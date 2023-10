Ødegaard-agent bestod ikke eksamen

Som TV 2 omtalte mandag, har strykprosenten på agenteksamen vært skyhøy.

Nå har FIFA offentliggjort listen over hvilke agenter som har lisens.

Der mangler en av Norges største fotballagenter, Bjørn Tore Kvarme.

Nylig presenterte TV 2 en liste over hvilke agenter som har de mest verdifulle porteføljene.

Med Ødegaard i stallen, kommer Kvarme sitt selskap ut med en samlet verdi på spillerporteføljen sin på over to milliarder norske kroner. Foruten Ødegaard er Kvarme kjent for å være agenten til en rekke norske landslagsspillere.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Kvarme, uten å få svar.

Selskapet Nordic Sky har blant andre Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Midtsjø, Kristoffer Zachariassen, Jakob Glesnes, Ola Solbakken, Aron Dønnum i stallen.



Nylig skrev Ødegaard ny kontrakt med Arsenal.

Det er kanskje ikke tilfeldig at kontrakten ble signert før 1. oktober, da det nye agentregelverket trådte i kraft?

Ifølge The Athletic blir Ødegaard (24) Arsenals best betalte spiller. The Times skriver at kontrakten vil gi drammenseren om lag 2,6 millioner kroner i uken og at det dreier seg om en femårskontrakt.



TV 2 har stilt spørsmål til NFF hva det vil bety i praksis at en tidligere formidler ikke har fått godkjent agentlisens, og hvordan de vil følge opp regelverket.

Foreløpig har fotballforbundet ikke svar på spørsmålene.

Espen Auberg har jobbet som juridisk direktør i NFF i ti år. Nå er han advokat, og jobber litt som agent.

Auberg forklarer følgende om nye regelverket:

– I Norge kan ikke vedkommende lenger representere spillere. De pågående prosessene i England og Tyskland gjør at de gamle formidlerne fremdeles kan være agenter der.

– Hva med Kvarme, som nå ikke har lisens og representerer Ødegaard?

– Nå er innføringen av det nye regelverket i England satt på hold inntil videre. Og Ødegaard signerte nettopp ny kontrakt, så det vil ta litt tid før han trenger å gjøre noe aktivt for Ødegaard.

Kan samarbeide med andre

I selskapet Kvarme jobber for er det flere andre lisensierte agenter. Som Vadim Demidov.

– Han kan da inngå et samarbeid med de andre agentene, og selv ha en rolle som scout eller rådgiver, forklarer Auberg.

ADVOKAT OG AGENT: Espen Auberg. Foto: Ingar Næss

– Hvordan forventer du at regelverket håndheves?

– I rene nasjonale overganger, hvis en norsk spiller skal signere for en norsk klubb, så gjelder det norske regelverket. FIFA har lagt opp til at de skal ha mulighet til å sanksjonere de som opererer i strid med regelverket i internasjonale overganger.

Det vil eksempelvis være hvis en spiller skal fra norsk til en utenlandsk klubb, eller motsatt, eller dersom en utenlandsk agent er involvert i en norsk overgang, forklarer advokaten.

– Ulisensierte agenter som opererer i Norge opp mot norske klubber og spillere vil operere i strid med NFFs nye agentregelverk, og sanksjoneres av NFFs domsorganer.

Forstår at den er vanskelig

Heller ikke Dan Mikal Ihlen-Hansen, som er tilknyttet selskapet Steinfeld Sportsmanagement AS, har bestått eksamen.

Han stod nylig sammen med Sivert H. Mannsverk da han signerte for Ajax.

Espen Auberg forklarer at alle agenter skal laste opp sine representasjonsavtaler i agent-portalen.

– I overganger skal det oppføres om det er brukt en agent. Hvis man bruker en som ikke er lisensiert er det en sak for det norske forbundet eller FIFA, hvis det er en internasjonal overgang.

Da kan agenten, klubben og spilleren sanksjoneres.

– Hvor vanskelig er egentlig eksamen?

– Godt spørsmål. Jeg jobbet tidligere som leder av juridisk seksjon i NFF i ti år, og har totalt jobbet med fotballjus i tolv år på fulltid. Jeg tok eksamen i april og synes selv det var en del spørsmål som var utfordrende. Det var noen spørsmål som var litt ulne og jeg forstår at de som ikke har jobbet med dette på fulltid eller har en akademisk bakgrunn, synes at den er vanskelig.

Pensum er på rundt 700 sider.

– Hvis du leser det og har litt erfaring fra fotballen har du gode forutsetninger for å stå. Inntrykket mitt fra agentverden er at det finnes en del som har bakgrunn som fotballspillere, og som ikke er så vant til å pugge pensum, og jeg har forståelse for at agenteksamen har vært vanskelig for en del av disse agentene, sier Auberg.