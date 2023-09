Ødegaard herjet i storseier: – En av verdens aller beste

Arsenal-PSV 4-0 (3-0)

Se Martin Ødegaards mål i videovinduet øverst!

– Martin Ødegaard har utviklet seg til å bli en av verdens aller beste fotballspillere.

Det var TV 2s fotballekspert Jesper Mathisens dom da Martin Ødegaard scoret Arsenals fjerde mål mot PSV.

TV 2s fotballekspert Morten Langli er helt enig med kollegaen.

– Det er ikke noe tvil om at han er det, han spiller på et lag som kan vinne Champions League. Han er den som har løftet dette laget, sier Morten Langli i TV 2s Fotballkveld.

– Kunne han spilt for hvem som helst?

– Jaja, hvilket lag skulle han ikke gått inn på? Han kunne spilt for Manchester City han, det er ikke noe å tenke på engang, sier Langli.

Arsenal ledet 3-0 til pause og satte kampen i cruisekontroll i andreomgang.

Men da Martin Ødegaard fikk muligheten var han nådeløs.

– Ødegaard er i sitt livs form, og det er en nytelse å se ham spille fotball om dagen. Offensivt har han alltid vært god, men nå er han veldig nære en komplett midtbanespiller, sier Jesper Mathisen.



STRÅLTE: Martin Ødegaard feirer sitt første Champions League-mål. Foto: Kin Cheung

Etter kampen ble nordmannen belønnet med banens beste-trofeet av Uefa.

Av TV 2 ble Ødegaard konfrontert med Jesper Mathisens påstand om at han er en av verdens beste fotballspillere.

– Haha, det får han melde! Så får jeg ha fokus på det jeg skal, sier Ødegaard.

Arsenal har ikke spilt i Champions League siden 2016/2017-sesongen. Nå har de skumle planer.



– Vi er her for å konkurrere og slåss hele veien. Vi er ikke her bare for å delta, vi viser i dag at vi mener alvor. Vi er et lag folk skal regne med, sier Ødegaard til TV 2.

FORNØYD: Martin Ødegaard smilte godt i London-regnet. Foto: Kin Cheung

Pangstart

Ødegaard sendte av gårde et langskudd som keeper måtte gi retur på. Den luktet Bukayo Saka som fikk en enkel jobb med å sende Arsenal i ledelsen.

Ti minutter senere doblet Leandro Trossard ledelsen med en vakker markkryper 16-meter fra mål.

Like før pause kronet Gabriel Jesus en magisk omgang med Arsenals tredje mål.

– For et comeback i Champions League av Arsenal!

Ødegaard satte kronen på verket

Arsenal senket tempoet i andreomgang og hadde full kontroll på de nederlandske gjestene.

Men da målkåte Martin Ødegaard fikk sjansen, tok han vare på den.

Nordmannen sendte av gårde en suser som endte i hjørnet.

– Et kunstverk, mente TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.