tenkt å ta lett på Bodø/Glimt.

– De matchene de har gjort ute i Europa mot storlag er fantastisk. Det er kult at vi har et norsk lag som kan bite fra seg, sier Ødegaard.

– Hva er det som har imponert deg med Bodø/Glimt?

– Egentlig er det den spillestilen og det systemet de har. Det er veldig innarbeidet. Alle kjenner systemet veldig godt. Det virker som om det er en «flow» i laget som er helt imponerende, sier Ødegaard.

Før trekningen til gruppespillet i Europa League hadde Ødegaard en helt spesiell følelse. Den følelsen ble innfridd da Glimt ble trukket i samme gruppe som Arsneal.

– Jeg hadde det på følelsen for å være helt ærlig. Når trekningen var, så var jeg sikker på at det ble tur opp nordover. Det blir kult det, sier Ødegaard.

Gamle kjente

Han har nettopp vært på landslagssamling med Patrick Berg og Fredrik Andre Bjørkan som spilte på Glimt så sent som i fjor.

– Jeg kjenner jo mange av gutta i Glimt. Det blir artig å spille en Europa-match i Norge, og med Arsenal. Vi får håpe at det blir en god opplevelse, forteller kapteinen.

Først er det kamp i London og Patrick Berg ser frem til å møte Arsenal.

KONSENTRERT: Bodø/ Glimt og Patrick Berg trente onsdag på mektige Emirates Stadium Foto: Kent Even Grundstad, Bodø/Glimt

– Det er et lag med masse gode fotballspillere og et av de beste lagene i Europa akkurat nå, sier Patrick Berg.

Bodø/Glimt har brukt dagene før kampen til å trene på gress slik at de kan være best mulig forberedt.

Onsdag gjennomførte Glimt sin første trening på Emirates Stadium.

– Det er en fantastisk mulighet for å oss å teste oss mot lag på det øverste nivået, sier Berg.

Han forteller videre at hele laget gleder seg.

– Det har vært en god og rolig stemning i laget. Jeg tror alle ønsker å prestere godt mot Arsenal, forteller Berg,

Før kampen torsdag er det allerede utsolgt på bortefeltet.

Tre tusen billetter gikk ut i rekordfart, og det er mange bodøværinger som har reist til London uten billett.

Bodø/ Glimts fantastiske Europa-eventyr har fått mange supportere til å tømme bankkontoene sine denne høsten.

Aldri før har så mange Glimt supportere reist til et borteoppgjør som det mot Arsenal.

FULLE HUS: Samtlige Europa-kamper på Aspmyra denne høsten er utsolgt. Når Arsenal kommer neste uke er det kun 400 bortebilletter til salgs. Foto: Roy-Arne Salater/ TV2

Også til returoppgjøret på Aspmyra i neste uke er det kamp om billettene. På internett er det stor frustrasjon fra supportere som ikke klarer å få tak i billetter.

Frykter svartebørs

Arsenal er et populært lag i Norge og har mange supportere, derfor frykter man svartebørssalg og at det vil dukke opp falske billetter til en kampen.

BORTESVINGEN: Her skal tre tusen gulkledde heie frem sine helter på Bodø/Glimt. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi ser en utrolig interesse rundt Glimt og supporterne har mye av æren for at Glimt har gjort det så bra. All ære til de som bruker så mye penger på Glimt, sier Berg.

På Aspmyra har Bodø/Glimt knust all Europa motstand de siste årene.

Faktisk har klubben nå spilt hele 14 kamper på rad uten tap i både Champions League-kvalifiseringen og i gruppespillet til Conference League og Europa League.

Den største bragden kom mot Roma 21. oktober i fjor. Da ble Mourinho sine menn knust hele 6-1.

Det er slike resultater som blir lagt merke til, derfor er borteoppgjøret på Aspmyra noe Ødegaard frykter, enn så rart det høres ut.

Frykter Aspmyra

POPULÆRE SKJORTER: Etter kampen ble det laget gule t-skjorter med det smått utrolige resultatet fra oktober i fjor. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– På Aspmyra har det vært tøft for mange gode lag, så det vet vi. Det er folk i klubben (Arsenal) som også har fått med seg at det er et godt lag. Det er et tøft sted å komme til, forteller Ødegaard.

– Vi skal ikke ta lett på den kampen på noe som helst måte, forteller midtbanespilleren.

Flere av Europa-lagene som har reist hjem fra Aspmyra med tap, har vært imponert over tempoet til Glimt.

Seiersrekken på hjemmebane har spredt seg til andre lag i Europa.

– Det viser at prestasjonen våre blir lagt merke til, og det er et godt tegn, forteller Berg.

– Hva tenker du om at Martin Ødegaard frykter returoppgjøret på Aspmyra?

– Arsenal er vant med et høyt tempo og har fantastiske spillere. Igjen, det er en fantastisk mulighet for oss til å vise oss frem, sier Patrick Berg.