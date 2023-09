Ødegaard med advarsel: – Hvor besatt skal man bli?

JAKTER SCORINGER: Martin Ødegaard innrømmer at han ikke scorer nok for Norge, men mener folk fokuserer for mye på enkel statistikk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skinnet bedrar når man sammenligner Martin Ødegaard (24) for Arsenal og for det norske landslaget.

Skal man fremstille det så tabloid som mulig, kan man si at Martin Ødegaard har scoret like mange mål på de fire første Premier League-kampene denne sesongen, som han har i hele sin landslagskarriere.

To mål på 51 kamper med flagget på brystet er ikke noe 24-åringen slår seg på brystet for.

– Når det gjelder målene, vil jeg selvfølgelig score flere mål her. Det er ikke noe å legge skjul på, liksom. Det er ikke bra nok å ha scoret de to målene. Det er noe jeg vil forbedre, sier han til TV 2.

Men er den hyllede Arsenal-versjonen av Ødegaard egentlig så mye bedre enn den mer omdiskuterte Norge-versjonen av drammenseren?

Ikke nødvendigvis, viser tall TV 2 har fått fra Opta.

– Det er ting i spillet som gjør at det er litt annerledes. Jeg har kanskje en litt lavere utgangsposisjon her. Jeg er litt mer delaktig i det oppbyggende spillet bakfra her enn i klubben. Det er sånne små ting, sier Ødegaard.

Han har rett i at utgangsposisjonen er lavere, selv om det er marginalt.

Varmekartet for involveringene hans viser at han er aller mest aktiv i en litt dypere sone på landslaget, mens hans mest aktive posisjon for Arsenal er hakket høyere.

Han er også mer involvert sentralt i banen for Norge, mens han for Arsenal har størst innflytelse ut mot høyresiden.

– Jeg føler at jeg i de siste landskampene har vært farligere, sier Ødegaard.

– For svart-hvitt

Selv om scoringene stort sett uteblir for landslaget, leverer han faktisk i snitt flere målgivende pasninger for Norge (0,22 per kamp) enn for Arsenal (0,16) de siste to årene.

Den siste kom mot Kypros i juni, der Ødegaard selv påpeker at han hadde «veldig mange situasjoner som burde blitt målgivende pasninger».

Slår man sammen «forventede mål» og «forventede målgivende pasninger», som er regnet ut basert på størrelsen på sjansene Ødegaard får selv eller skaper for andre, er tallet faktisk høyere på landslaget enn i Arsenal.

For Norge har han 0,55 i forventede målpoeng per kamp, mens han på Arsenal har 0,43. Uttellingen er riktignok klart bedre på klubblaget (0,5 målpoeng per kamp) enn på landslaget (0,27).

Det handler i stor grad om at han hadde «fortjent» dobbelt så mange målgivende pasninger som han faktisk har fått på landslaget.

Ellers viser tallene at Ødegaard skyter oftere for Arsenal, men skaper flere sjanser for Norge. Han er også oftere involvert for Norge, dribler mer og vinner oftere ballen tilbake:

På spørsmål om mangelen på mål for Norge kan forklares med en slags mental sperre, svarer Ødegaard:

– Njaei. Det er jo selvtillit og flyt og alt sånt. Scorer du et par mål, går du inn i kamper og føler at du kan score når som helst. Hvis du ikke gjør det, er det litt annerledes.

– Men jeg føler at det med mål er litt for svart-hvitt, legger han til og forklarer:

– Jeg kan spille en dårlig kamp, men score og bli hyllet overalt. Så kan jeg spille en veldig god kamp og ikke ha mål og assist, og så er det ikke bra nok.

– Har tatt veldig av

Ødegaard havnet spesielt i fokus etter sin misbrukte sjanse mot Georgia, da han avsluttet over mål fra fem meter og misbrukte en stor mulighet til å skaffe Norge en uvurderlig seier.

– For meg er det viktigere å se litt bak de tallene: Hvis jeg spiller bra, gjør det bra, hjelper laget til å gjøre en god kamp, skape mye og vinne, er det viktigere for meg enn at jeg scorer et mål, ikke sant?

– Det med mål og assists har tatt veldig av de siste årene. Det er kanskje Lionel Messi og Cristiano Ronaldo som har sørget for det, og Erling (Braut Haaland) også, men det er viktig å se litt bak de tallene, sier Ødegaard.

Han husker tilbake til tiden på utlån i nederlandsk fotball, da han en periode slet med å få uttelling i målpoeng, selv om han var fornøyd med egne prestasjoner utenom det.

– Jeg kunne spille så bra jeg ville, men hvis jeg ikke scoret eller hadde assist, var det ikke bra nok uansett, sier han og advarer:

– Det er det å finne den balansegangen: Hvor besatt og opphengt skal man bli i de tallene? En kombinasjon er det beste: spille bra og score. Man må finne en balansegang og ikke se seg helt blind på de tallene.

Noe spesielt virker likevel å ha skjedd i Arsenal, ettersom Ødegaard stadig vekk scorer mål. Det har blitt 22 fulltreffere siden starten på 2021/22-sesongen.

Tidligere har han uttalt at Arsenal-manager Mikel Arteta har lært ham ting han ikke engang visste om.

– Hva slags ting mener du da?

– Det er så mange detaljer i spillet som jeg ikke har tenkt på. Hvis en motstander gjør sånn, da gjør jeg sånn. Hvis jeg står der, bør kroppen min være stilt sånn. Når ballen er der, bør jeg angripe dét rommet. Det er små detaljer hver dag på trening som man ikke har tenkt så mye på, og så blir man fortalt det, og så skjønner man hvor mye mening det gir.

Og så renner målene inn. Kanskje tar det lengre tid å overføre lærdommen til rollen på landslaget.

– Det gjelder å knekke koden her også, sier Ødegaard.



– Et av de store målene i livet

Fasiten viser i hvert fall at Ødegaard er en av verdens mest skapende fotballspillere.

Enten det gjelder klubblaget:

Eller landslaget:

Det skal i hvert fall ikke stå på innstillingen.

– Landslaget betyr ekstremt mye for meg. Det er et av de store målene jeg har i livet, å spille mesterskap med Norge. Jeg føler det er noe jeg setter ekstremt høyt. Jeg elsker å spille for Norge og har alltid gjort det. Jeg digger å komme hit med gutta og spille på Ullevaal. Det er en helt spesiell følelse. Jeg elsker det like mye hver gang, sier Martin Ødegaard.

Kanskje er det i torsdagens privatlandskamp mot Jordan at scoringene omsider skal begynne å renne inn også foran et norsk publikum.