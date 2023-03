Ødegaard gliste da han fikk kjærestespørsmål

MARBELLA (TV 2): Martin Ødegaard (24) i godt humør under dagens pressetreff.

SMILTE, MEN HEMMELIGHETSFULL: Martin Ødegaard under onsdagens pressekonferanse. Foto: Fredrik Varfjell

Helt siden Martin Ødegaard dukket opp sammen med proffdanser Helene Spilling under prisutdelingen London Football Awards i midten av mars, har romanseryktene svirret.

Hverken Ødegaard eller Spilling har uttalt seg etter at bildet av de to ble kjent for offentligheten.

På dagens pressetreff i Marbella ble Arsenal-kapteinen spurt om temaet, uten at han ville avsløre altfor mye.

– Jeg hadde gledet meg til å snakke om det med B-laget, men de valgte å ikke spørre. Det var litt kjedelig, sier en fleipende Ødegaard.

– Hva kan du si om din relasjon til Helene Spilling?

– Nei, som sagt: Jeg hadde gledet meg til å snakke med B-laget om det der. Men nå er det to dager til en viktig match, starten på en ny kvalik, så tenker vi må ha fokus der, sier Ødegaard.

GOD STEMNING: Norges Martin Ødegaard hilser på B-lagets Marius Skjelbæk ved treningsfeltet i Marbella. Foto: Eirik Bremerthun / TV 2

Det mye omtalte bildet ble senere slettet fra NTBs bildebase.

Ifølge Dagbladet var det Arsenal som ønsket å få fotografiet slettet. Ødegaard ville ikke svare på om han var involvert rundt bilde-slettingen.

Premier League-stjernen ville heller ikke svare på om han var singel eller ikke.

– Jeg har ikke noe mer å si, gliste Ødegaard.

Her kan du se episoden Ødegaard sikter til: