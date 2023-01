Ny Sørloth-scoring – så måtte han ut

Real Sociedad - Athletic Club 3-1 (kampen pågår)

Dagen før Real Sociedads derby mot Athletic trente Alexander Sørloth (27) for seg selv etter trøbbel med kneet.

Men 27-åringen startet lørdagens kamp, og scoret kampens første mål på lekkert vis. Målet var trønderens sjuende mål i LaLiga denne sesongen.

Men i starten av andre omgang kom bildene Sociedad-fansen ikke vil se. Etter en duell satte han seg ned, fikk hjelp fra det medisinske apparatet og ble byttet ut.

– Nådeløs i avslutningen

Real Sociedad startet kampen på best mulig vis, og det med en nordmann på scoringslisten.

Da 27-åringen mottok ballen inne i boksen var han iskald.

Mellom to Athletic-forsvarere fant han rom, tok to tuneller og breisidet ballen ned i venstre hjørne. Flere mente at Sørloth var offside-plassert, men TV-bildene viste at han var på riktig side.

FEIRET: Alexander Sørloth er i storform. Foto: Ander Gillena

– Har du sett! Det er hans fjerde strake LaLiga-scoring. La oss hylle ham. Den roen, og så nådeløs i avslutningen. To touch også banker han den inn, det er nydelig gjort, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Også TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller skryter av trønderen.

– Dette er en gutt med selvtillit, og det har han grunn til. Dobbel tunnel på Yeray (Alvarez), en av de beste stopperne i ligaen, som bare prelles av og blir lekt med, sier Stamsø-Møller.

Målfest

Takefusa Kubo satte 2-0 for Real Sociedad, før Oihan Sancet Tirapu reduserte for Athletic Club.

Etter 46 minutter satte trønderen seg ned etter en duell, tilsynelatende på grunn av kneet. Han fikk hjelp fra det medisinske apparatet, og ble etter noen minutter byttet ut.

Real Sociedad var ikke ferdig for kvelden.

Dommeren pekte på straffemerket og ga Athletics Yeray Álvarez rødt kort etter 60 minutter da han felte Kubo innenfor 16-meteren.

Uten Sørloth på banen gikk Mikel Oyarzabal frem, tok straffen og satte kveldens tredje for hjemmelaget.

SÅ RØDT: Yeray Alvarez og Athletic Bilbao spillerne raser mot dommeren som deler ut det røde. Foto: Ander Gillena

Saken oppdateres!