Nytt cupsjokk: Lillestrøm røk ut mot 2. divisjonslag

Sjekk alle cupresultatene her!

Dagens tredje Eliteserie-exit er et faktum. Lillestrøm tapte akkurat i ekstraomgangene for Ullensaker/Kisa fra 2. divisjon.

Lillestrøm, som for bare 1,5 uke siden spilte cupfinale, gikk på en skikkelig smell. 2. divisjonslaget Ull/Kisa var effektive, og ledet lenge 2-0. Det til tross for stjerner som Akor Adams, Ruben Gabrielsen og Mads Hedenstad Christensen på banen.



Men Adams dukket som vanlig opp, reduserte, og deretter scoret på overtid - for endte gang denne sesongen.



I ekstraomgangene kom likevel Ull/Kisa tilbake, og vant 3-2.

Dermed er Lillestrøm ute av cupen, 12 dager etter at de spilte cupfinale.

Dermed har tre Eliteserie-lag røket hodestups ut mot lag fra lavere divisjoner i dag. Sandefjord røk ut i 1. runde. Les alt om Rosenborgs cupflause her!

Stabæk fink bank

Stabæks ferd mot Ullevaal er også over. De lå under 3-0 til pause for Kjelsås, og maktet ikke å komme tilbake til tross for redusering i 2. omgang. Stabæk spilte riktignok med b-lag.



– Det er veldig kjedelig, men Kjelsås fortjente det, sier Stabæks assistent Andrea Loberto.

– Det er blytungt og for dårlig. Kjelsås er gode er oppe, og vi går i fella. Prestasjonen er under pari, sier Fredrik Krogstad.

Sarpsborg 08 og Tromsø måtte ut i ekstraomganger. Sarpingene vant til slutt 5-3 over Frigg Oslo. Tromsø vant på straffekonk over Tromsdalen UIL.

Pause-sjokk

Til pause var det fire lag fra Eliteserien som lå under:

Frigg Oslo - Sarpsborg (3-2)

Stord - Haugesund (1-0)

Ull/Kisa - Lillestrøm (2-0)

Kjelsås - Stabæk (3-0)

Glimt haltet seg videre

Ikke alle lagene fra Eliteserien trøblet. Brann, Aalesund, HamKam og Molde tok seg alle greit videre.

Verken Bodø/Glimt, Viking, FKH, og Odd overbeviste, men tok seg likevel videre til 3. runde.

Sandefjord er ute av cupen allerede etter flause i 1. runde.