Ødegaard får voldsom hyllest: – Han er i ferd med å bli «Mr. Arsenal»

SPRUDLER: Martin Ødegaard herjer for Arsenal og høster lovord. Foto: Nick Potts

Ødegaard-feberen er høyere enn noensinne i England etter drammenserens drømmetreff i Nord-London-derbyet mot Tottenham søndag.

Landslagets playmaker står med fem mål og fem målgivende pasninger på de ti siste Premier League-kampene.

TV 2 benyttet anledningen til å ta temperaturen hos to av landets mest innflytelsesrike fotballjournalister.

– Han er i ferd med å bli Mr. Arsenal, den moderne helten. Det sier alt om ham, særlig når han ikke er fra dette landet, sier David Ornstein til TV 2.

The Athletic-profilen er kjent som journalisten med best innsikt i Arsenals indre liv, og er umåtelig populær med sine 1,7 millioner følgere på Twitter.

– Jeg ser på ham som den viktigste inspirasjonskilden bak serielederen i Premier League og tenker at denne spilleren bør være aktuell for å vinne Ballon d'Or, legger Ornstein til.

Ballon d'Or er også kjent som Gullballen. Real Madrid-spiss Karim Benzema vant den i fjor.

Han mener det nærmest er en underdrivelse å fastslå at Ødegaard for øyeblikket er en av verdens beste midtbanespillere.

– Det er umulig ikke å la seg imponere. Måten han spiller på for Arsenal, men også måten han fremstår på som kaptein, er rett og slett bemerkelsesverdig, sier Ornstein.

– Helt kritisk

Han ramser opp de åpenbare sportslige kvalitetene: Ødegaard både starter og avslutter angrep, han jobber knallhardt hjem i forsvar, og han organiserer laget som Mikel Artetas forlengede arm på banen.

– Han flyr! Han er en av ligaens mest fryktede spillere, og en av de viktigste for sitt lag. Du kan stole på ham i krigen; han gjemmer seg ikke, står frem som en stor leder og går foran som et eksempel. Han har veldig positiv innflytelse på alle rundt seg, sier Ornstein.

Han omtaler rapportene fra innsiden av London-klubben som enstemmige:

– Ødegaard beskrives som helt kritisk viktig på treningsanlegget, hvordan han oppfører seg både med de yngre og eldre, hvordan han bidrar med god mentalitet og humor. Han tikker alle boksene. Han har bidratt til å samle en splittet klubb.

– Siden han kom, har det vært en veldig organisk og vakker utvikling. Han har vunnet respekten til fans fra alle klubber og massemediene, for han er symbolet på det vakre spillet, konstaterer Ornstein.

Silke og stål

En annen som lar seg imponere stort, er Englands mest berømte fotballskribent.

– Ødegaard viser seg som den perfekte kaptein for Arsenal, en ekte ambassadør utenfor banen som representerer klubben så godt. Men det er først og fremst på banen at Arsenal-fansen har latt seg imponere, sier Henry Winter til TV 2.

Han er The Times' sjefsskribent innenfor fotball og ansett som landets mest innflytelsesrike aviskommentator på området. Denne sesongen har han flere ganger hyllet Ødegaard til sine 1,3 millioner følgere på Twitter.

Men han har ikke alltid vært like imponert.

– Da han kom til klubben, klarte han ikke helt å hevde seg. Han var for snill. Kampene gikk litt over hodet på ham. Kanskje det er kapteinsbindet, kanskje det er ledelsen til Arteta, kanskje er det bare at Ødegaard har funnet seg til rette og fått kjærlighet fra fansen, men han har blomstret, sier Winter.

Han fortsetter:

– Han ser tøffere ut både fysisk og mentalt. Han er en ekte leder. Han kontrollerer kamper. Han viser sin elegante side som alle snakket om da han var tenåring. Han har en fin blanding av silke og stål nå.

– Alle spillerne ser opp til ham på grunn av ferdighetene og personligheten hans. Alle fans elsker Ødegaard fordi han skaper, scorer og jobber så hardt, sier Winter.

Ødegaard vant nettopp prisen for månedens spiller i Premier League, men ifølge The Times-profilen kan større personlige meritter vente innen kort tid.

– Hvis han holder seg i denne formen, blir Ødegaard en kandidat til årets fotballspiller, sier Winter.