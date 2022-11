Ødegaard-dobbel senket Wolves – økte luken til City

Martin Ødegaard (23) var i fyr og flamme da han scoret to mål borte mot Wolverhampton. Nå har Arsenal fem poengs luke ned til Manchester City.

LEDER LIGAEN: Martin Ødegaard scoret Arsenals to mål borte mot Wolverhampton og leder Premier League fem poeng foran Manchester City. Foto: Oli Scarff

Wolverhampton – Arsenal 2-0 (0-0)

Saken oppdateres!

Topp møtte bunn da ligaleder Arsenal gjestet Wolverhampton lørdag kveld.

Ingen av lagene hadde et eneste skudd på mål i første omgang, men i andre omgang tok Martin Ødegaard grep.

Kapteinen scoret to mål for Arsenal, som går inn i VM-pausen på ligatopp med fem poengs luke ned til Erling Braut Haaland og Manchester City.

– Vi måtte grave dypt. I første omgang var det tøft, for de forsvarte seg med alle spillerne bak ballen. Vi flyttet ikke ballen raskt nok, men vi vet hvilke kvaliteter vi har og at vi kom til å sjanse skaper. Tålmodigheten betalte seg, sier Ødegaard til Sky Sports etter seieren.

Foto: Oli Scarff

At Arsenal er på tabelltopp tar kapteinen med knusende ro.

– Vi må holde oss rolige. Vi har sagt det mange ganger, det er lenge igjen av sesongen. Det er mange gode lag rundt oss. Vi spiller hver kamp som en finale og det er alt, sier han.

Arsenal-manager Mikel Arteta svarte dette på spørsmålet «Ødegaard med to mål?»

– Han er blitt mer nådeløs foran mål, sier Arteta til Sky Sports.

JUBEL: Martin Ødegaard var tydelig fornøyd med seieren. Foto: Matthew Childs

Manageren skryter av fansens støtte til laget.

– Vårt fokus er å bli bedre hver dag, og vi har fortsatt ting å forbedre. Det er lenge siden vi har vært i denne posisjonen, og fansens energi og lidenskap er overført til spillerne. Fansen er sjelen til denne klubben, utdyper han.

Målløst

Etter fem minutter satte «Gunners» og Gabriel Jesus ballen i mål, men linjedommeren var tidlig oppe med offside-flagget.

Granit Xhaka måtte byttes ut etter kun 18 minutter. Etter kampen bekrefter Arteta at han ikke følte seg bra.

Etter halvtimen spilt var Ødegaard nær gult kort da han havnet på etterskudd i en duell og nappet i trøyen til Joao Mouthino, men dommeren lot det gå.

Ti minutter før pause var Jesus igjen nærme da han banket til, men dessverre for spissen gikk ballen i metallet.

Også hjemmelaget kom til en stor mulighet.

William Saliba og Arsenal serverte en gavepakke til Goncalo Guedes som nesten var alene gjennom med Ramsdale, men Gabriel fikk blokkert skuddet ut til corner.

Med null skudd på mål gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

– I de første 20-30 minuttene slet vi med å bryte dem ned, oppsummerer Arteta omgangen.

Kapteinen tok ansvar

Etter 55 minutter spilt sendte Jesus gjennom Xhaka-erstatter Fabio Vieira, som chippet ballen fra skrått hold inn i feltet. Der stod Ødegaard, som lekkert satte ballen i mål fra to meter.

NÅDELØS: Arsenal-manager Mikel Arteta skryter av kaptein og målscorer Martin Ødegaard. Foto: Tony Obrien

Ødegaard scoret med det sitt femte ligamål for sesongen. Men drammenseren hadde mer å komme med.

Etter 75 minutter la Zintsjenko et innlegg fra venstresiden som Neves klarerte i beina på Martinelli. Han fyrte av et skudd som ble stoppet av Jose Sa, men på returen var 23-åringen som satte sitt andre mål for kvelden.

SCORET IGJEN: Martin Ødegaard kunne feire sitt andre mål for kvelden. Foto: OLI SCARFF

Med kveldens to mål er Ødegaard toppscorer for Arsenal med seks mål. Arsenal har tolv seire, én uavgjort og ett tap denne sesongen.

Wolves ligger nederst på Premier League-tabellen når laget går inn i VM-pausen. Det har de ikke gjort siden 2003-2004-sesongen.

Ødegaard og Arsenal spiller sin neste seriekamp 26. desember hjemme mot West Ham. Ulvene spiller borte mot Everton samme dag.