Ødegaard-avgjørelse vekker oppsikt: – Noe av det rareste

HAR SLITT: Martin Ødegaard, her i aksjon mot Lens i Champions League i oktober, har vært plaget med dårlig form og skader de siste ukene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

LONDON (TV 2): Mye tyder på at skadesituasjonen til Martin Ødegaard (24) har utviklet seg til det verre. Et overraskende valg skaper forundring.

– Martin er fortsatt usikker, var det eneste Arsenal-manager Mikel Arteta ville si på direkte spørsmål om tilstanden til Ødegaard dagen før Champions League-oppgjøret mot Sevilla.

Samtidig som spanjolen satt på podiet i Nord-London, presenterte Ståle Solbakken den norske landslagstroppen – med Ødegaard blant de uttatte. Men landslagssjefen slår alarm:

– Vi er bekymret for Martin. Han er veldig tvilsom.



TV 2 får opplyst fra kilder i Arsenal at Ødegaard etter alt å dømme ikke spiller mot Sevilla onsdag, og at han sliter med mer enn bare hofteskaden som det har blitt rapportert om.

Klubben er sparsommelig med detaljene, både offentlig og i uformelle samtaler, men mye tyder på at situasjonen har forverret seg de siste dagene.

– Ingen sammenheng

Etter å ha blitt benket mot Sheffield United, skjedde det samme mot West Ham forrige onsdag, men da ble han byttet inn med et kvarter igjen å spille da Arsenal lå under 0-3.

Ødegaard scoret på overtid og fikk ros av Arteta etter kampen, og da manageren møtte pressen fredag, så utviklingen lovende ut.

– Han har følt seg mye bedre de siste dagene, og vi ga ham noen få minutter mot West Ham, som var godt å se. Bidraget hans var veldig godt. Han skal trene i dag, og hvis det går fint, blir han klar, sa Arteta og siktet til lørdagens kamp mot Newcastle.

Derfor var det for mange en overraskelse å se at Ødegaard ikke engang var i kamptroppen til helgens Premier League-kamp.

Da TV 2 ber Arteta forklare avgjørelsen om å gi Ødegaard et kvarters spilletid da Arsenal allerede hadde tapt kampen mot West Ham, for deretter å utelate ham fra kamptroppen i helgen, antyder manageren at nordmannen kan ha pådratt seg en ny skade fredag.

– Det er ingen sammenheng mellom det han slet med før, og det som skjedde dagen før Newcastle-kampen. Det er to ulike temaer og ting.

MØTTE PRESSEN: Mikel Arteta på Arsenals treningsanlegg tirsdag formiddag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Skjønte absolutt ingenting

Hva Ødegaard nå sliter med, er foreløpig uvisst.

Likevel skaper Artetas håndtering av Ødegaard stor forvirring, blant annet hos TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Det er noe av det rareste jeg har sett. Jeg skjønte ingenting da jeg så det, sier han og sikter til Artetas avgjørelse om å bytte inn Ødegaard på stillingen 0-3 mot West Ham med et kvarter igjen å spille.

– Jeg skjønte absolutt ingenting av det og har pratet med mange andre. Ingen skjønner noe som helst! Han er lagets viktigste spiller, har vært småskadet, og så skal han spille det siste kvarteret i ligacupen på 0-3? Og så spiller han ikke påfølgende seriekamp? Det var meget merkelig, sier Langli.

Andre nøkkelspillere som Bukayo Saka, Declan Rice og Gabriel Martinelli ble også byttet inn i løpet av den siste drøye halvtimen, men kun Ødegaard hadde slitt med skadeproblemer i forkant av oppgjøret.

– Jeg stusset på det. Det er ikke uvanlig å ha de beste gutta på benken og se hvor det bærer hen, om du trenger dem. Men med et kvarter igjen?! På 0-3?! Det synes jeg var veldig merkelig coaching, legger Langli til.

OMSTRIDT: Mikel Artetas valg skaper reaksjoner. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Skremmende

Art de Roché er The Athletics dedikerte Arsenal-reporter og sitter alltid på første rad når Mikel Arteta møter pressen. Han har også fulgt spanjolens avgjørelser med en viss forundring.

– Jeg tenkte: «Hvorfor? Hvorfor bytte ham inn?» Jeg synes det virket merkelig, sier han til TV 2.

Han tror tanken bak byttene var å gi nøkkelspillerne litt «oppvarming» tre dager før storkampen mot Newcastle.

Reporteren tolker det også som at Ødegaard nå har pådratt seg en ny skade enn hofteproblemene som holdt ham på benken fra start mot Sheffield United og West Ham.

– Men Arteta har vært veldig unnvikende på spørsmål om skader det siste året. Uansett hvilken spiller det er, ønsker han ikke å spesifisere noe som helst, sier de Roché.

– Hvordan påvirkes Arsenal når Ødegaard ikke spiller?

– Jeg synes ikke han har vært på sitt beste denne sesongen, men du ser likevel at han klarer å sy sammen laget når han spiller. Uten ham har de ingen som ønsker å ta imot ballen i trange områder. Det er mer og mer skremmende jo mer du tenker på det. Så han blir forhåpentligvis ikke ute for lenge.

TV 2 har henvendt seg til landslagets fysioterapeut Thomas Ødegaard for å få informasjon om nevøens antatt nye skade.

Han skriver at «vi vet Martin sliter med litt hofteproblematikk», men henviser til Arsenal for ytterligere svar om kapteinens tilstand.