Ny Vålerenga-smell: – Det holder nå!

Vålerenga - Stabæk 1-3

Vålerenga står med ett poeng på de to første hjemmekampene i OBOS-ligaen. Søndag kveld gikk Oslo-laget på et 1-3-tap mot Stabæk.

– Til de som har lagt den voodoo-forbannelsen over Intility: Det holder nå! Jeg tror at Vålerenga har fått nok nå, sier Yaw Amankwah på FotballXtra.

– Vålerenga har hatt så mye uflaks på hjemmebane at jeg aldri har sett på maken. Jeg tror at de går ut på den banen med en dårlig følelse – ikke bare fordi de har hatt dårlige prestasjoner, men de har hatt marginale kamper der alt har gått imot dem, fortsetter TV 2s fotballekspert.



Totalt har Vålerenga fire poeng på de tre første rundene.



Usannsynlig tomålshelt

I åpningsminuttene havnet Vålerenga under da Bassekou Diabate scoret for Stabæk, men fem minutter før pause dukket den nederlandske nysigneringen Mees Rijks opp og satte inn utligningen.

Vålerenga presset på for en ledermål, men mot spillets gang var det bæringene som skulle gå opp i føringen etter om lag en times spill. Med et par minutters mellomrom scoret Kasper Pedersen to mål for Stabæk.

– Det er fantastisk, sier Kasper Pedersen til TV 2.



– Jeg er veldig glad på Kasper Pedersens vegne. Han er en sterk leder i gruppen, sier Stabæk-trener Bob Bradley til TV 2.

– Fryktelig lettvint

Sondre Rossbach storspilte i Stabæk-målet, og Vålerenga klarte aldri å slå tilbake mot de tilreisende bæringene. Det endte med et 1-3-tap for VIF.

– Vålerenga bør spasere opp til Eliteserien i den svake OBOS-ligaen denne sesongen. De prøver å fortelle omverdenen at det er tøft i OBSO-ligaen og at det er himla vanskelig å rykke opp. Den går vi ikke med på. De bør rykke opp uten problem. Den starten på sesongen er alt annet enn god, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Det høres fryktelig lettvint ut at det skal være en «walk in the park» å rykke opp. Det er vel ikke helt sånn verden fungerer, er det det? svarer Vålereng-trener Geir Bakke på TV 2s spørsmål om Mathisens utspill.

Stabæk topper OBOS-ligaen med sju poeng på tre kamper.

– Denne seieren betyr alt. Vi har fått en kanonstart. Vi hadde en tøff start i Ålesund, men det begynner å bli bra nå. Vi spilte bra i perioder, men det gjorde Vålerenga også. Det viser at det var to lag med mange styrker her, sier tomålsscorer Kasper Pedersen til TV 2.